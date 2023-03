Galería de relojes de los lectores (27)

Vamos con la vigesimoséptima entrega de la galería de relojes de los lectores, en esta ocasión llegando raspados al mínimo pese a incluirse las participaciones de enero y febrero.

Como es habitual, muchas gracias a todos por en este mundo tan vertiginoso haber dedicado unos minutos a compartir afición relojera con todos los lectores.

Oscar Hostyn

Hola Guti el calibre es el ronda z60 que la verdad es un poco raro. Es el equivalente a un Miyota sin joyas o al VK63. La esfera y el bisel son la misma pieza por lo que deduzco que la parte de abajo es metal negro. El reloj en si es muy bonito con ese tono crema estilo militar. En cuanto a la caja la verdad es que es alta a diferencia de otros que suelen ser más finos. Supongo que lo que lleva es Swiss Super Luminova y la verdad el nivel de brillo es como mi Certina un poco flojo. Da gusto haberte adquirido esta maravilla aunque es de cuarzo pero eso a mí me da un poco igual.

Cada día me enamoro más del Seiko. Las agujas espectaculares y brillan con la tonalidad verde a diferencia de las originales de Seiko dándole un look diferente.

Te paso las fotos y un vídeo de la Erika’s Original. La verdad comparada con la de Amazon de 17 euros si se nota una calidad mucho mayor. El pespunte es muy bueno aunque eso lo sabré con los días. El metal está hecho de DLC y se nota a parte de lo de la NASA me encanta. A parte de que con el reloj le queda muchísimo mejor que la verde al menos a mí.

He cambiado de idea, se la he puesto al Seiko que le queda mucho mejor que al Jowissa. En cuanto a calidad ahora que la llevo si te puedo decir que es muy buena y cómoda. Si bien los 130€ que es lo que vale nada lo justifica. No sé si es real es lo de que tiene un certificado por la NASA de que es apta para viajes espaciales y con lo de NASA en la en la hebilla me encanta. No usa látex como otras marinas francesas por lo que para mí es un punto a favor, porque no sé si le tengo alergia, ya que con las de Hirsch que he llevado la piel se me enrojecía, con esta nada de nada. Así que yo si recomiendo su compra a aquel que esté dispuesto a pagar lo que vale.

Aquí tienes el Seiko con el bisel raimbow está guapísimo. Este es el que me voy a llevar a Barcelona este fin de semana. Es único .

Como te prometí aquí está con la caja del Seiko Tuna. ¡He convertido un Seiko 5 Sports en un diver!

Tengo fotos de un Maurice Lacroix con un calibre ISA de fase lunar, una edición especial que lanzaron y que pertenece a mi padre.

Sergi

Un humilde para la galería.

En el puerto.

Sergio

Por 95€ tiene sus detalles. Gran compra.

v

Noel

Va de lujo, ni un segundo se atrasa o adelanta. Es bonito, de calidad.

La única pega es que el lumen de las manecillas es de baja calidad, apenas se ve, por el contrario el de los números si es de calidad.

JulianM

El reloj es un Technochas CHN-01, proveniente de Bielorrusia. La calidad es aceptable considerando que siguen siendo elaborados con maquinaria industrial de la era soviética. Hay algunos defectos notables, como la serigrafía borrosa de la carátula y la longitud variable de los botones. Eso sí, lo que le falta en acabados le sobra en carácter. La caja en latón cromado, los textos en cirílico, la genuina estética vintage, y el volumen de la señal horaria y la alarma (de lejos la más potente que he escuchado), lo hacen uno de mis digitales favoritos.

No se cuando será posible volver a comprar productos de estos países con normalidad. En abril de 2021 la comunicación con Nikolay fue muy fluida y la transacción se completó sin inconvenientes. Eso sí, recomiendo a todos alejarse de los brazaletes ELECTRONICA originales. Este es, sin dudas, el peor brazalete que he tenido en mis manos. Lo soportaría por la estética y el aspecto acorde con el reloj, pero arranca el vello de los brazos con particular sevicia y dolor, y el grosor del metal en la hebilla es tan reducido que creo que puede deformarse a mano sin ningún esfuerzo.

Las fotos son del mismo reloj en los distintos modos: hora, cronógrafo, temporizador y alarma.

Guardatiempo

Suelo matizar mis aportaciones enfatizando en lo difícil de la selección, no obstante con menos reseñas en la web esta entrega ha sido más sencilla en ese sentido.

Empezamos con un espectacular detalle de la esfera del Oreto Watches Doble Escape.

Seguidamente un poco conocido icono de la relojería, el Glycine «The Chief» (Airman Vintage GMT 40 -GL0466-).

Gracias a todos los que os habéis mandado fotografías. Si tú también quieres participar, envíame tu foto o fotos del reloj que quieras, el nombre con el que quieres aparecer, y una pequeña descripción de las imágenes a:

No olvides poner en el asunto la palabra «Galería». Y recuerda que las imágenes deben de ser recientes e inéditas. La galería será publicada cada mes en el que se reciban al menos 20 fotografías o 10 participantes, guardándose todo lo que enviéis hasta el mes siguiente.