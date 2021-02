Entrevista a Fernando Mansilla de Pontvs Watch

La serie de entrevistas cubriendo la relojería española va ampliándose, hoy con la novedad que nos trae Fernando Mansilla. Él es el máximo responsable de Pontvs Watch y sus submarcas Fonderia Navale, Diving Armour y Pontvs. ¿Qué está haciendo él en las entrevistas españolas?

Como pudisteis leer en la review del Fonderia Navale Vintage, Fernando, pese a llevar muchos años afincado en Arizona (Estados Unidos), es de Lima (Perú), así que habla español perfectamente. En realidad, la otra pata de Pontvs la lleva su hermano Juan Pablo Mansilla precisamente desde su país natal.







Hola Fernando. Gracias por aceptar mi invitación para esta entrevista. Es un lujo poder contar con tu presencia pese a que estemos tan lejos.

Muchas gracias Javier. El gusto es mío. Ahora hace tiempo que no me entrevistan, así que muy ilusionado con que hayas pensado en mí y en Pontvs para esta entrevista, y me siento muy cómodo llevándola a cabo en español.

Hace unos días me pusieron la vacuna del COVID y estoy todavía un poco así. En el trabajo faltan ingenieros y estamos haciendo de todo. Pero es evidente que todo debe seguir y que hay que hacer más “punch” en Pontvs.

Cuéntame cómo empezaste fabricando tus propios relojes. Sé que iniciaste Pontvs en 2017 y que desde siempre has sido un entusiasta de la relojería. ¿Qué te impulsó a hacerlo?

Desde hacía tiempo que me gustaban mucho los relojes. Tenía muchos relojes de diferentes marcas, por ejemplo de los españoles CREPAS que sé que conoces bien. Pero sobre todo me gustaba mucho Panerai. Aquellos prototipos que creó Alessandro Bettarini. Por eso me compré un Ennebi, pagué por él unos 3.000$ que me pareció muchísimo, pero tienes que entender que era manufactura a mano.

En aquellos tiempos apenas había relojes de bronce o de latón. Yo me preguntaba si haciendo un reloj como el Ennebi, pero a un precio asequible tendría éxito.

Fui al banco, y saqué casi 20.000$ dejando mi cuenta literalmente a cero y me lancé a fabricarlo. Poco después mi hermano me dijo que creía que el proyecto tendría futuro, así que él comenzó a participar también, tanto con dinero como con tiempo.

Y así fue como iniciamos la primera producción de Pontvs. Confeccionamos 6 o 7 prototipos con varias compañías. Nos costaron 6.000$ o 7.000$ y no salieron bien. En aquella época había pocas industrias capaces de trabajar el bronce. Ahora todo es distinto.

Se nota que tus influencias son los relojes italianos: Ennebi, Panerai, … Aquellos relojes instrumento, robustos y contundentes. ¿Qué te gusta de ellos?

Como dices me gustaban por ser robustos y contundentes, pero en especial por la facilidad de ver la hora, por su legibilidad. En aquella época tenía algunos problemas de visión y aunque ahora veo mucho mejor es algo que he mantenido.

Me gustan los relojes que muestran bien la hora. Soy muy pragmático, creo que es algo que compartimos los ingenieros. Empezamos con la funcionalidad y luego entramos en los detalles. Por eso me gustan grandes y fáciles de leer, algo que compartían los Ennebi y los Panerai.

Son relojes grandes, que llaman la atención y que la gente se los queda mirando. Debe ser que también rengo una parte de algo estrafalario (risas).

¿Qué fue lo más difícil a la hora de empezar con tu propia marca?

Lo más difícil es comenzar cuando nadie te conoce. Tienes un producto, te pones a hacer cosas y te das cuenta que tienes 300 relojes que nadie conoce. Yo mismo abrí una cuenta en Instagram y empecé a comunicarme con gente y con bloggers. Llegó un momento que unas 100 personas me dijeron estar interesadas en el reloj, entonces lo puse a la venta y solamente 10 lo compraron. Fue decepcionante, una desilusión personal.

Luego mi hermano creó el website y entonces si que logramos vender los 100 relojes. Fue un gran paso.

Además en aquel tiempo tenía la visa estadounidense pero no los papeles para iniciar una compañía en Estados Unidos, así que la montamos en el Perú y luego con el tiempo la trasladamos aquí, a Norteamérica.

Lleváis la marca entre tu y tu hermano Juan Pablo. Háblanos un poco de él y de cómo os repartís el trabajo.

Yo empecé y mi hermano se apuntó después. Él se encarga de la web y se encargaba de la logística cuando todo se llevaba desde Perú. Ahora se lleva desde los Estados Unidos y él es la persona que más me ayuda en los contactos con la gente, la comunicación, el advertising… Yo nada más diseño y empaqueto.

¿Qué crees que aporta Pontvs y sus marcas en el panorama relojero?

Pontvs siempre fue lo que me gustaba: Un diseño italiano y totalmente raro. Algo propio mío y de vanguardia. Hacerlo a nuestra manera, que fuera grande, que llamara la atención y que tuviera un diseño único, pero a la ver que pudiera ser accesible a todo el mundo.

