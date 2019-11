Entrevista a Alejandro Benetti de Benetti Watches

Después de la entrevista a Javier Aguiar de Swissneck Europe y la entrevista a Jose Maria Ramos Amatriain de Raymond Weil, cuando probé el Benetti Watches UNO SW2 me sorprendieron las líneas frescas y deportivas de su diseño. No dudé en contactar con Alejandro Benetti, el fundador de la marca relojera española Benetti Watches, y ofrecerle una entrevista, cosa que él aceptó.







Álex, muchas gracias por aceptar mi propuesta de entrevista. Sé que tu agenda está repleta, así que es todo un honor que hayas podido hacerme un hueco.

Por supuesto. El placer es mío. Cuando leí tu reseña del UNO SW2 me encantó como transmitías la esencia del reloj y de nuestra marca. Así que, tu dirás…

Al grano, como a mí me gusta. Bien. Benetti Watches comienza en 2015, sin embargo por aquel entonces empezáis con el sello de Benetti Watches Ltd radicado en el Reino Unido. En 2017 lo dais por terminado, y adoptáis el actual domicilio social en Madrid (Benetti Designs), lo que os convierte en una firma relojera española en toda regla. ¿Qué ocurrió?

En los comienzos la idea era crear una empresa basada en Londres pensando en que probablemente sería nuestro mercado principal y porque uno de los socios estaba ubicado allí. Todo el tema logístico era más sencillo, pero Benetti Watches siempre ha sido una firma española, diseñado aquí, ensamblados aquí y ahora 100% aquí, pero nada ha cambiado realmente.

Me imagino que eso explica también porque mantenéis dos dominios en internet: benetti-watches.com, que es el actual, y benettidsn.com que representa el anterior.

No, Benetti Watches es propiedad de mi empresa Benetti Designs que es una empresa que se dedica al diseño en general, a parte del diseño de relojes. Otra vía de mi negocio es el diseño de productos para terceros y el diseño y desarrollo de arquitectura. Pero Benetti-Watches siempre ha sido el dominio dedicado a los relojes.

Aunque eres nacido en España, vienes de familia italiana, un país con gran tendencia en cuanto a diseño, y que sin duda debes llevar en los genes porque en el UNO se nota. ¿Cómo alguien que viene del mundo de la odontología decide sumarse al carro de la relojería?

Aunque español, siempre me he sentido muy italiano en muchas cosas y creo que he heredado algo de la intuición sobre el diseño.

Mi padre era arquitecto y me enseñó el amor por el equilibrio entre la funcionalidad y la belleza desde muy pequeño, nos encantaba crear cosas y dibujar juntos, así que la inquietud en crear y diseñar siempre ha estado presente en mi vida. La clínica dental es un negocio familiar donde he estado involucrado bastante, pero no era mi único negocio como ya te comentaba antes, desde el año 2005 me he dedicado al diseño de arquitectura que me apasiona y se lleva la mayor parte de mi tiempo.

En Benetti tenéis solo un modelo en el catálogo, el UNO. En diferentes variaciones eso sí. Es un hecho que os hace diferentes, en cierta medida estamos acostumbrados a que incluso marcas nuevas salgan al mercado con varios modelos. ¿Tan claro veías que estratégicamente debíais centraros en un solo modelo?

Este era un proyecto muy personal y el comienzo fue un poco de prueba y error hasta ver que tal funcionaba el diseño y si a la gente le gustaba, así que creamos una única colección totalmente autofinanciada, con lo que ello conlleva de bueno, no deber nada a nadie y lo malo, que arriesgas tu propio capital y estás más limitado. A cambio tienes total control sobre lo que quieres hacer.

La realidad es que siempre he tenido y tengo en mente hacer muchísimos más modelos para hombre y mujer, pero la realidad es que aún nos queda un recorrido importante para llegar ahí, porque aunque parezca que llevamos desde 2015 funcionando no es así, la realidad es que cuando decides hacer un reloj 100% tuyo, sin copiar y/o reutilizar piezas ya existentes para modificarlas, o simplemente estampar tu nombre en un diseño ya creado, te encuentras con muchísimos problemas.

