Innovaciones de IMCO y los IMClones

Como últimamente me he sentido interesado por los encendedores, y sobre todo por lo revolucionario del concepto de IMCO, unas semanas después de la prueba del encendedor IMCO Triplex Super 6700 voy a retomar el tema hablando de sus innovaciones, y de los llamados IMClones (IMCO Clones).

Que las compañía austriaca IMCO desapareciera son de las cosas que a uno le sorprenden del mismo modo que haya quebrado Justina y en cambio sigamos teniendo relojes Nowley, o que Miquel Rius con una excelente calidad-precio fabricada aquí haya sido adquirida por APLI que casi al mismo precio producen en China.







Dejadme comenzar por las nuevas investigaciones que he llevado a cabo, porque en la review del IMCO Triplex Super 6700 la historia que había comenzado en 1903 terminaba en 2009 con la quiebra de la empresa. En 2013 eran adquiridos por los japoneses TSUGE que no tardaron en trasladar toda la producción a China donde inclusive llevaron toda la maquinaria.

La cosa no debió salir bien para los japoneses porque en 2015 se lanzaba imco1918.com la web oficial que figura en el packaging de los IMCO recientes y que pese a desaparecer en 2016-2017 era propiedad de Feiyue Yongxiang Stainless Steel Co., Ltd. (Foshan) ahora llamados Foshan Feifei Yongxiang Stainless Steel Co., Ltd, una empresa especializada en la metalurgia. Así que el que fuera uno de los mayores fabricantes de encendedores del mundo se hundía.







Aliexpress e incluso Amazon están llenos de encendedores IMCO que con suerte salen a unos 6€ envío incluido, pero no sólo eso, venden piedras, mechas y otros recambios. Alguien debe producirlos, sin embargo la única referencia es a Yiwu Zhongtian Lighter Trade Co., Ltd., un distribuidor de Alibaba que personaliza los encendedores IMCO. Todo parece apuntar que el verdadero fabricante es el que produce los conocidos clones de Zippo con marca Zorro.

Para mi queda claro que aún a fecha de hoy, 2021, se siguen produciendo encendedores de marca IMCO, con todos los patrones de la IMCO tradicional y probablemente usando la misma maquinaria, sólo que ahora ubicada en China. Estos nuevos encendedores superan todos los criterios que antaño se usaban para diferenciar las falsificaciones: el idéntico espacio para la piedra de reserva, o el registro de patente en el mecanismo. Inclusive utilizan en la base el mismo identificador que usó IMCO cuando dejó de producir en Viena, ya sabéis el «Come of Vienna Austria» en vez del «TM Reg Vienna Austria». De ser falsificaciones habría optado por poner el falso y más atractivo mensaje de los vintage originales.

Otro detalle que me hace pensar en su legitimidad es que las indicaciones de garantía en imco1918.com referían a la dirección de Viena:







Pero hay más, como comenzaron a venderse en 2015 hay ya algunos testimonios de gente que confirma que en estos años el IMCO/IMClone sigue funcionando perfectamente. Es un producto duradero que por tanto ha debido fabricarse con los mismos o casi iguales parámetros de calidad y durabilidad que los originales.

Ya había explicado que Julius Meister había tomado la base de los diseños de Zippo para así mejorarlos. Logró hacer un encendedor que funcionaba mucho mejor que el de George G. Blaisdell, y que pese a su mayor complejidad, se vendía más barato que el estadounidense. Mientras que un Zippo clásico consta de 22 componentes, un IMCO supera los 50, es una máquina mucho más ingeniosa y por tanto avanzada, que sin embargo, no pierde fiabilidad.







El mecanismo semiautomático enciende a la primera el 99% de las veces, pulsas el botón y tienes llama. No te manchas los dedos y además realizas un consumo de pedernal óptimo en cada encendido, ni más roce del necesario que la desgastaría, ni menos que no lograría llama.

En vez de usar latón cromado usaron acero, y después acero inoxidable. Por tanto las paredes del armazón pueden ser más delgadas resultando más baratas y más ligeras. El inconveniente es que tras estar encendido se calienta más y puede llegar a quemar. La ventaja es que se puede utilizar ese efecto para templarnos las manos en invierno.

El depósito es extraíble para usarlo como vela o encendedor de puros. Es más pequeño que en los Zippo, pero de algún modo ofrece una mayor capacidad de almacenamiento: 35ml (3,7g) en los IMCO 6700 y 30ml (3,5g) en los Zippo 250.

El cierre superior es mucho más hermético que el de Zippo, así que ofrece una menor evaporación (el combustible dura más), y una superior resistencia al polvo y la suciedad. Ha habido ensayos informales en donde se indica que el ritmo de evaporación del combustible es de 1,5g-2g por semana así que en un máximo de 2 semanas y media habrá que recargar el encendedor. Por contra en el IMCO el valor es de 1g-1,5g por lo que podría durar hasta casi 4 semanas.

La llama es regulable en altura aunque al ser más compacto en general no es tan poderosa como la de un Zippo.

Las mechas de IMCO son más largas que las de Zippo (330mm contra 4 pulgadas -102mm-). Son por tanto mucho más duraderas y ofrecen mayor superficie de contacto con el combustible. pero es que además, son más fáciles de cambiar, puesto que los 100mm iniciales son rígidos para facilitarnos la colocación.

Las piedras o pedernales de IMCO son equivalentes en cuanto a eficacia a las de Zippo, pero algo más baratas (1,5€ 10 piedras contra 2€ 6 piedras).

Cuando te acostumbras a utilizar un IMCO es como si a un Zippo le faltase algo, te cuesta volver a él salvo por su sorprendente simplicidad, y por supuesto, tal vez por ese agradable tintineo en forma de clic cada vez que lo encendemos.