Frédérique Constant x The Naked Watchmaker

Sabéis que no soy de publicar notas de prensa en este espacio. Creo que no aporta nada el leer el mismo copia y pega que aparece en decenas de lugares distintos, incluso en las webs oficiales. Cuando lo he hecho es porque o bien creo que aportan algo destacable que merece ser difundido, o bien porque lo considero de importancia.

Este es el caso de la nueva creación que ha lanzado Daniela Marin de The Naked Watchmaker a la que pronto tendremos en nuestra sección de entrevistas a protagonistas del sector relojero en español, y que ni más ni menos lo ha hecho junto a una de mis firmas de relojería favoritas: Frédérique Constant. Quedaros hasta el final, porque no sería yo si no aportara nada de mi cosecha.

The Naked Watchmaker da a conocer su primera colaboración de relojes: The Naked Watchmaker X Frédérique Constant Slimline Perpetual Calendar Manufacture

Junio de 2022. TNW se enorgullece de revelar su primera colaboración de relojes.

En colaboración con el equipo de Frédérique Constant, Peter Speake y Daniela Marin han personalizado el Frédérique Constant Slimline Perpetual Calendar Manufacture, realzando la belleza del mecanismo expuesto a la vista de todos, y realizando algunas modificaciones técnicas de diseño que le dan el toque personal de The Naked Watchmaker.

Tras el Frédérique Constant Slimline Perpetual Calendar Manufacture habiendo protagonizado una de sus famosas deconstrucciones, surgió la idea de colaborar con Frédérique Constant en un guardatiempo. El Slimline Perpetual Calendar Manufacture se presta perfectamente a la tarea. La esfera encierra el movimiento y la idea de mostrar físicamente el movimiento y así crear una Edición Limitada que le dará al reloj una nueva identidad, abarcando elementos que personifican la misión de la plataforma The Naked Watchmaker en un reloj.

Desde la elección de colores hasta los cambios más técnicos, hay un homenaje a la historia de la alta relojería. El resultado es un atractivo reloj técnico de edición limitada a 99 piezas, que sigue siendo accesible a un precio extraordinario para un reloj de esta complejidad.

Esta edición limitada no sólo es el primer reloj en el que se ha embarcado The Naked Watchmaker, sino que es el único proyecto de este tipo con Peter Speake como experto técnico de la plataforma y diseñador principal del proyecto. Es el último reloj como resultado del trabajo de Peter Speake y Daniela Marin en conjunto, lo que lo convierte en un hito histórico.

El reloj original

El Slimline Perpetual Calendar Manufacture original se desarrolló en 2015 con el objetivo de crear un hermoso reloj a partir de una esfera equilibrada. Fiel a su misión “Que cada vez más personas disfruten del lujo”, el módulo fue desarrollado con el objetivo de simplificar el uso y la cantidad de componentes, así como posicionarlo como un reloj con complicaciones accesibles.

Modificaciones realizadas

La base del Slimline Perpetual Calendar Manufacture era ideal para este desafío, ya que la sólida esfera ocultaba el movimiento y brindaba la oportunidad de cumplir la misión de The Naked Watchmaker y revelando la belleza interior del reloj. Debido al espacio disponible entre la esfera y el zafiro, se pudo agregar niveles y engrosar la esfera. Al cortar la esfera, se agregó profundidad y, al mismo tiempo, se puso a la vista el movimiento interno.

Se realizaron los siguientes cambios:

Las subesferas y manecillas de día y fecha son mucho más grandes que en las esferas originales de Frédérique Constant, lo que brinda una mayor visibilidad.

La fase lunar se modificó para que fuera una animación que reflejase el movimiento del tiempo y mostrase las dos lunas cuando una suele quedar oculta. Esto combinado con la Super-LumiNova («SLN moons») da un aspecto visualmente cautivador y completamente diferente al disco lunar.

Los indicadores de meses se alteran para optimizar su visibilidad. Se elimina la manecilla del año y se coloca una indicación de color entre enero y marzo.

Indicación de año bisiesto: para evitar que se obstruya la indicación de los meses, los años se muestran a través de una abertura en febrero, cada año es de un color diferente y el año bisiesto va en rojo.

Las manecillas se diseñaron para que se vieran fácilmente, pero no para bloquear la visibilidad de la mecánica del calendario perpetuo y, por lo tanto, la razón de los recortes y el diseño ancho.

Luminova: el uso de Luminova permite leer la hora por la noche pero, en particular, acentúa la animación de las lunas por la noche.

Colores del puente: el azul ofrece un fuerte contraste con los componentes de color acero y dorado acentuando la mecánica. Tradicionalmente, el color azul también ocupa un lugar especial en el mundo de la relojería y vemos manecillas y tornillos históricamente azulados, es un guiño a la historia de la alta relojería.

Elección del marrón: el marrón utilizado tiene un ligero toque vintage cálido para un reloj clásico. También permite contrastar fuertemente las indicaciones en blanco -Congruente con la elección de la correa-.

El Slimline Perpetual Calendar Manufacture Naked Watchmaker X Frédérique Constant Slimline está disponible en una edición limitada de 99 piezas exclusivamente en el sitio web dedicado: https://bit.ly/FrederiqueConstant-NakedWatchmaker

Sobre The Naked Watchmaker

Fundada en 2017, The Naked Watchmaker se ha convertido en un popular recurso educativo, muy apreciado por los profesionales de la industria relojera y los devotos de la relojería. Los visitantes del sitio web pueden ver relojes mecánicos, tanto montados como desmontados (deconstrucciones). Sus fundadores son Peter Speake y Daniela Marin.

Acerca de Frédérique Constant

Frédérique Constant es una manufactura relojera suiza ubicada en Ginebra, Suiza. La Maison fue fundada en 1988 por una pareja de empresarios independientes, Aletta y Peter Stas, con la finalidad de ofrecer relojes suizos de calidad a un precio asequible, con el objetivo de democratizar los relojes de lujo Swiss Made.

Mi aporte

Fue tras una conversación informal entre ambos que ella decidió comentarme algunos detalles acerca de la propuesta en la que estaba trabajando, y desinteresadamente mostrarme sus avances, por aquel tiempo confidenciales. Gracias a eso, si bien esta noticia no es una exclusiva, sí que es una primicia, siendo de los primeros medios en hacerse eco de la noticia, y sin lugar a dudas el primero en español, puesto que he sido el traductor no oficial.

El modelo que toma de base es uno de mis favorito, el Frédérique Constant Slimline Perpetual Calendar Manufacture (el otro es el Frédérique Constant Highlife Perpetual Calendar Manufacture), una base que como la propia Daniela nos ha explicado resultaba ideal para su proyecto, y que monta el calibre manufactura FC-775 dotado de calendario perpetuo y una preciosa complicación de fase lunar. Creo que Marin no podía haber escogido una base mejor. A continuación os pongo unas imágenes para que veáis el trabajo previo tal como estaba a principios de junio de 2022.