Primero de desarrollo de un diseño ya de por sí complicado, como fabricar y que sean piezas robustas y fiables, las correas por ejemplo nos han llevado más de 2 años de testeo hasta encontrar un material fiable, ya que por su diseño y forma, incluso el caucho de alta calidad se agrietaba y se partía y así otras mil cosas… Con lo cual realmente hace sobre un año que lanzamos el reloj final al mercado y por eso necesitamos demostrar que el diseño encaja y funciona en ventas para poder pensar en fabricar los siguientes modelos (que los tengo más que diseñados y estoy deseando compartirlos… Submarinismo, doble franja horaria, cronógrafo, taquímetro y por supuesto versiones en 38mm para mujeres y muñecas más pequeñas).

¿Y entonces, veremos un DOS?

Jejeje, todo el mundo me pregunta lo mismo. Nunca había pensado en llamarle DOS a la siguiente colección. La realidad es que el nombre original era Infinito, porque el diseño del reloj ofrece posibilidades infinitas de configuración y la concepción. La idea de Benetti parte de crear un reloj totalmente personalizable (que sigue siendo el objetivo a futuro), aunque no me acababa de gustar el nombre y evolucionó a UNICO… pero quería algo más corto y finalmente se quedó en UNO.

La idea no es que el siguiente sea otro nombre, la línea UNO tendrá diferentes variaciones como quizás UNO VELOCE para la versión con taquímetro o UNO DIVER etc… Sí que también tengo en mente diferentes modelos de relojes y desde luego el día que lleguemos a los relojes personalizables, seguramente retome el nombre UNICO.

Según el periódico económico Expansión, dentro los premios de la trigésimo octava edición de Actualidad Económica, tu marca fue galardonada como una de las 100 ideas más innovadoras. Todo un logro para una firma recién nacida, ¿no es cierto?

Sí, la verdad es que no me lo podía creer, no estábamos prácticamente ni en marcha y de alguna manera vieron que teníamos quizás algo especial. Cuando fui a recoger el premio, pensaba “se habrán quedado sin empresas que premiar…”. La realidad fue muy distinta, porque me sorprendió el número de empresas super conocidas a las que le otorgaron los premios por crear vías de negocio pioneras o sostenibles etc… Realmente había muy pocas startups o empresas pequeñas como la nuestra, así que salí de allí feliz y con mucho orgullo por el reconocimiento.

Me he dado cuenta que poco a poco habéis logrado reducir el precio de vuestros relojes, de los 295€ iniciales, hasta los 195€ que cuestan ahora. Me imagino que además de recortar en la correa de cortesía que antes proporcionabais, un hecho que como ya leíste no fue de mi agrado, la clave ha sido la economía de escala. Es decir, fabricáis más unidades, y por tanto podéis amortizar la inversión.

Bueno, es que el pricing siempre ha sido algo que me ha preocupado mucho, y durante estos años he ido testeando mucho para encontrar el punto de equilibrio entre la calidad y el diseño que ofrecemos y la percepción de nuestro cliente potencial sobre lo que recibe y por lo que paga.

Fabricar nuestros relojes es caro, no hacemos cantidades enormes y siempre he elegido los materiales más caros dentro de lo que podíamos ofrecer y para estándares de relojería sobre precio de coste y PVP estamos muy por debajo de la media. Entiendo que estamos en un mercado muy competitivo y no sólo una diferenciación de imagen es suficiente, hay que competir en precios también. Por supuesto al ir reduciendo nuestros costes de fabricación creo que tiene sentido repercutirlos en los precios que paga el consumidor, también para ser más accesibles y más competitivos. Además este será nuestro modelo de entrada y más básico, los demás modelos serán más exclusivos y especiales aun y tendrán unos precios algo más elevados (pero no mucho más).

En cuanto a la correa no fue exactamente así, en los comienzos añadíamos una correa extra por los problemas que algunas nos daban y evitar así posibles dolores de cabeza a nuestros primeros clientes, pero hoy en día las nuevas correas de TPU no fallan y son super duraderas así que ya no existe la necesidad de esa correa extra.

Debo agradecerte el movimiento. En un mundo digital donde muchas empresas venden aire, creo que muchos habrían decidido mantener el precio original. Sin embargo vosotros, habéis trasladado ese ahorro al consumidor. Es muy loable, aunque me pregunto si ello os va a permitir tener margen de maniobra para nuevos modelos, nuevos servicios, …

Como hablábamos antes, es una mezcla de varias cosas. Pero si, también ese es uno de los motivos que llevan a esas reducciones en los precios. Al principio es increíble la cantidad de costes a que te enfrentas, y es muy difícil poder maniobrar con los precios. Sin embargo, poco a poco te adaptas y lo tienes que demostrar a tus clientes, esto es algo que aprendí durante los años que me hice cargo de la clínica

Pasemos a hablar del UNO. Un reloj que no solamente aporta un diseño deportivo muy logrado, sino que lo combina con materiales que típicamente no vemos en la relojería española, y menos de ese precio. Cristal de zafiro en todas las variantes, maquinaria suiza, SuperLuminova, o el recubrimiento cerámico en el OB1. ¿Crees que el público en general es capaz de valorar esos argumentos en su justa medida pese a que incrementen el precio de venta?

