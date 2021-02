American Optical Saratoga como siempre primero en PILOTVISUAL

PILOTVISUAL son distribuidores en exclusiva de American Optical en nuestro país. No os fiéis de aquellos que dicen serlo, porque «en exclusiva» significa que solamente en Pilot Visual están autorizados por parte de AOEyewear para la distribución en España.

Eso explica porque pese a las pocas unidades de American Optical Saratoga que la fábrica está produciendo ellos tengan unidades disponibles, pese a que debido a su novedad y la expectación que han causado no son en absoluto fáciles de encontrar.







Para rematarlo el precio de venta en PILOTVISUAL es supercompetitivo, más económico que el que ofrece la propia marca en Estados Unidos, de hecho esa fue una de las cuestiones que lancé hace unos años a Jose Luis González Atienza en aquella entrevista. Sé que ahora mismo habéis dejado de leer y habéis empezado a buscar precios. Algo no os cuadra. Las Saratoga están en Pilotvisual a 229€ con envío gratuito, mientras que en EE.UU están mucho más baratas, a 189$ también con envío gratuito. Vale, seguid leyendo porque una vez intentéis hacer el pedido en AOEyewear.com descubriréis varias cosas. La primera es que en USA no incluyen los gastos de aduanas.







La segunda es que el envío por UPS sólo es gratis en lo que ellos llaman territorio doméstico. Para España incrementan la tarifa en un mínimo de 51$. Pese a todo, te voy a hacer el cálculo completo:

– Importe: 189$ (158€)

– Envío: 51$ (43€)

– Cargos de aduana: 19€

– IVA y arancel: 49€

– TOTAL: 269€







Pues está claro, son 269€ comprando fuera contra 229€ comprando aquí. El resto de cualidades de PILOTVISUAL ya las conocéis: Llevan en esto más de 15 años, así que son distribuidores y expertos en Randolph Engineering / Randolph USA y en American Optical / AOEyewear, un trato cercano y natural en el que te acaban conociendo como si fueras un amigo, envíos rápidos por mensajería, y siempre atentos a los emails, el teléfono y el Whatsapp.

Las AOEyewear Original Pilot son unas de mis gafas, tanto es así que en Recuperando mis American Optical os explicaba cómo me hice con unas idénticas tras perder mi antiguo par. Las tengo tanto para sol, como para ver, una de cada.

Hace unos meses, American Optical lanzaba su nuevo modelo, el Saratoga. Una gafa de sol con montura de acetato que llevaban décadas sin producirse, y que estaban tan codiciadas que en estado NOS (New Old Stock) llegaban a alcanzar precios de miles de euros en subastas online.







Como comentaba al principio, la alta demanda, los problemas logísticos en esta terrible época y la reorganización de AO que más adelante os explicaré hicieron que la reedición fuera casi imposible de conseguir. PILOTVISUAL logró hacerse con unas pocas unidades en diciembre, pero rápidamente se agotaron así que no dudé en hablar con ellos para que me apuntaran a la lista de espera y así reservar mi unidad.

Si os fijáis en las fotografías de John Fitzgerald Kennedy (JFK), el que fuera el 35º presidente de los Estados Unidos de América entre 1961 y 1963, le veréis habitualmente con unas gafas de sol que muchos identifican como las Rayban Wayfarer el modelo lanzado en 1956 por aquel entonces de la mano de Bausch & Lomb (B&L). Pero están en un error porque esas gafas legendarias no eran unas Wayfarer, sino unas Saratoga, y no eran de Rayban sino de American Optical (AO).

Del mismo modo que las que ahora conocemos como American Optical Original Aviator, se denominaban en un principio FG-58 (debido a que se presentaron en 1958), las Saratoga tampoco recibían esa denominación, eran la referencia CN-25. En la varilla izquierda llevaban inscrita la marca: «American Optical», mientras que en la derecha aparecía el mencionado modelo CN25 junto a un identificador del tipo de cristal que montaban: Calobar (Verde), Cosmetan (Marrón), True Color (Gris) y si eran lentes polarizados, entonces Polaroid. Se ofrecía solamente con dos tipos de montura, las Tortoise y las Demi-Amber.

