Las chicas del Instagram 2

Tras el inciso de Las chicas del Instagram (Cómo se hizo) y viendo que ha sido una sección que os ha gustado, aquí traemos la segunda entrega de Las chicas del Instagram. Esta vez, y por petición popular, mucho más completa que la anterior.

El esquema es exactamente igual al de la edición anterior, aunque en este caso y dado que estamos a principios de 2021 me he centrado en finales de 2020 para su última foto. He optado por no repetir candidatas y así dar más variedad.

_anatorres_b

2012







2020







1nalauura

2015







2020







angelina.jacqueline

2018







2020







angybirdss

2015







2020







anitasm94

2015







2020







bea.ncs

2017







2020







carlatwiinn

2015







2020







carlitanais

2016







2020







claudiacornago29

2016







2020







gemm_mma

2017







2020







laura_perezz89

2014







2020







lauura.dq

2016







2020







maria_alfonsp

2016







2020







marsanchez46

2017







2020







meriiysmv11

2019







2020







naiaramarllo

2018







2020







pilar.martinez.1232

2018







2020







rebeca_adrian

2013







2020







rocio_amar

2018







2020







saariusm

2014







2020







samara._cr

2012







2020







sara.izqqq

2017







2020







sarita_me_myself

2017







2020







yanira5342

2017







2020