Pues no siempre es así, me he encontrado con todo tipo de opiniones, pero al final del día lo que me importa es ofrecer lo mejor que pueda al mejor precio posible, ya que el corazón de la firma siempre ha sido ofrecer el lujo accesible en nuestros relojes y diseños. También intento de vez en cuando hacer pequeñas ediciones especiales como bien comentas sobre el OB1 que fue un exitazo (pero tremendamente difícil de hacer). Aún sigo queriendo hacer más variaciones como estas que hacen que algunos de nuestros clientes tengas piezas prácticamente únicas que disfrutar.

¿Cuál dirías que es la variante más exitosa de las que tenéis en el catálogo? ¿A qué crees que se debe?

Tenemos varias, al principio y con sorpresa el SW1 fue el más vendido con diferencia y después el BB1. Ahora casi todos funcionan bastante bien, quizás los que menos éxito tienen son los dorados, pese a que en vivo a mí personalmente me parecen los más espectaculares con diferencia.

¿Quién es el cliente medio, que compra relojes Benetti?

Hay dos grupos principales, uno que es el amante de los relojes incluso de alta gama, pero que les encanta descubrir marcas nuevas e interesantes. Y también un público que percibe nuestros relojes como algo más aspiracional y sobre todo en general, como algo diferente a lo habitual en este rango de precios.

Algo que me han mencionado cuando llevo el UNO es que entre el público femenino sus líneas han gustado. De momento el UNO es demasiado voluminoso para las muñecas de ellas. Sería interesante adaptar su diseño a un tamaño más contenido.

Si, por supuesto. Siempre he tenido en mente hacer una línea más pequeña para mujeres y muñecas más pequeñas, pero es un paso que tendremos que dar un poco más adelante. Implica el rediseño de las cajas y correas a un tamaño más pequeño, porque el diseño de la correa va condicionado al tamaño de la caja por la angulación.

Como micromarca que sois, estoy seguro que mantenéis una relación muy cercana con los clientes? ¿Qué opinión te dan? ¿Qué te transmiten?

Pues sí, es una de las ventajas de ser una empresa pequeña, es muy fácil relacionarse con el cliente y la verdad es que hasta ahora todo lo que nos transmiten es positivo. Los pequeños problemas que tuvimos al principio los intentamos solucionar con eficacia y rapidez, cosa que agradecieron nuestros clientes. Principalmente alaban lo diferenciados que se sienten al no ser un reloj reconocido que normalmente les hace llamar la atención de sus conocidos, que casi siempre resulta en nuevos clientes lo cual es muy de agradecer.

¿Qué reloj llevas ahora mismo puesto?

Llevo un SB3 que fue una decisión bastante personal porque quería tener algo muy fuera de lo habitual en relojería. Es un color como morado azulado y tirando un poco a gris, y curiosamente tiene bastante éxito entre los italianos.

¿Y tú reloj favorito cuál es? Bueno, mejor dime dos, porque si no sé qué me dirás que es un UNO (risas).

Jajaja pues me es muy difícil decirte, precisamente lo que más disfruto de tener esta marca de relojes es que cambio mucho de modelo y los disfruto mucho todos. La mayor parte del tiempo llevo modificaciones o prototipos que hago para ver si me gustan, pero te diría que por lo que me impresionó la primera vez que lo vi, el GB1 y después, los de acabados mate me encantan, como e GMG1.

El Benetti UNO SW2 Sport que probé me causó muy buenas sensaciones. El diseño tan deportivo y veraniego es lo primero que llama a la atención. Pero con el uso, nos damos cuentas que además es muy cómodo y muy legible, y que los acabados son de primera línea. ¿Qué es lo que destacarías de él?

El SW2 es exactamente eso, un reloj veraniego. ¡Y perfecto para la nieve también!. Fue una decisión de tener al menos un modelo de esfera blanca porque me daba cuenta de que todos los relojes que me compraba antes eran siempre de esferas oscuras. No quería tener esa limitación dentro de mis relojes más, y los disfruto muchísimo ahora, porque como tu bien dices, son muy legibles.