Aprovechando la visibilidad que John F. Kennedy les daba, durante 1965 la marca decidió rebautizarlas como Saratoga, probablemente en honor a la Batalla de Saratoga de la Guerra de Independencia de EE.UU (1777), o tal vez por el gigantesco portaaviones de clase Lexington llamado USS Saratoga (CV-3John F. Kennedy Jr., falleció en 1999 mientras pilotaba una avioneta Piper PA-32R Saratoga II. Le acompañaban su esposa (Carolyn Bessette) y su cuñada (Lauren Bessette). El nombre Saratoga, formó parte por tanto de todos los JFK hasta el final. Pero para más casualidades, el accidente tuvo lugar mientras sobrevolaban el Océano Atlántico, a unos 12 km de la isla Martha’s Vineyard perteneciente al estado de Massachusetts, el mismo al que pertenece Southbridge que es donde históricamente se encontraba la factoría y sede central de American Optical Manufacturing Company of Southbridge.

























Aunque es la marca estadounidense de propiedad italiana Ray-Ban es la que típicamente se asocia con Buddy Holly, Bob Dylan o Roy Orbison parece que hay evidencias que al igual que JFK llevaron en algún momento las Saratoga o sus precursoras.



















No es coincidencia que cuando en marzo de 2020 STATE Optical Co., la marca de lujo estadounidense especializada en gafas hechas a mano, adquiría AO Eyewear, la que desde el corazón de Southbridge en el año 1892 fuera la manufactura de gafas más grande del mundo, decidieran relanzar el modelo Saratoga, y con la excusa de aplicar nuevas mejoras, como los cristales de nailon, subir precios en toda la gama, hasta casi doblarlos, todo hay que decirlo.

Colateralmente esa compra ha integrado a American Optical dentro del grupo Europa Eyewear Inc, que además de la mencionada STATE cuenta en su portafolio con las marcas Scott Harris, Cinzia, Alan J, Michael Ryen, Cote D’Azur, db4k, INVU, Adin Thomas o Elements. Si bien oficialmente apenas mencionan que AO se ha mudado de Southbridge (Massachusetts) a Chicago (Illinois), eso quiere decir mucho más. En unas declaraciones recientes, Scott Harris Shapiro el CEO de Europa Eyewear y por tanto de American Optical y STATE dice que desde AOEyewear no tenían capacidad de hacer monturas que no fueran metálicas. Por el contrario STATE sólo era capaz de fabricar acetato, pero no metal. La sinergia estaba clara, y esa capacidad fue la que propició el resurgimiento de las AOEyewear Saratoga.

Sus AO Original Pilot ahora cuestan casi lo mismo que las Randolph USA Aviator y ya hemos visto que las AO Saratoga no son precisamente baratas, puesto que unas Luxottica-Rayban Original Wayfarer se venden a 145€ sin descuentos.

Para compensarlo, los de Europa Eyewear / State / AOEyewear han aplicado algunos cambios con el fin de mejorar aún más la calidad de sus gafas. Los expertos de PILOTVISUAL lo explican mejor que yo, pero básicamente tenemos nuevo logo de marca, nuevo packaging con mayor dotación y de mejor calidad y la gran novedad, las nuevas lentes de nailon con tratamiento antirreflejos en la cara interna (AO AOLite™) que vienen a reemplazar a las anteriores de policarbonato.

Los caprichos no son casi nunca baratos y desde el principio lo tuve claro: Estéticamente me gustaba mucho el modelo en negro con lentes en gris, pero si quería ser fiel a las Saratoga originales, debía decantarme por las dos opciones de antaño, bien las Brown-Demi con lentes grises, las que lucía JFK, el equivalente actual de sus Demi-Amber, o bien las Tortoise con lentes verdes. Ambas me gustaban mucho, pero me quedé con las primeras, las Brown-Demi con cristales True Color equivalentes aquellas Demi-Amber con lentes True Color de los años 1960.

