FileOptimizer premiado en el Building Good with C++ Builder Contest 2021

Aunque la última vez que escribí sobre FileOptimizer fue en 2018 con el artículo Análisis estático de FileOptimizer, su desarrollo no se ha detenido, y regularmente he ido lanzando nuevas versiones, la última es la 15.10 de hace un par de semanas. Ciertamente el desarrollo se ha ido frenando poco a poco, en un software tan maduro como este el espacio para la mejora es pequeño. Además que la complejidad creciente del código hace que cada nueva característica sea mucho más compleja de implementar que en el pasado.

Siendo sinceros, mi escaso tiempo libre se reparte entre diferentes actividades, ya sabéis: la web de javiergutierrezchamorro.com que siendo más popular día tras día requiere cada vez más esfuerzos, los libros de «A contrarreloj. Paul Davis» que poco a poco van encontrando su hueco… Y sí, también otro software.

A punto de cumplir casi 9 años en el mercado, hoy vengo a daros una noticia que para mi a sido importante, me he ido haciendo eco de todos sus galardones, pero el de hoy es especial. Se trata del concurso Building Good with C++Builder organizado de manera oficial por Embarcadero, la casa responsable de C++ Builder y que estaba abierto a cualquier participante, ya fuera un MVP como en mi caso, como para desarrolladores comerciales o independientes. El objetivo era sencillo, evaluar la capacidad en cuanto a desarrollo rápido y código eficiente a la hora de resolver problemas del mundo real. Me identificaba hasta tal punto con esos valores, que tan pronto como me enteré de la convocatoria decidí apuntarme con mi FileOptimizer.

Creación rápida de interfaces de usuario avanzados, potencia y rendimiento de C++, y todo ello enfocado desde FileOptimizer, una herramienta que si algo tiene, es que minimiza el problema de los archivos voluminosos. La lista de precios era muy jugosa:

– Primer lugar: 2.000$.

– Segundo lugar: 1.000$.

– Tercer lugar: 500$.

– Cuarto al vigésimo lugar: 100$.

Considero que FileOptimizer tiene un buen nivel, tanto a nivel de programación como de ingeniería, así que supuso que no le costaría quedar entre los 20 primeros, y así llevarme 100$, que buenos son. Era una forma de premiar lo que mencionaba en Reflexiones sobre FileOptimizer, que a pesar de haber conseguido más de 2 millones de descargas, el trabajo que ha requerido y requiere nunca va a ser compensado, al menos en lo que a la parte monetaria se refiere.

Por eso mi grata sorpresa cuando se anunciaron los ganadores, ¡FileOptimizer había quedado en segundo puesto! Eso conllevaba un premio de 1.000$, pero además de una nueva vía de comunicación y difusión de File Optimizer que le da todavía más notoriedad y visibilidad. En cierta forma, viene a compensar también los chascos que ya expliqué en MVP calculadora en C++ Builder y en C++ Builder in the requirements.

La convocatoria tuvo mucha participación, y a mi modo de ver y el de los jueces, mucho nivel. Por tanto quedar por delante de software comercial como el Virtual Display Manager o herramientas populares como ST Audio Player, pone todavía más en valor el logro conseguido. Según el jurado, se quedaron impresionados por la cantidad de formatos que acepta FileOptimizer, una prueba de la ardua tarea de I+D que ha requerido, pero también valoraban la gran comunidad de usuarios que hay detrás, y por supuesto su desarrollo desinteresado ofreciendo el código fuente.