También debo decirte, bueno ya lo leíste, que hay dos cosas que no me gustaron. La primera son las correas específicas, y que tienen un precio bastante elevado. Me imagino que es una decisión a la que os ha forzado el diseño.

Nuestros relojes son muy caros de hacer, y los accesorios, cuando no fabricas en cantidades enormes, también lo son. No teníamos más remedio que ofrecerlas a este precio, pero esto va a cambiar en las próximas semanas, los vamos a ajustar más. Tienes razón en tu crítica, de hecho yo mismo me la hice, y de ahí la decisión.

En cuanto al diseño era irremediable, para ofrecer algo único y diferente te encuentras con que no puedes ofrecer correas estándar y eso lleva un sobreprecio ya que son fabricadas por y para nosotros en exclusiva. Igualmente mi objetivo es hacer más adelante unos accesorios que te permitirán poder usar correas de terceros.

Ya que estamos, y si me permites otra crítica, esta se refiere al Ronda 1064 Slimtech, un módulo de cuarzo suizo en principio diseñado para relojes que deben ser muy planos. Como no es el caso del UNO, ¿por qué no optasteis por el Ronda 6004D Normtech que ofrece más autonomía de pila?

Pues fue por falta de abastecimiento de la fábrica en su momento. Tuve que tomar la decisión de ir a por la segunda mejor opción que era el 1064, y que no tenía problemas de estocaje en aquel momento. Para los siguientes modelos trataremos con otros movimientos muy interesantes.

Me has dejado en ascuas con esos nuevos movimientos interesantes, así que sigamos con la maquinaria. Ya sabes que soy un entusiasta de los relojes mecánicos, y pienso que dentro de la inestabilidad que reina en el panorama relojero, cada vez tienen más defensores. ¿Veremos un Benetti con maquinaria automática?

Originalmente era mi idea, pero no quería ofrecer un movimiento chino y si nos metíamos en movimientos japoneses o suizos aquello implicaba entrar en un segmento de precios donde no nos interesaba competir. Pero sí, mi idea es tener algún modelo automático porque pese a que no aporta nada funcional, sí que hay que reconocer que evoca unos sentimientos diferentes y tienen un componente emocional importante.

Espero que te acuerdes de mi con ese nuevo calibre automático. Yo te la tengo que dejar caer (risas).

Cuenta con ello. Cuando me embarco en algo así, es porque estoy seguro de lo que estoy haciendo. No tengo dudas en que superará tus exigentes criterios. De hecho, si encuentras algún “fallito”, de todo se aprende.

Si prestamos atención a las variantes, nos encontramos con combinaciones de colores muy atractivas. Se nota que son diseños que han requerido mucho esfuerzo, y que cuando los ves, transmiten armonía. Explícanos como es el proceso de fabricación. ¿Cuánto tiempo transcurre desde que lo diseñáis hasta que está en la web? ¿Dónde fabricáis?

Paso mucho tiempo haciendo pruebas de colores y acabados y los llevo un tiempo en la muñeca antes de decidirme a lanzarlos. No lo veo como un esfuerzo en sí, aunque requiere mucho tiempo porque para mí es la parte más divertida de mi trabajo. Fabricamos en Sheng Zeng y tuve la gran suerte de que un buen amigo mío había trabajado muchos años con esta fabrica. Puedo decir que fue un acierto porque cuentan con unos estándares elevadísimos y son gente muy seria y profesional.

Por otro lado, vuestra apuesta por la venta directa por internet está clara. Aunque también tenéis tiendas físicas, éstas están solo en Madrid. ¿Tenéis en mente ampliar la distribución física? Supongo que el eCommerce os permite reducir costes, pero también reduce la visibilidad de vuestros relojes.

Si, a nosotros como a cualquier empresa de este tipo nos interesa vender online, pero algo de presencia física tenemos que tener siempre. La realidad es que los márgenes no te permiten la venta directa, la idea a futuro es tener puntos de venta propios.

¿Podrías decirme alguna marca que admires? Esa que dirías, me gustaría que Benetti acabara siendo así.

Bueno, admiro a muchas marcas, siempre he querido que Benetti sea diferente a todo lo relacionado con la relojería, pero admiro el diseño y la originalidad de Bell & Ross, en los que me he inspirado mucho más que de lo que la gente cree. Ha sido más la inspiración de Hublot, me encanta la imagen de marca, de Audemars Piguet que es la que realmente creó el diseño original del Royal Oak en las que se basó Hublot, y me encanta la elegancia que transmite Cartier con unos relojazos con un gusto exquisito.

