Galería de relojes de los lectores (28)

Vigesimoctava edición de la galería de relojes de los lectores conteniendo vuestras imágenes enviadas durante marzo y abril, agradablemente con mucha participación, tanto de nuevos participantes como de viejos conocidos.

JavierGT

En primer lugar, te felicito por el blog y canal de YouTube. Aprovecho esta sección para enviarte una foto de mi Orient Kamasu de color verde. Lo compré hace unos días en Amazon y me encanta, en especial cuando toma el sol. Tenía mis dudas porque tengo muñeca delgada. Es verdad que noto cierta vibración del mecanismo (casi imperceptible), lo cual me encanta. Por otro lado, el bisel tiene una sensación poco premium, me refiero al girarlo más que en el acabado. En otra ocasión, te enviaré foto de mi primera adquisición: un Seiko, edición especial SNE587P1. Un saludo

Gabriela Pirlo

Te adjunto los 5 relojes que, los dioses mediante, formarán parte de la galería de los lectores número 28.

1) Swatch Original Skin de 1999

Entre los múltiples y casi infinitos modelos y series que Swatch ha lanzado al mercado, se encuentra la serie Skin. Se empezaron a comercializar en 1997 y su característica distintiva es que fueron, en su momento, los relojes de plástico más delgados del mundo (3.9 mm). Mi reloj pertenece al modelo Original Skin, y como podrán apreciar en las fotos, es de muy difícil visualización. El reloj, sin embargo, es muy cómodo.

2) Ansonia Sun Watch de 1922

Este reloj de sol tuvo un uso muy extendido entre los Boy Scouts de Estados Unidos hacia principios del siglo XX.

El movimiento Boy Scout nace en Inglaterra en 1908 y en 1910 se crea el primer grupo en USA. Quien fuera uno de los mayores responsables del movimiento Scout en tierras americanas, el agrimensor e ingeniero Daniel Beard, pide a Ansonia (la recordada manufactura relojera estadounidense) la fabricación de un reloj de sol portátil y práctico que los Scouts pudiesen llevar consigo durante los entrenamientos de supervivencia y orientación. Y es así como nace este reloj: además de brújula, posee el estilo de lectura, las coordenadas fijas (35 grados de latitud) más una tabla conversora en el interior de la tapa, por si se utilizaba en otra latitud distinta.

3) Lanco Sport, circa 1980, calibre ST 96

Lanco supo ser una gran manufactura relojera hasta principios de los años ’60, cuando quiebra y cierra sus puertas. En 1971, sin embargo, revive por unos pocos años, y saca relojes con calibres FhF 96 (o ST 96, que es lo mismo). Lanco desaparece en los ’80 y vuelve a aparecer varias veces en estas últimas décadas, a veces vinculada con Swatch, y otras veces, con grupos inversores.

4) Jager LeCoultre ‘Ados’, reloj de dos días de cuerda, de viaje y con alarma

Hacia 1920 JLC decide lanzar al mercado un reloj de viaje y con alarma con dos días de reserva de marca. Estos relojes recibieron el nombre de ‘Ados’. Los Ados poseen una gran variedad de estilos en su decoración de las tapas exteriores: con gamuza, cuero, metal liso o laqueado. El mío es laqueado con un tono marrón muy bonito. Entre los coleccionistas se suele decir que los Ados son los ‘JLC de los pobres’.

5) Impex Transistor, reloj de mesa y despertador.

Este simpático reloj Impex es un regalo que me ha hecho un amigo y muy apreciado por mí. El reloj es a transistores, y además, funciona con un simpático espiral con patente ATO.

Javier: muchísimas gracias por tu ayuda, tu dedicación y apoyo.

Rigo

Quiero aprovechar para por primera vez mostrar uno de mis relojes en tu galería. Se trata de mi Casio Edifice EF-324l, un reloj cuadrado con correa de piel y calendario en las esferas de la caratula. Ya le hice cambio de batería el año pasado pues me atreví viendo tutoriales de canales como el tuyo tanto en español cómo de inglés. Dura 3 años la pila aproximadamente. La correa es piel original y suelo usarlo con ropa formal y semiformal y según yo, se me ve muy bien. Me he fijado que la gente se fija en el sin decírmelo y la verdad que sólo he visto un reseñado en español por un youtuber creo de Argentina y que le cambió correa porque se le rompió. Yo lo uso c/3 meses más o menos por la abundante colección que tengo y en mi ciudad no me he encontrado a nadie con un reloj igual a pesar de ser Casio, pero si lo he visto que aún lo venden en Internet. Tiene corona firmada y una resistencia de 100 mts aunque la corona no es roscada. Adjunto fotografías. Saludos a todos los lectores de Bitácora.

