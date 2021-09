Vostok 581886 (caja 58)

Con las excepciones del Vostok de submarino 5-ChM M3-11 y el Vostok Despertador BMP-1, mi último reloj de pulsera de marca Vostok fue el Amfibia Reef de 2018, que debería remontarse hasta 2017 si nos referimos a uno de los modelos económicos y baratos de la marca, el Vostok Komandirskie 431171. Hoy vuelvo a los relojes soviéticos Vostok con un modelo que lanzado a finales del año pasado me pareció precioso desde que lo vi. Una pieza asequible, y que muchos vendedores clasifican como un reloj de mujer. ¿Por qué lo he comprado? A continuación te lo voy a explicar.

Ficha técnica

Género Hombres Caja Latón cromado. 38mm de diámetro sin contar la corona. 11mm de alto Corona A presión de acero Esfera Blanca Bisel Fijo de latón Cristal Plexyglás Lume No Trasera Acero inoxidable a presión Correa Correa de cuero negra de 18mm de ancho Funciones Hora, minutos, segundos Resistencia al agua 3 ATM (30M) Peso N/D Movimiento Vostok 2403. 17 rubís. 19.800 vph Complicaciones Carga manual. Segundero pequeño Prestaciones Al menos 38h de reserva de marcha. -20/+60 segundos/día Origen Made in Russia Garantía 1 año PVP 4.449 rublos (52€ al cambio) + Aduanas Distribuidor ООО «Восток» / Komandirskie.com

Introducción

He hablado ya bastante acerca de Vostok y de la relojería rusa, por lo que os remito a reviews anteriores para más detalles. En cuanto a su situación actual, hay bastantes rumores, algunos confirmados a medias por diferentes personas cercanas a la fábrica de Chistopol. La web oficial que manejaban (vostok-inc.com) ha dejado de ser titularidad de la marca relojera, reponen el stock lentamente y llevan tiempo sin haber lanzado novedades interesantes. De hecho la última han debido ser estos Vostok en caja 58 que protagonizan esta prueba. Como ya explicaba en Los misterios de Vostok, la factoría y el carácter ruso es tan opaco e impermeable que los detalles concreto no transcienden. Pero que no cunda el pánico, puesto que la web de vostokinc.com sigue estando operativa.

De lleno en este reloj, han logrado ofrecerlo en multitud de variantes, algo que se le da muy bien a la marca. Tenemos esferas de color blanco, crema, rojo, negro o azul; números arábigos, romanos o con índices de flores. Todas esas combinaciones se multiplican con diferentes acabados de manecillas (azules o negras), de numerales/índices (negros, dorados o plateados), de correas (blancas, negras, rojas o azules), de modo que aunque inicialmente mi llamaba el 581827 finalmente lo descarté por sus números dorados.

Presentación

Tras un envoltorio muy bien protegido y sellado con la cinta de embalar de la tienda nos encontramos una cajita muy parecida a la del aмфибия kлассика (Amphibia Classic), pero más cuadrada. Es de plástico totalmente negro con un altorrelieve de la «B» de Boctok/Восток/Vostok/Wostok.

La novedad es que se abre mediante una bisagra en la parte posterior, es también de plástico, al igual que las presillas que lo mantienen cerrado, pero es más cómodo que los anteriores, evitando que la cubierta se pierda, y por supuesto, más protectores que los blisters de cartón que usaban los modelos asequibles, aunque con menos encanto.

Entre la documentación que lo acompaña tenemos el conocido librito de instrucciones en ruso, y que hace las veces de tarjeta de garantía conteniendo también la fecha de fabricación de reloj, así como un díptico que recopila los puntos de servicio técnico en Rusia. Poco útil pero con mucho encanto para los foráneos como nosotros.

Todo ello es mucho más de lo que uno espera en un reloj de este precio. He subido a mi canal de Youtube el desempaquetado o unboxing de este 581886.

Diseño y construcción

Aunque la estética de estos tipo 58 no sea en absoluto parecida a los Komandirskie Classic, su concepto es similar, una caja barata que está fabricada en latón en vez de acero inoxidable. Si bien desde la factoría indican que el recubrimiento cromado es relativamente grueso (5 micras). Al estar cromado todos los acabados son por tanto pulidos, es decir en brillo.