Como ya he hablado de la historia de American Optical vamos a entrar directamente en el análisis de las AOEyeWear Saratoga de 2020 un modelo que ha entrado por la puerta grande, ofreciéndose desde el inicio en seis variantes distintas que totalizan doce variantes:

– Negro (Black) con lentes True Color® (grises) polarizadas o sin polarizar.

– Marrón-Demi (Brown Demi) con lentes True Color® (grises) polarizadas o sin polarizar.

– Cristal Gris (Gray Crystal) con lentes True Color® (grises) polarizadas o sin polarizar.

– Havana con lentes Cosmetan® (marrones) polarizadas o sin polarizar.

– Tortoise con lentes True Tone® (verdes) polarizadas o sin polarizar.

– Cristal Amarillo (Yellow Crystal) con lentes True Tone® (verdes) polarizadas o sin polarizar.

Son unas gafas de tamaño mediano, y que a diferencia las Original Pilot sólo se ofrecen en un tamaño: 52-19-145. En cuanto a dimensiones son una réplica exacta del modelo vintage. Recordad que el primer número es calibre de la lente en milímetros, o sea el mayor diámetro del cristal (52); el segundo es el ancho en milímetros del puente (19); y el tercero la longitud de las varillas también en milímetros. De esta manera son unas gafas unisex, aptas tanto para hombres como para mujeres. Las líneas reconocibles y que favorecen y quedan bien con cualquier tipo de rostro, creo que apoyan esa idea de validez para ambos sexos.

La talla explica también por qué gustan tanto, y es que vemos que aunque se parezcan mucho a las Wayfarer, las Saratoga están mucho más equilibradas con mayor calibre de lente y menor distancia de puente. Como el borde de los acetatos es más grueso que el metal, visualmente es como si equivalieran al calibre 55 de las Original Pilot.

Las recibimos en una caja de cartón muy parecida a la anterior pero con un diseño más clásico, más inspirado en los modelos de antaño.













Junto a la caja nos llega también una gamuza cortesía de PILOTVISUAL y que gracias a su detalle nos ha salido gratis. Dada su misión es suave por lo que obviamente limpia muy bien la suciedad, tanto el cristal como la pasta de la montura, pero es que además su decoración con claros elementos aludiendo a las exploraciones y los aventureros del aire del pasado es espectacular. Mucho más bonita que la que incluyen los propios de American Optical. Tenemos también un flyer de agradecimiento y fidelización que nos recuerda todos los datos de contacto de PV por si tuviéramos cualquier problema o duda con nuestra compra.

El estuche de las Saratoga es mucho más aparente que el usado anteriormente, se nota la evolución en positivo. Tiene un diseño retro y artesano con elementos de piel cosida y un cierre metálico. Han mejorado muchísimo, pero en ese aspecto todavía no llegan a la cuidada elegancia de Randolph y que han extendido a todos los modelos, incluyendo las Original Pilot y las General. Parece ser que en breve habrá más sorpresas en este sentido.







En el interior de la funda encontramos las gafas, el certificado de garantía (True Original) y una gamuza de limpieza que es exclusiva para las Saratoga.







Cosas que pueden que pasemos por alto: la bolsa que protege las gafas en la funda. Lleva el adhesivo con el número de empleado que realizó el control de calidad (QC) final. Una garantía que nos advierte de que con American Optical no tendremos problemas.