Oscar Hostyn

Este es el primer Divers Watch 200 metros que incorporo a mi colección y a parte mi primer Orient. Supongo que ya lo conoces 🙂

Me ha llegado la Tropic y la verdad es clavada a la original y super cómoda, te diría que está muy por encima de las de AliExpress (China). La verdad es que eso que me ha costado ha valido la pena, no me esperaba está calidad tan buena.

Al fin y al cabo todos vienen de la Luminova de Nemoto. La verdad es que el Orient me la la impresión que brilla más que el Lumibrite de Seiko. Las manecillas son Swiss Super Luminova C3. A si que este Orient le gana con creces a muchos Seikos y relojes suizos.

Con el Tempore Lux Ocean 200. Wow es la primera vez que veo algo digno que se ensambla en España y lo hace un relojero por lo que pienso se montan a mano y no en fábricas. Ha sido la mejor compra que he hecho.

Bia Namaran

Relojes que son reminiscencias de un mundo que ha dejado de ser lo que era.

Sergio R.V.

Juan González

Con la esperanza de que Guti vuelva a sus deliciosas reviews que tan a gusto devoraba (YouTube lo miro pero debe ser que me hago mayor y no es lo mismo…) adjunto mi último compañero de aventuras, que si bien llegó no hace mucho, se ha convertido en el elegido prácticamente para todas las ocasiones.

Saludos a todos!

Ayer tuve la oportunidad de visitar la Monumental de Barcelona (una de las dos? Plazas de Toros de Barcelona) dado que se organizaba una fiesta infantil (nada recomendable por cierto), entre los aspectos positivos me quedo con el reloj central que puntualmente mostraba la hora 🙂

Eloy Gago

¡Buenos días Javier!. Te mando unas fotos del reloj Delma que compré en Galería del Coleccionista hace muchos años y que todavía comercializan. Cuando encuentre el brazalete te mandaré las fotos de su magnífico acabado en oro IPG, creo que así lo llaman. Fíjate en la corona que no entra a fondo, no «engancha». Este reloj fue el segundo que me mandaron, el primero lo devolví pero no me acuerdo del fallo que tenía. Muchísimas gracias por tu trabajo, lo valoro enormemente pues nos ayudas mucho. Un abrazo!!.

Te mando las fotos del brazalete. Podrás observar, Javier, la calidad «swiss made».

JulianM

Saludos Guti, como siempre agradecerte por compartir tu contenido en el canal y en el sitio web.

Comparto para la galería de los lectores algunas fotos de uno de los tantos modelos de Casio que a veces pasan desapercibidos, el MTP-S120. Es un reloj de campo, solar, con caja y tapa trasera en acero, cristal mineral, y 100 m de resistencia al agua. Aunque el bisel es fijo, me gusta que hayan incluido la numeración en lugar de dejarlo estéril. La pasta luminosa no es sobresaliente, pero está por encima del promedio de los Casio en cuanto a duración.

La correa original que traía se puede ver en una de las fotos, era en nylon verde, y es lo único que no me agradó. Es muy incómoda y los hoyos tienen demasiada holgura. La sustituí por la correa de un Casio Duro que tenía guardada, y que parece hecha a la medida de este reloj.

Me queda la duda de si el movimiento del reloj es de manufactura Casio o si es un Miyota, como ocurre en la mayoría de Casio análogos. Sin embargo no quiero abrir el reloj para verificarlo, ya que para mí la magia de los relojes solares radica en que no hay necesidad de abrirlos en mucho tiempo

Gracias de nuevo, saludos



Guardatiempo

Disfrutando el Hanhart 417ES Flyback Panda.

Gracias a todos los que os habéis mandado fotografías. Si tú también quieres participar, envíame tu foto o fotos del reloj que quieras, el nombre con el que quieres aparecer, y una pequeña descripción de las imágenes a:

No olvides poner en el asunto la palabra «Galería». Y recuerda que las imágenes deben de ser recientes e inéditas. La galería será publicada cada mes en el que se reciban al menos 20 fotografías o 10 participantes, guardándose todo lo que enviéis hasta el mes siguiente.