Tiene 38 milímetros de diámetro, en algunos lugares lo clasifican como relojes femeninos, si bien no estoy de acuerdo con ello, la esfera tiene un diámetro o luz de 33mm, lo cual la hace más grande que en muchos relojes de buceo que sobrepasan los 40mm. Tiene 11mm de grosor, lo cual es poco, pero considerando que monta un calibre de remonte manual, podría haber sido más plano. Como referencia el Fuga Automáticos Viajero I/GMT (Prototipo) tenía 9mm y el Circula Klassik Automatik 10,1mm, siendo en ambos casos automáticos que por el mecanismo de carga ya requieren unos milímetros más.

La corona va sin firmar, e igualmente pulida. Funciona a presión, no es necesario más para ofrecer un hermetismo al agua de hasta 3 ATM (30 metros), más de lo que un reloj como este requiere, y que siempre es algo bienvenido.

La esfera es de color blanco, su textura es algo brillante, como si fuera de plástico y no se asemeja al efecto porcelana que se ve en las fotografías oficiales. No quiere decir que sea mala, sólo que podría haber sido mejor, porque ese aspecto retro o vintage está muy bien conseguido.

Todas las leyendas van impresas en negro, incluyendo el logotipo de la marca, los numerales y cómo no, el «Сделано в россии» (Fabricado en Rusia). A primera vista puede pasar desapercibido, pero tenemos también numerales indicando la hora en formato de 24 horas, algo que en Vostok suele ser una práctica frecuente y que en este modelo que no tiene origen militar tampoco desentona.

Muy acertadamente han montado unas agujas principales de tipo leaf, feuille u hoja. Van pintadas en color negro, también para el segundero pequeño. La sensación general con esa esfera y las manecillas e inscripciones en negro es monocromática, muy de reloj de bolsillo.

De nuevo como en la mayoría de Vostoks, el cristal es plexiglás, o sea acrílico, plástico o como ellos lo denominan: orgánico. Es un poco abombado, rindiendo tributo a los relojes de la época, pero ofrece muy buena legibilidad, incluso en ángulos muy paralelos a su superficie.

La tapa trasera sí que es de acero inoxidable, va a presión y lleva grabado el escudo de Rusia. Está cepillada, así que desentona un poco con el resto de la caja brillante.

Stailer Group con una de sus sedes en Rusia, es una marca fabricante de correas y accesorios para relojes que no conocía. La etiqueta del reloj, así como el grabado en su interior muestra esa marca, y hace referencia al modelo 2401-1801. Es decir, una correa de la gama Original en color negro y de 18mm en las asas que se estrecha hasta los 16mm a la altura de la hebilla. Ésta va firmada, por Stailer y no por Vostok, y es de acero inoxidable grado 304L en acabado espejado. Es según dicen de cuero genuino, con en ese acabado que imita al cocodrilo y que tan usado en los relojes chinos echa un poco para atrás. Mencionan que tiene ThermoSeal®, que me imagino que hace referencia a que además de cosida va termosellada. Siempre se ha criticado la calidad de las correas de cuero y brazaletes de acero de los Vostok más asequibles, así que recurrir a un proveedor externo me parece una forma de compensar ese defecto, aunque ello le quite encanto al no ser ya manufactura, al menos en lo que a correa se refiere.

No hay cifras oficiales en cuanto al peso. Según mi balanza de precisión calibrada son 43,8 gramos. Un reloj muy ligero y que evidencia los materiales como el cristal plástico y la caja de latón.

Movimiento

En el interior del reloj hay un calibre manufactura, algo que resulta difícil de creer a estos precios. Se trata del Vostok 2403, esencialmente un 2409 que en vez de segundero central tiene segundero pequeño. El 2409 es un 2414 sin fechador. El detalle curioso es que su ubicación natural es a las 10, de manera que al verlo en este tipo 58 a la más habitual posición de las 9 nos indica que ha sido rotado. Esa rotación de una hora es la que traslada la tija y por tanto la corona de las 3, que era su posición habitual, hasta el un tanto extraño lugar de las 2. Su maquinaria es la que hace que algunos vendedores, e incluso la propia fábrica denominen al modelo como 2403/581886.