¿Cuál es tu reloj favorito de Pontvs?

Bueno, mi reloj favorito de Pontvs es el Acheron, y también un reloj de los que más he sufrido. Fue una pieza que lanzamos a un cierto precio, pero hubo una escasez de calibres ETA y yo no quería meterle unos Sellita SW-200, así que compré más ETA 2824 que me costaron casi el doble de lo que me costaron los que ya tenía.

Verdaderamente me gustó mucho el reloj, hubo mucho desarrollo de componentes, se envió a hacer test de presión a Alemania y ellos nos aconsejaron ciertas modificaciones que fuimos aplicando. Lo testearon hasta 6.000 metros de profundidad y ya comenzaba a deformarse, pero a 5.000 metros estaba perfecto, y ese fue nuestro récord.







¿Y de otras marcas? ¿Qué marcas admiras?

Me gusta Panerai, me gusta Rolex, creo que como a cualquier aficionado. Fíjate que ahora estoy usando un Marathon que tiene una caja de una sola pieza y que fue la inspiración del Fonderia Navale Gondar.

Se vendió rapidísimo, 150 unidades que se vendieron de inmediato.







¿Qué reloj llevas puesto ahora?

Estoy llevando un Marathon porque tengo mucha curiosidad. Me inspiré con sus fotos para hacer el Gondar pero nunca lo tuve. Así que cuando lo encontré a buen precio me lo compré.

¿Cuál ha sido tu mayor éxito? ¿Y tú mayor fracaso?

Los mejores éxitos han sido los correspondientes a relojes que se han vendido como pan caliente. El Gondar, que se vendió genial. La gente lo criticaba por ser masivo, grueso y grande. Incluso Juan Pablo me decía que estaba loco, que no iba a salir, que a la gente no le iba a gustar. Lo hice sin su permiso y con mi dinero porque a mí me gustaba.

Lo mandé a hacer directamente, 150 unidades sin prototipo, y se vendió directamente. Era el concepto de Fonderia Navale, una caja de una sola pieza como las hélices de los barcos.

El fracaso fue el Condor. Era un reloj precioso. Recuerdo que ordenamos 200 unidades, pero cometimos el gran error de no hacer prototipo. El reloj era muy grande, así que hubo problemas con la tija, algo que ocurre a menudo. Mandé algunos relojes a bloggers sin ni siquiera verificarlos, pensando que estaban bien, fue mi culpa. Pero claro, salió el problema de la corona y un fallo de alineación de 1mm en la esfera. No me perdonaron por eso, así que retiramos todos los Condor del mercado.

Mi hermano los retornó a la fábrica pero olvidó incluir la garantía en su interior, así que el envío se perdió en Cincinnati aquí en los Estados Unidos. Hablamos de una pérdida enorme para nosotros, más de 30.000$. Me impactó en lo económico, pero también anímicamente, porque había sido culpa nuestra. Estuvimos a punto de dejar los relojes, pero afortunadamente, continuamos.







¿Cómo es el cliente típico de Pontvs? Me imagino que será un aficionado a la relojería que tiene ya en su colección relojes de otras marcas. ¿Suelen tener más de un Pontvs en sus cajas?

Nuestros clientes es gente que le gustan los Panerai, pero también mucho americano, sobre todo del sur de los Estados Unidos que son aficionados a las armas. Que les gusta salir afuera al campo, que son activos.

Nosotros somos muy agradecidos con nuestros clientes leales y por eso somos cuidadosos con ellos. Cualquier queja la atendemos desde el principio para que quede satisfecho, y de vez en cuando tenemos detalles como regalar una correa gratis y cosas por el estilo. Algunos de ellos nos siguen desde el día 1.

Supongo que notas muchas diferencias entre un cliente estadounidense y uno peruano, americano o incluso europeo. ¿Verdad?

No pienses… Son bastante similares. El problema con el cliente americano es que muchas veces hay cosas que no conocen. Se quejan por cosas que deberían conocer. No saben usar un reloj automático, no saben usar la corona. Y aunque les mandamos los manuales no los leen, pero es normal, a veces pasa.

El europeo quiere que su reloj de 350$ tenga las mismas características de 2.000$, ese es el problema. Desde lo que pasó con el Condor tenemos brutales controles de calidad, chequeamos cada reloj 3 veces, pero el europeo exige demasiado. No puedo culparlos porque tenéis la herencia y la cultura suiza. Sin embargo si que pienso que en Pontvs damos mucha calidad para el precio que tienen.

El cliente peruano es distinto. No quiere marcas nuevas. Va a comprar un reloj americano con marca tipo Invicta o Tommy Hilfiger, por supuesto Rolex si puede. Busca marcas reconocidas, pero no comprará algo desconocido por más calidad que ofrezca.

Siempre trabajáis con series limitadas. Habiendo vendido ya más de 2.000 piezas ¿no piensas que puede haber mucha gente que se haya podido quedar sin la posibilidad de comprar el modelo que quería?

Sí, hemos vendido más de 2.000 piezas, todas en tirada limitada. Hay gente que me escribe y nos pide otra tirada de relojes, sobre todo del Gondar. De hecho los remanentes que tengo acostumbro a ponerlos a la venta en eBay, y se venden en horas.

