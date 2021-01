A continuación del Invicta Grand Diver, permanecemos en los Estados Unidos, hoy con una marca que por sus denominaciones latinas, no parece que sea norteamericana. ¿Por qué una marca estadounidense usa el nombre de Fonderia Navale? El motivo es porque aunque no lo parezca, tiene mucho de español, lo descubrirás si sigues leyendo.

Por otro lado, el Fonderia Navale Vintage tiene otro aspecto diferencia, el metal con el que está construido es el bronce. Un material que como el titanio del Spinnaker Tesei Titanium está poco aprovechado en relojería y que tiene algunas ventajas. Recordaréis de la escuela que el bronce es una aleación formada por cobre y estaño y que se lleva usando desde el año 3.000 aC dando por tanto nombre a la denominada Edad del Bronce. Pero hoy, 5.000 años después sigue gozando de gran actualidad, puesto las conocidas propiedades antibactericidas naturales que posee el cobre son una ayuda ante el Coronavirus o COVID.







Ficha técnica

Género Hombres Caja Bronce. 40mm de diámetro sin contar la corona. 13mm de alto Corona Roscada de bronce Esfera Negra Bisel Rotativo unidireccional de cerámica Cristal Zafiro Lumen Sí Trasera Acero inoxidable roscada Correa Correa de piel marrón de 20mm de ancho Funciones Hora, minutos, segundos Resistencia al agua 20 ATM Peso N/D Movimiento Seiko TMI NH35A. 21.600 vph, 24 rubís Complicaciones Carga automática con rotor bidireccional. Remonte manual. Parada de segundero Prestaciones 41h de reserva de marcha. -20/+40 segundos/día Origen Estados Unidos Garantía 1 año PVP 350$ (310€ al cambio) + aduanas Distribuidor Fonderia Navale/ Pontvs Watch Co (Turio LLC)

Presentación

Los Fonderia Navale llegan en un pequeño estuche de cuero negro. La piel va grabada con la firma y el logotipo Pontvs. Es sencillo, pero de muy buena calidad.







Al correr la tapa nos encontramos el reloj, que en una palabra, se ve espectacular y que va acompañado de su tarjeta de garantía.







Me faltan detalles que si son obligatorios en una marca establecida, con más motivo en una micromarca. Empezando por el manual de instrucciones, que tampoco se puede descargar de la web, o incluso una tarjeta firmada por los responsables de la marca.

Introducción

Pontvs, Diving Armour y Fonderia Navale son las marcas que adopta para sus creaciones la joven marca relojera Pontvs Watch Co. fundada en 2017. A los mandos está Juan Pablo y su hermano Fernando Mansilla, ambos de Lima (Perú). No obstante Fernando está afincado en Morenci (Arizona) y desde siempre ha sido un entusiasta de la relojería. Es allí donde se encuentra la mina de cobre más grande de los Estados Unidos, y una de las mayores reservas del mundo. Según las últimas prospecciones cuenta con más de 3.500 millones de toneladas de minerales extraíbles, de los cuales 6 millones de toneladas son de cobre y 100.000 toneladas de molibdeno.







La mina de Morenci da empleo a más de 3.000 personas, una de ellas el propio Mansilla y que es ingeniero metalúrgico. Por tanto no es de extrañar que Fonderia Navale y Pontvs apuesten por este metal en sus piezas relojeras. El bronce, al igual que el latón, tienden a formar una patina que depende del ambiente en el que han estado en contacto. Es una especie de material vivo que va cambiando a lo largo del tiempo debido a la oxidación del cobre que altera el color a medida que los electrones se van perdiendo.







Con sus tres marcas independientes, cada una de ellas centrada en un segmento distinto, se especializan en relojes de bronce. Pontus se focaliza en los relojes de bronce contundentes y profesionales; Fonderia Navale es la marca de relojes de bronce de aspecto clásico y acabados cuidados; y Diving Armour que produce únicamente relojes de acero inoxidable como homenaje a piezas clásicas. Hasta el momento han lanzado más de 7 modelos, vendiéndose más de 2.000 unidades a lo largo del mundo, por lo que la mayoría se encuentran agotadas:

– Pontvs Marino: 450$.

– Fonderia Navale Vintage: 350$.

– Diving Armour Sub Fifty-Three: 330$.

– Diving Armour Sub Fifty-Six: 330$.

– Pontvs Hydra: Agotado.

– Pontvs Acheron: Agotado.

– Pontvs Kraken: Agotado.

– Fonderia Navale Stella.







Fonderia Navale, que iba a llamarse inicialmente Naval Foundery decidió adoptar el idioma italiano debido a los grandes buques navales de la Marina Militare. En ellos las hélices eran de una sola pieza y fabricadas en bronce, es por ese motivo que los primeros Fonderia Navale también usaban cajas de una sola pieza.