La montura es de acetato hecho a mano (handmade) en Illinois (EE.UU), ya simplemente al tacto se ve robusto y en un acabado perfecto. El acabado Tortoise replica la textura del Carey de tortuga y le da un toque amarronado oscuro con detalles en amarillo que me encanta. De hecho las gafas cumplen la norma estadounidense para gafas de sol ANSI Z80.3-2018. Es por ello que los de AO afirman: «Nuestras monturas pueden durar generaciones si se les proporciona un cuidado adecuado con un poco de amor», y como prueba a esas palabras ofrece una garantía de por vida (Lifetime Warranty), tan popular en Zippo y otras marcas de leyenda.













Cuenta con unas bisagras muy sólidas y duraderas, buscando reforzar al máximo el que es uno de los puntos que más fatiga sufre de una gafa, por ello cuentan con tres puntos de anclaje. No han olvidado la tornillería que es también enormemente robusta.







Las varillas respetan el diseño clásico de este icono, incluyendo la patilla o temple que dibuja una suave curvatura pensada para reposar sobre nuestras orejas. Tanto en las varillas como en el frontal aparecen las decoraciones originales del modelo, que son metálicas de acero inoxidable.













En la varilla izquierda aparece en color blanco la marca («American Optical»).







Mientras que en la derecha tenemos el nombre de modelo («Saratoga»), la variante («Brown-Demi»), las dimensiones que os mencionaba («52-19-145 MM») y finalmente el marcado CE de Conformité Européenne («CE»).







Los cristales o lentes, ya adelantaba que son los nuevos AOLite de nylon, igual de ligeros que los de policarbonato, pero mucho más resistente con una capa dura que supera las pruebas de impactos 21 CFR 801.410; además son antiarañazos. En este caso son de color gris o True Color, lo que contribuye a reducir la fatiga ocular en condiciones de mucha luz respetando los colores originales de los objetos que vemos a través de ellos.







De las lentes todo son cosas buenas, la misma calidad óptica que ya conocemos de las American Optical Aviator, que sin fueron diseñadas para ofrecer la mejor visión posible en el aire, no tienen ningún problema para hacer lo mismo en tierra. Como forma de aumentar el nivel de calidad que recibe el cliente ahora todos los cristales de la marca llevan tratamiento antirreflejante en la cara interna y un recubrimiento oleofóbico que repele las manchas.







Si nos fijamos más en los detalles veremos que el logotipo de la marca en la parte superior izquierda del cristal va grabado con láser en vez de serigrafiado. Una tendencia que hace que sea más elegante y duradero.







La combinación de acetato en la montura con el nailon de los cristales resulta además en un peso que es muy liviano, haciendo que sean más cómodas y no molesten. Según mis mediciones, solamente 44 gramos incluyendo gafas y cristales.

Una vez puestas las formas suaves quedan muy bien en la cara, destilando a la vez el aire de originalidad de antaño. Resultan cómodas y no se mueven ni ejercen presiones incómodas en orejas ni nariz.







Gracias a sus acabados y la calidad de los materiales son unas gafas con mucha clase y estilo. Pero son también sutiles y discretas, ideales para sentirse bien sin llamar la atención excesivamente. Es necesario conocer su historia y evolución podrán comprender porqué las hemos elegido.







American Optical ofrece con las Saratoga unas gafas espectaculares que combinan un estilo reconocible y atemporal con una calidad de construcción enorme y duradera. El polo opuesto a las gafas de usar y tirar de las que me consta que todos estamos ya cansados. En ese sector creo que no tienen competencia, es decir si buscamos artesanía Made in USA con unas gafas tecnológicamente avanzadas, puesto que Randolph no ha entrado en las monturas de pasta ni probablemente lo haga, y las Persol Modelo 3152S, pese a sus altísimos estándares de calidad se quedan ligeramente por detrás en cuanto a acabados y materiales. Tendremos que recurrir al mercado de segunda mano, que ya sea de AO como de Bausch & Lomb tiene unos precios disparatados.







Por cierto que antes de verano aparecerán tres nuevos modelos de AOEyewear. Los estilos legendarios en acetato diseñados en la década de 1950, y que como las Saratoga han sido tan copiados y especulados.