Por eso estoy pensando en hacer una versión más compacta del Gondar, todavía no, es pronto, pero es algo que me ronda por la cabeza.

Cuando probé el Fonderia Navale Vintage me encantó. Fue mi primer reloj de bronce y las sensaciones de ese metal a lo largo del tiempo son increíbles. Me imagino que tu con más motivos sientes algo parecido.

A largo plazo el bronce cambia contigo. Llevo trabajando en la industria del cobre más de diez años, y es algo que veo en la mina, como va cambiando con el paso del tiempo debido a los diferentes estados de oxidación.

Hay diferentes tipos de cobre, el cobre 1 que es más rojizo y el cobre 2 que es totalmente oxidado. Cambia de color de acuerdo al entorno, dependiendo de con qué se combine: con amoniaco va a verse azulado… Me gusta mucho, es una maravilla.

Y hablando del Vintage… Me da la impresión que Fonderia Navale es tu marca predilecta. Lo digo porque hasta que apareció ese modelo, los Fonderia Navale usaban cajas de una pieza, mientras que con él decidiste ir a algo más elaborado.

Sí, me gustaba mucho la marca y siempre habían sido relojes con caja de una pieza. Por ejemplo el Condor parece de una sola pieza, pero fue imposible, así que son dos piezas unidas a presión que visualmente parecen una sola.

Llevaba un tiempo sin incorporar ningún modelo a Fonderia Navale, todos los modelos anteriores, gracias a Dios se habían vendido muy bien.

Voy a sacar otro Fonderia Navale, también en bronce pero inspirado en las líneas de un Seiko. No es exactamente un homenaje porque el bisel la trasera y la esfera son diferentes.

Y después un Gondar, porque fue un reloj que se vendió muy bien, igual que el Veneto que se vendieron las 200 unidades al instante.

El fallo que le vi, y que es extensible a todos vuestros relojes es el calibre NH35 con fechador. Como no te gusta la ventana de fecha, terminan teniendo una posición fantasma de corona. ¿Por qué no has optado por el NH38?

Acerca del NH35 con el fechador es muy sencillo. En aquel momento no había NH38 en la fábrica. Quería hacer el pedido rápido porque el prototipo me gustó mucho. El NH38 me hubiera costado lo mismo, pero tenía un plazo de espera de un mes y medio.

Sé que conservas multitud de prototipos que no han llegado a ver la luz. ¿Piensas retomar alguno de ellos?

Hay un montón de prototipos que no han visto la luz. Hay uno que me gusta mucho, el Nereus. Es el prototipo inicial de Pontvs y toda la gente que lo ha visto le ha gustado.

Tengo algunas fotos para que veas.

El Gondar:







El Veneto:







Y el Mictlan.







Le pregunté a mi hermano lo que le parecería meter el Vintage dentro de Naval Foundry y le pareció bien, así que lo hicimos. Me gustaba mucho su concepto, como ves muy inspirado en el Fifty Fathoms.

Este era el diseño original.







Pero tenía algunos problemas de calidad que no me gustaron. Así que tras irlo evolucionando surgió el Vintage que tu conoces.

¿Y en cuanto a calibres suizos, montarás un STP1-11 o algo similar en el futuro?

El STP1-11 lo descarto por fiabilidad, algunos han salido con problemas y de momento prefiero no usarlos. Con el ETA 2824 he tenido problemas en 5 unidades, lo he cambiado por el SW-200 y todo perfecto.

El PT5000 que es un calibre de Hong Kong que me ha dado muy pocas quejas. De hecho fui a Hong Kong en persona y conozco a los managers. Tienen un estupendo sistema control de calidad.

Pero del que nunca he tenido problemas Javier, es el Miyota 9015 es el que me ha parecido más fiable. Hice como 250 o 300 piezas del Fonderia Navale Stella y ningún problema. Ese movimiento está muy bien hecho y es muy robusto.

Hablando de futuro, ¿qué más planes nos puedes revelar?

Va a salir en Kickstarter el nuevo Diving Armour. Para Fonderia Navale hay el nuevo Experfish y también tres esferas nuevas en la caja del Vintage que tienes. Son del estilo reloj de buzo francés clásico, muy bonitas.

De cara a mitad de año estará el Proyecto Gemini en Pontvs, un diseño completamente original, de tamaño grande como siempre en Pontvs. Tengo el prototipo aquí y está guardado bajo siete llaves.

¿Cómo ves el futuro de la relojería? Cada vez menos gente usa reloj, con los smartphones uno ya no necesita un reloj para saber la hora. Sin embargo, los que continuamos llevando reloj, buscamos algo más. Una experiencia.

Es complicado con los smartwatches y los iWatch pero yo creo que la innovación es lo que nos hace salir adelante. Por eso esa es la propuesta de valor que ofrecemos.

Muchas gracias Fernando. Ha sido un placer contar contigo. Te deseo que todo continúe igual o mejor con Pontvs y espero poder reseñar algún otro reloj en el futuro.

Claro que sí, ahí vamos a seguir, y sí, eso esperamos.