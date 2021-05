Coches escala 1:18 de Tavitoys (Bburago y Maisto)

Desde el artículos sobre Carrera Go! no tocaba el tema de los coches a escala. Seguramente si os hablo de la marca Tavitoys, salvo que seáis aficionados a las maquetas o al modelismo no os sonará de nada. Pero si os hablo de los automóviles de metal de marca Bburago seguro que os suena. Tavitoys es una empresa familiar con sede en Terrassa (Barcelona) y que comenzó su actividad en 1984, precisamente distribuyendo en España la marca Bburago.

A partir de 1990 fueron ampliando su catálogo de marcas, agregando Peg-Perego, HTI, Room, Copenhagen, Nattou y para el caso que nos ocupa, también otra marca dedicada a los modelos de coches a escala: Maisto.







La marca Bburago se fundó en 1976 en Burago di Molgora (Italia), de ahí su denominación. Sus principales competidores eran los también italianos Polistil / Politoys que fabrican productos más caros y Maisto. Hasta principio del 2000 fueron líderes de ventas en escala 1:18. A partir de 2005 fueron adquiridos por May Cheong Group, abandonando el Made in Italy que era característicos de sus productos hasta aquel año. Poco después de eso, May Cheong (MC Toy) se hacía también con Polistil que había quebrado.

Por su parte Maisto (Maisto International Inc.) es una marca fundada en 1967 en Hong Kong que también forma parte de May Cheong Group. Así que tanto Maisto como Bburago y Polistil pertenecen al mismo grupo. De hecho May Cheong Group fabrica sus vehículos en China y Tailandia, así que con mayor o menor detalle todos se producen en el mismo lugar.

Como Maisto y Bburago son también distribuidos por Tavitoys S.A. se me ocurrió hacer una comparativa entre ambas marcas. Desde siempre me han gustado los modelos a escala en metal, el primero que tuve fue justamente de Bburago allá por 1987, un Porsche 911 S. Desde entonces he tenido unos cuantos más, un Porsche 996 Turbo, un Dodge Viper GTS, un Mini Cooper, … Actualmente son marcas muy parecidas con Bburago moviéndose en la horquilla de precios de 36,99€ a 49,99€ y Maisto entre los 39,99€ a 45,99€.

Con la edad he ido descubriendo que prefiero tener modelos clásicos, ya que estos no pasan de moda, me sigue gustando ese Porsche 996 de 1999, pero ahora quisiera tener el de 2019, el 992.







Como representantes de esta reseña tenemos por un lado el Chevrolet Corvette 1965 (Maisto) y un Jaguar E-Type Cabriolet (Bburago). Aunque es difícil comparar entre ambas marcas con modelos tan dispares entre di, uno es un descapotable y el otro un coupé, no va a quedar más remedio que extrapolar, asumiendo que en otros modelos de ambas marcas se repitan las conclusiones.

El Chevrolet Corvette fue un modelo lanzado en el mercado estadounidense en 1953, siendo nuestro protagonista de la segunda generación, el Sting Ray o C2 (1963-1967) un deportivo de líneas angulosas y futuristas que era adquirido por pilotos de aviación. Opcionalmente podía incorporar un motor con 8 cilindros y 6,49 litros de cubicaje que daba 425 caballos de potencia, si bien el estándar eran de 360 caballos.

El Jaguar E-Type, también conocido como XK-E o V-12 era además de deportivo un automóvil que respondía a los cánones de elegancia británica como se podía esperar de Jaguar. Se lanzó como prototipo en 1957, pero no sería hasta 1961 que aparecería a la venta. Estuvo en producción hasta 1968 con una potencia máxima de 265 caballos disponible en dos motorizaciones de seis cilindros: 3,8 y 4,2 litros.

Los dos modelos me han gustado mucho, uno obtiene lo que espera por su precio, y es que no son baratos a 39,99€ el Maisto y 36,99€ el Bburago. El metal y la fundición es de calidad, y los elementos plásticos se ven robustos y de buena apariencia. La escala grande (1:18) le da un aspecto detallado y muy decorativo. Las ruedas delanteras giran, y tanto portezuelas como portaequipajes y capós son funcionales.

No encuentro diferencias en cuanto a calidad y acabados con estos Maisto y Bburago Made in China en comparación con mis Bburago Made in Italy, lo cual ya es una buena noticia.

Si quieres más información puedes descargar el catálogo Bburago (29,5 MB. en formato PDF) o el catálogo Maisto (70,3 MB. en formato PDF).