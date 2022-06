Fiat 131 Abarth escala 1:18 de Solido

Hace un tiempo ya de Coches escala 1:18 de Bburago y Maisto. Siempre me gustaron los coches, y por sentido práctico, las reproducciones a escala me han acompañado desde niño. Precisamente fue en mi infancia cuando más de estas tuve, y cuando más familiarizado estaba con sus marcas. Ha pasado mucho tiempo, y todo ha cambiado, así que salvo Bburago que es la que más conozco, y Maisto a raíz del artículo mencionado, nunca había tenido la oportunidad de probar un Solido.

Así que para comparar a mi Chevrolet Corvette 1965 de Maisto y al Jaguar E-Type Cabriolet de Bburago, usaremos como representante de Solido a este Fiat 131 Abarth de 1980 en color rojo.

Con cierta regularidad voy agregando nuevos modelos a escala en mi, por llamarla de algún modo, colección. Suelo preferir 1:18 que debido a sus mayores dimensiones son más vistosos y más decorativos. No tengo preferencias de marcas mientras la calidad sea buena y el precio no sea exorbitado. Con el paso del tiempo he ido descartando los modelos actuales, al cabo de pocos años se quedan anticuados y ya no son ni el último modelo, ni un clásico. Así que he decidido ir a por clásicos, ya sean recientes (young timers) o antiguos, pero siempre de vehículos que me transmitan algo especial

En 1932 en Issy-la-Bataille (Francia), Ferdinand de Vazeilles quien era propietario de la empresa Nanterre Precision Foundry dedicada a la inyección de metal para componentes de automóviles y aviación, registra una patente para comenzar a producir juguetes de metal (zamak) para montar, en 1934 da comiendo la marca Solido, lo hace con la empresa Solivac Establishments. En 1953 su hijo Jean Vazeilles tiene la idea de empezar a vender reproducciones de coches reales. El negocio crece rápidamente y en 1974 se trasladan a unas instalaciones más modernas y de mayor capacidad en Oulins.

A finales de 1970, Solido deja de ser una empresa familiar, y en 1980 son adquiridos por Majorette, que a su vez sería adquirida por Smoby en 2003. En 2006 llega el peor varapalo, cerrando su fábrica de Francia y relocalizándola en China. Finalmente en 2015 ceden la gestión a Z Models, una compañía francesa especializada en los vehículos a escala 1:18 que le de mayor calidad a la marca. Justamente en este 2022 celebran su 90 aniversario.

Conocido en España como Seat 131 se fabricó durante tres series entre 1975 y 1984, y casi a la par que el modelo de su licenciatario, el Fiat 131 de 1975 a 1985. Por supuesto el Fiat 131 es un vehículo que ya conocía, por eso lo escogí como modelo de metal, pero hay algo que me inclinó hacia él. Los 131 de aquí siempre fueron una carrocería de 3 volúmenes con 4 puertas, aunque en Italia se llegaron a vender en 2 puertas. Esa adaptación a las 2 puertas me fascinó en su momento, y por supuesto en su evolución máxima de Abarth todavía más. Pienso que un coche a escala es una reproducción de la realidad, así que comencemos con ella…

La segunda serie del Fiat 131 (1978-1989) conocida como Mirafiori/Super Mirafiori, lanzó la carrocería de dos puertas. A diferencia de lo que podamos pensar, no sólo se destinó a las versiones más potentes. Más bien al contrario, puesto que cubrió todo el rango. Desde el más básico 1300 CL, el 1600 CL o los dotados de motor 2000 (Sport 2000/TC, Racing 2000/TC). El tope de gama fue el Volumétrica Abarth Racing. Estos exclusivos modelos de dos puertas, sólo se hicieron durante la segunda serie, la más exitosa y longeva por cierto.

El Fiat 131 Abarth Rally o Abarth Stradale estaba destinado a competir en el Grupo 4 de rallies. Su homologación implicaba la fabricación de un mínimo de 400 unidades de calle. Todas ellas se vendieron en solamente 3 días. Se dice que se apostó por la carrocería de 2 puertas para la competición con la finalidad de agotar el stock de carrocerías que tenían.

La versión de competición, primero con un motor de 1,8 litros rendía 200 CV. Luego se aumentó la cilindrada hasta los 2 litros, dando primero 215 y luego 230 caballos.

Para la versión de calle fue Aurelio Lampredi quien partiendo del bloque existente de 1.995 cm3 (el que Seat adaptaría para su 1.920 cm3 de los 132, 131 y 124) que daba de origen la nada despreciable cifra de 115 CV, la aumentaría hasta los 140 CV. Eso permitía que este 131 alcanzase los 189 Km/h de velocidad máxima y acelerase de 0 a 100 en 9,1 segundos.

Aunque la carrocería del 131 fue creada en el centro de diseño de Fiat, esta exclusiva versión Abarth fue diseñada y ensamblada por Nuccio Bertone de Gruppo Bertone.

No quiero extenderme más en la historia, a sabiendas que es tremendamente interesante, y que me dejo a Carlo Abarth (Abarth & C. S.p.A.) que por aquel entonces ya había sido integrada en el Grupo Fiat, pero es que sino, me enrollo, y nunca hablaremos de este modelo a escala.

Sobre este Fiat 131 Abarth de 1980 fabricado por Solido, se incorporó en su catálogo el pasado año 2021 con la referencia S1806002. Su PVP ronda los 49€, aunque si tenéis paciencia, podréis encontrarlo por unos 35€, sorprendentemente más económico que muchas supuestas tiendas que cierran y liquidan sus stocks.

Está fabricado en Bangladesh, y no en China. Todos escuchamos las subidas salariales que allí están ocurriendo, con costes de mano de obra que aumentan del orden de un 10% anual, lo que significa que en una reproducción a escala como esta, debe haber bastante trabajo artesanal todavía.

Me llamó la atención que reproduce los cristales de las ventanillas usando un plástico transparente. Aunque dificulta la apertura de las puertas, lo veo más práctico, ya que se evita que al estar expuesto se le adentre la suciedad. Por otro lado, debe ser más fácil de limpiar y más difícil causarle daños a su parte interior. A cambio no se abre ni el capó ni el maletero.

A igualdad de precio y de escala, si lo comparamos con Bburago o Maisto, dos marcas que conozco bien, diría que el interior está mejor resuelto y más detallado en este 131 Abarth de Solido, no sé si será extrapolable a todos sus modelos, pero no tengo más con los que comparar. Diría que el exterior es más o menos equivalente en cuanto a calidad y detalles, aunque quizás levemente inferior por acabados.

El punto fuerte de Solido es su colección 1/18. Modelos muy bien escogidos y piezas bastante diferentes que no son fáciles de encontrar en otras marcas. Desde un Renault 4 GTL (TL en España), un VW Golf L o un Peugeot 205 CTI. Dejan un poco de lado los últimos modelos, esos que caducan tan rápido, y se centran en leyendas de la automoción menos populares.

Una vez que escribí esta reseña, decidí mandársela a Solido/Mini Express, les gustó el resultado, así que aproveché para ver si les interesaba algún otro modelo, obviamente en ese caso pagado por ellos. Pues os váis a sorprender, porque Steffie, la responsable de comunicación y webmarketing me estuvo mareando pidiéndome estadísticas y después con cuestiones acerca de redes sociales. Finalmente su respuesta fue que sólo «regalaban» modelos a medios especializados. Como obviamente ellos sabían ya de entrada que yo no soy un medio especializado, sólo puedo explicarlo como una forma de obtener datos acerca de la audiencia de javiergutierrezchamorro.com. Algo muy feo por su parte, y que es de justicia explicar.