La definición del bronce es una combinación de cobre al aproximadamente 80%, mezclado con estaño en un rango de entre el 2% al 20%. En relojería suele usarse el CuSn8 un estándar UNS/CDA ‎C52100/C521, SAE J461, BS PB104, ASTM B139M y DIN‎ CW453K que especifica su composición a las siguientes proporciones:

– Cobre: Máximo 99,5%.

– Estaño: 7%-9%.

– Fósforo: 0,03%-0,35%.

– Zinc: Máximo 0,2%.

– Hierro: Máximo 0,1%.

– Plomo: Máximo 0,05%.

Diseño y construcción

El cobre cuenta entre sus principales cualidades, muy apreciada en relojes de buceo, con una elevada resistencia a la corrosión. Estéticamente proporciona un aspecto vintage que hace honor a su denominación. Una caja fabricada al completo en bronce CuSn8 en acabado cepillado y sin ninguna estridencia. El cepillado que parece artesanal le da un aspecto tosco y único. Tiene 40mm de diámetro sin contar con la corona, lo que lo hace muy llevable y apto para cualquier tipo de muñeca. Esas cifras tal vez resulten algo escasas en un reloj de buceo, si bien en la realidad se ve algo más grande que eso gracias a que es bastante largo entre asas (52mm). Tiene 13mm de grosor una cifra bastante típica en relojes de buceo con resistencia al agua de 20 ATM o 200M como es el caso de este Vintage.







La corona es también de bronce, lógicamente va roscada y no lleva ningún tipo de firma.







El bisel es del mismo CuSn8, y rota unidireccionalmente con 120 clics, el inserto es de material cerámico en color negro.







La esfera es sólida, de un color gris muy oscuro que a menudo parece negro. Todas las leyendas están pintadas en color blanco, dando una gran legibilidad al reloj. Los índices van aplicados, y al igual que las manecillas tienen contornos en ese color. Son de tipo lápiz.







La implementación del lume es magnífica. No sólo han utilizado el mejor compuesto disponible, el Swiss Super-LumiNova de RC Tritec, sino que además juegan con diferentes versiones y diferentes mezclas. Las manecillas y los numerales llevan el C3 en tono verdoso con refulgencia del mismo color. En el bisel han optado por una combinación de BGW9 de color blanco con luminiscencia azul, pero mezclada con el C3, eso permite mantener el color blanco a la luz del día, pero brillar en un bonito y efectivo color verdoso. Incluso la inscripción de «Vintage» va aplicada con lume, dándole un misterioso brillo nocturno.







El cristal es de zafiro grueso y abombado con tratamiento antirreflejos. El AR le da unos preciosos reflejos azules sobre el negro de la esfera. Está ligeramente curvado, pero sobre sale del bisel como 1,5mm, es lo que se llama «boxed glass». Le da un aspecto retro a expensas de dejarlo sin la protección que ofrece el bisel.







La trasera es roscada de acero, algo que es común a la mayoría de relojes de bronce que he podido ver. La razón es que el cobre que contiene el bronce irá reaccionando con la humedad de la piel, tornándose más oscuro y adquiriendo un tono verdoso que acabaría manchando nuestra muñeca, y también el motivo por el que no se montan brazaletes o armis de bronce. Lleva un bonito grabado de un buceador, siguiendo así con la temática de la pieza. Incluye además la inscripción «46/50», y es que aunque el fabricante no lo anuncie a bombo y platillo como otros hacen, todas las tiradas de Pontvs Watches son limitadas y numeradas. Si te gusta el reloj, tendrás que darte prisa en conseguir el tuyo antes de que se agoten. La buena noticia es que los Mansilla ya están trabajando en una variante con la esfera también negra pero tornasolada (sunburst), de la que presumiblemente se lanzarán otras tantas 50 piezas.







La correa es de cuero marrón de 20mm de ancho. Gruesa, pero extremadamente flexible y por tanto cómoda desde el primer momento. Los pespuntes de las costuras en color blanco hacen juego con las leyendas de la esfera, mientras que el tostado oscuro combina muy bien con el bronce. Cuenta con sistema de cambio rápido (quick release) con los pasadores ocultos en el interior. Es una solución que no me canso de reclamar a las marcas porque ofrecen enormes ventajas a los usuarios. La hebilla es de este mismo material, y está firmada por la marca.













La marca no proporciona cifras oficiales de peso, que según mi balanza es de 128 gramos, y que dado su tamaño, cuadra con la robustez del reloj y la mayor densidad de su metal.







Movimiento

Los Mansilla han escogido un calibre TMI (Timemodule Inc) SII NH35A, que como ya sabéis es idéntico al Seiko 4R35. Un movimiento automático asequible pero a su vez fiable y muy completo. Ofrece carga bidireccional con magic-lever, remonte manual, parada de segundero (hacking) y con 24 rubís oscila a 21.600 vph. Es una maquinaria bien conocida por todos, y que se monta en multitud de marcas, tanto pequeñas como grandes. Por ejemplo en los reseñados recientemente Invicta Grand Diver 3045 o el Steeldive «Sumo» SD1971/GM1971. La ventaja es que los relojeros lo tienen muy controlado y que hay abundancia de piezas, así que cualquier problema tiene una solución sencilla. Como siempre os emplazo a las especificaciones técnicas (1,1 MB. en formato PDF) donde encontraréis todos los detalles.







