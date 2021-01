MVP calculadora en C++ Builder

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

//--------------------------------------------------------------------------- void __fastcall TfrmMain :: FormKeyPress ( TObject * Sender, System :: WideChar & amp ; Key ) { static String sLastDisplay = "" ; //Add digits if ( ( isdigit ( Key ) ) & amp ; & amp ; ( lblDisplay - & gt ; Caption. Length ( ) & lt ; 19 ) ) { lblDisplay - & gt ; Caption + = Key ; } //Manage operations else if ( ( Key == '+' ) || ( Key == '-' ) || ( Key == '*' ) || ( Key == '/' ) ) { sLastDisplay = lblDisplay - & gt ; Caption ; lblDisplay - & gt ; Caption = "" ; lblOperation - & gt ; Caption = Key ; } //Clear display else if ( Key == 27 ) { lblDisplay - & gt ; Caption = "" ; lblOperation - & gt ; Caption = "" ; } //Remove last char else if ( ( Key == ' \b ' ) & amp ; & amp ; ( lblDisplay - & gt ; Caption. Length ( ) & gt ; 0 ) ) { lblDisplay - & gt ; Caption = LeftStr ( lblDisplay - & gt ; Caption, lblDisplay - & gt ; Caption. Length ( ) - 1 ) ; } //Show result else if ( ( Key == ' \r ' ) || ( Key == '=' ) ) { if ( lblOperation - & gt ; Caption == '+' ) { lblDisplay - & gt ; Caption = StrToInt64 ( sLastDisplay ) + StrToInt64 ( lblDisplay - & gt ; Caption ) ; } else if ( lblOperation - & gt ; Caption == '-' ) { lblDisplay - & gt ; Caption = StrToInt64 ( sLastDisplay ) - StrToInt64 ( lblDisplay - & gt ; Caption ) ; } else if ( lblOperation - & gt ; Caption == '*' ) { lblDisplay - & gt ; Caption = StrToInt64 ( sLastDisplay ) * StrToInt64 ( lblDisplay - & gt ; Caption ) ; } else if ( lblOperation - & gt ; Caption == '/' ) { lblDisplay - & gt ; Caption = StrToInt64 ( sLastDisplay ) / StrToInt64 ( lblDisplay - & gt ; Caption ) ; } } }