Con vuestra imagen de marca deportiva, tan vinculada al mundo del motor, los viajes y la aventura, ¿os habéis planteado dar el salto a otro tipo de accesorios? Tal vez gafas de sol, cinturones, …

Si, has acertado ¡y además con las dos! Me encantan las gafas de sol y desde luego es algo que siempre he tenido en la cabeza. Tengo la idea desde hace tiempo de hacer cinturones con el diseño de las correas que me parece que podrían ser algo interesante y a la vez novedoso en el mercado… pero ya veremos con el tiempo, no hay prisa.

En cuanto a la competencia, incluso centrándonos solamente en España, un sector que conozco bien, el abanico es muy variopinto. Desde micromarcas que esencialmente remarcan productos chinos, y a veces ni eso, hasta relojes que se ensamblan de manera artesanal y que son de elevado precio. ¿Qué dirías que es lo que aporta Benetti Watches en el mercado?

Lo que intentamos aportar es una imagen diferenciadora dentro del mundo de la relojería, pero esto es algo que lleva mucho tiempo y esfuerzo. Tardaremos tiempo en poderlo transmitir, de momento queremos ser un reloj diferente y atractivo, dentro de un rango de precio en el que no existe mucha originalidad.

Cuéntame algún plan de futuro, que no sea muy conocido, y por supuesto que no sea alto secreto.

No puedo añadir muchos más detalles de los que ya te he dejado caer. Llegar a poder ofrecer una línea de relojes totalmente personalizables es lo que más me emociona de este proyecto.

¿Cuál dirías que ha sido vuestro mayor fracaso? ¿Y vuestro mayor éxito?

Mi mayor fracaso fue querer lanzar lo antes posible y llevarme el guantazo de ver como no estábamos preparados para ofrecer nuestros relojes por falta de testeo. Por suerte al ser una marca nueva pudimos parar, solucionar y arreglar los problemas sin que fuera un desastre y sobre todo aprender.

El mayor éxito es cuando nos escriben nuestros clientes dándonos las gracias y señalando lo mucho que disfrutan de los relojes, para mi eso no tiene precio.

¿Cómo valoras los resultados? ¿Podrías darnos una cifra aproximada de unidades vendidas? ¿Es lo que esperabais?

Como todos los comienzos ha sido difícil arrancar, aún considero que estamos en fase de inicio y aprendiendo poco a poco. De momento, vamos por un buen camino y cada vez las cosas se hacen mejor. Aún no llegaremos a las 500 unidades vendidas. No quise crearme ninguna expectativa, esto siempre me lo tomé como una etapa inicial de prueba de nuestros relojes en el mercado. De momento somos muy pequeños, pero estoy en ello para llegar a acuerdos de crecimiento, para llegar a otros niveles mucho más altos que se requieren para poder alcanzar mis objetivos.

Llevo haciendo esta pregunta unos cuantos años, y todavía no he sacado nada en claro: ¿Qué piensas de futuro de la relojería? ¿Seguiremos llevando reloj, o usaremos sólo el Smartphone? ¿Conquistarán los Smartwatches el mercado?

Pues esto es algo que yo personalmente siempre he visto bastante claro, porque recuerdo que cuando estábamos constituyendo Benetti Watches estaban lanzando el primer Apple Watch y todo el mundo me decía que porque no hacia un Smart Watch… Como intento transmitir en nuestra web, creo firmemente en que el reloj analógico es la mayor forma de expresión, sobre todo del hombre hoy en día. Es el accesorio que quizás más nos define y realmente no es por funcionalidad, ya que puedes ver la hora en tu teléfono, pero es por las emociones y sensaciones que éstos te transmiten. No es lógico ni racional, es totalmente emocional y la emoción es de los sentimientos más poderosos que existen. Así que creo firmemente que nos quedan muchos años de relojería por delante y aún muchas cosas interesante por ver, seguro.

Pues por mi parte esto ha sido todo. ¿Hay algo que te gustaría comentar?

Sólo decirte que ha sido una entrevista muy interesante. Me ha gustado que te salieras del guión, que no fueran las mismas cuestiones que me repiten una y otra vez, debo felicitarte por ello. Cuenta con nosotros para la nueva colección se llame DOS o se llame de otra forma.