El rendimiento de los 4R35 y NH35 es bastante discreto, 41 horas de reserva de marcha, que son más que suficientes, pero un desfase diario en el rango de -20/+40 segundos por día. A las cifras del timegrapher, mi Vintage ha dado una cifra de 10,25 segundos/día lo cual es un buen valor y que nos permitirá llevarlo puesto dos semanas seguidas sin que siquiera percibamos su desfase. No es cuestión de suerte porque dentro del cariño que ponen en Pontvs/Fonderia Navale una de las tareas que hacen antes de enviar los relojes es regularlos en el cronocomparador.







En este caso concreto el problema del TMI NH35A es que es un calibre dotado de fechador, algo que el Vintage no incorpora en su esfera, pero que es una complicación sigue existiendo en el movimiento. Así adolece del problema de corona fantasma. La primera posición de la misma da cuerda al reloj, la tercera lo pone en hora, pero la segunda que debería ser el ajuste de fecha no hace absolutamente nada. El motivo es que en Seiko no ofrecen un equivalente al NH35/NH36 sin fechador, pero sí que cuentan con el NH38A, un movimiento pensado para relojes parcialmente esqueletizados, pero que en efecto no tiene disco de fecha. Precisamente esa es la solución que aplicaron en el VARIOeveryday Empire Automatic y es lo que le falta al Vintage, y en general a todos los modelos de Pontvs Watch Co.







Sensaciones

Justo al contrario que el titanio, el bronce ofrece mucha conductividad térmica, unos 116-186 W/m*K contra los 47-58 del acero. Esto quiere decir que absorbe 3 veces más rápido el calor o el frío. Me preocupaba que en invierno fuera desagradable el contacto con el reloj, pero no hay absolutamente ninguna diferencia, probablemente porque la trasera que es la que entra en contacto con nuestra piel es también de acero. En cuanto a sensaciones en la muñeca, a nivel físico tampoco notamos ninguna diferencia, el cobre tiene una densidad de 8,8g/cm2, casi la misma que en el acero inoxidable 316L (8g/cm2); es decir a igualdad de cantidad de metal su peso es un 10% superior al acero, algo que ni se nota. El Fonderia Navale Vintage es mi primer reloj de bronce. Personalmente no me agrada el oro ni sus tonos dorados. El tono del bronce se asemeja mucho al del oro rosa que a su vez es también una aleación de oro con cobre. No es tan llamativo así que no cansa verlo.







Como ya adelantaba, gracias a su distancia entre asas, se siente algo más grande de lo que es. En la muñeca se nota también mucho más plano, puede que por la trasera con formas redondeadas que hace que apoye muy bien en la muñeca. El tacto de la correa es perfecto resultando además muy cómoda y agradable. El bisel trabaja de una forma muy agradable, desconozco si se debe al buen ajuste que hacen en Pontvs, o a la diferente dureza del bronce.







El diseño clásico y sin florituras nos da un reloj que resulta muy legible, algo cierto a la luz del día, pero en especial en la oscuridad donde es absolutamente espectacular. Es un reloj innegablemente deportivo, pero que gracias a su material y sus lineas conservadoras tiene un plus de elegancia que no logran relojes de acero similares como el Mitch Mason Watches Chronicle o el Citizen Military Auto.







Notar como el bronce cambia de aspecto me ha dejado perplejo. Es un proceso lento, pero que si usamos una fotografía del antes y después para poder comparar, se nota tras pocos días de uso, especialmente en climas húmedos.







Conclusiones

La exclusividad que supone el bronce en el sentido de ser un material poco aprovechado ha hecho que grandes marcas como Tudor, Bell & Ross, Christopher Ward, Oris, Zenith, Panerai e IWC hayan apostado por él. Obviamente son piezas de lujo mucho más caras que el Fonderia Navale. Si buscamos algo más asequible tenemos que acudir inevitablemente a las micromarcas que parecen haber encontrado un jugoso nicho de mercado en el CuSn8. Tenemos a San Martin, Spinnaker, Zelos, BOLDR Supply, Baltic, Ancon o Halios, todas ellas salvo la primera con precios mucho más elevados a los que oferta Pontvs. Incluso con el ajuste de los impuestos aduaneros, el Vintage se pone en 400€ sin tener en cuenta ofertas puntuales, lo cual lo hace inigualable para aquellos que quieran incorporar a su colección un reloj de bronce.







▲ Más ▼ Menos Hecho de bronce, muy bonito y exclusivo

Lume magnífico Posición fantasma en la corona (NH35 en vez de NH38)