Todos ellos son idénticos a nivel de especificaciones: 17 rubís, 19.800 vph y una precisión en el rango de -20/+60 segundos por día. Lo que viene a confirmar que la modificación del segundero pequeño partiendo del 2409 se ha realizado de la forma más rápida posible, manteniendo incluso los engranajes del segundero central. La reserva de marcha es de al menos 38 horas (igual que el 2409), el 2414 con la sobrecarga del fechador indica «no menos de 36 horas».

En relojes mecánicos no soy de los que dé demasiada importancia a la reserva de marcha, si son de carga automática me fijo más en lo eficientes que son al cargar. Si son de remonte manual como es el caso, simplemente no lo tengo en cuenta, porque lo ideal es darle cuerda cada día a la misma hora aproximada. Por curiosidad contabilicé su autonomía, el resultado fueron 37 horas, como muchos critican fuera de las especificaciones de este 2403, pero como digo, más que suficientes.

A tenor de los resultados del cronocomparador, ha arrojado un desfase diario de +15,5 segundos/día con una cierta inestabilidad (beat error), pero que mejora con mucho las amplias tolerancias que proporcionan desde la marca.

Sensaciones

El reloj es bonito, proporciona esa sensación de llevar un reloj ferroviario. Visto desde fuera nadie diría que se trata de un Vostok.

El diámetro relativamente pequeño no es demasiado problema porque debido a su delgado bisel nos ofrece una esfera grande en comparación y hace que se vea mayor de los que es. A la hora de llevarlo en la muñeca resulta muy cómodo, incluso la correa es confortable y bastante agradable. Sin embargo el tacto de su caja barata, y el cristal de resina hacen que se vea de otra manera. Al menos en mi caso, me obligan a poner tanto cuidado con él que me cuesta disfrutarlo.

Es la contraposición de tener un reloj en la caja que en efecto parece mucho más caro de lo que es, enfrentado a unos materiales que no es lo que merecería.

Conclusiones

No considero que este Vostok 58 vaya a ser adquirido por alguien que pretende usarlo diariamente, si ese fuera el caso, por materiales no podría recomendarlo. Ahora bien, siendo un reloj de cuerda actual, y de precio muy asequible, para aquellos que deseen tener en su caja un reloj de remonte manual con un diseño clásico es una gran alternativa. Su precio de 53€ al cambio al que se suman las aduanas gestionadas por Correos, lo que quiere decir incrementar el importe en 5€ de gastos, más el 21% de la base imponible, pese a resultar en un sobreprecio elevado, sigue siendo una buena compra por menos de 60€, algo que justifica porque algunas tiendas europeas venden este reloj a 100€.

No deja de ser un Comandante o Komandirskie clásico disfrazado, compartiendo sus características principales con la excepción del segundero pequeño que le da el aspecto clásico. En todo caso si el diseño de este 58 no nos encandila, podemos obtener casi lo mismo en un 431323 que cuesta casi la mitad (2.589 rublos -29€ al cambio-).

Si nos ceñimos a sus materiales, no son lo mejor de lo mejor. Es cierto que tanto el plexy como el latón eran muy habituales en relojes económicos de la década de los 50 a los 70, más todavía en la Unión Soviética, pero por durabilidad y envejecimiento no son la mejor opción. Ciertamente tampoco hay opciones que puedan acercarse a ese precio, exceptuando algunas marcas chinas, generalmente de peor calidad. Si buscamos algo más elaborado, el en apariencia muy similar Vostok Retro 550995-1, si bien cuesta casi el doble que este 581886 me parece una compra muchísimo más interesante, y no descarto que sea mi siguiente adquisición en Komandirskie.com.

▲ Más ▼ Menos Diseño retro muy logrado

Remonte manual a precio asequible Caja de latón

Cristal de resina

Valoración

Diseño 8 Materiales 5 Acabados 6 Rendimiento 6 Calibre 6 Prestaciones 6 Precio 8 MEDIA 6,4