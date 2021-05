La crisis de los blogs (y las webs)

Con bastante frecuencia cuando estoy navegando por la web me encuentro con multitud de blogs que han muerto o que están abandonados. Los que mueren, esos que dejan de estar activos y por tanto ya no son accesibles lo han hecho porque el hosting o servicio que usaron en su época ya ha cerrado, o bien porque aún funcionando, el propietario ha dejado de abonar sus tarifas. En el segundo caso, el de los abandonados, pertenecen a plataformas como WordPress, Blogger/Blogspot y similares. Alojamientos gratuitos de los que el dueño del contenido se ha cansado de actualizar.

Soy de la opinión que cada vez leemos menos, nos gusta Netflix, los vídeos de Youtube, los podcasts y las redes sociales. Es difícil salir adelante con un libro, y aunque hace tiempo que dejé de comprar revistas del motor, mi último recuerdo es que los contenidos eran pura promoción de pago.

También estuve ojeando algunas revistas dedicadas a la relojería, no sólo sus precios son muy elevados, tanto en formato papel como en digital, sino que sus contenidos vuelven a ser notas de prensa camufladas, publi-reportajes y obviedades. Eso sí, acompañados de preciosas fotografías que a fin de cuentas, podemos disfrutar sin pagar un euro en las correspondientes webs de las marcas. Como muestra de ello podemos revisar la web de Cronos Magazine, una revista editada por Curt Ediciones. A simple vista vemos como hay elementos rotos en la página, una muestra de abandono y dejadez. Pero es que además una de sus secciones centrales, la de «Actualidad al minuto», apenas se actualiza un par de veces al mes, una sección que por otra parte, se limita a difundir comunicados de prensa.

Podéis descargar gratuitamente su último número en formato PDF y seguramente comprenderéis porque digo que el problema está en el contenido, no en la audiencia. El 90% de su contenido es de índole publicitario, ya sea explícito con anuncios, como implícito con monográficos temáticos que muestran una marca, un segmento o un estilo de reloj. No hay ni un sólo reportaje analizando el guardatiempo en concreto, ni un sólo artículo en donde se evalúe la precisión real de su calibre. Ni siquiera hay fotos reales de las piezas. No son reviews de calidad.







A dónde quiero llegar es que si la calidad de los contenidos baja, no es de extrañar que la cantidad de lectores lo haga en la misma proporción. No sé si fue primero el huevo o la gallina, pero así estamos. Con los blogs ha ocurrido algo exactamente igual. Tuvieron su apogeo durante 2006, pero poco a poco se fueron dejando de lado. Tal vez porque se pasó la moda. Sin ir más lejos lo mismo que podemos ver con Flickr, Twitter o que empezamos a ver en Facebook. Los seres humanos nos guiamos por motivaciones y por recompensas. Las motivaciones duran poco tiempo, así que al final nos cansamos de las cosas. Las compensaciones, difícilmente llegan. Es complicado destacar en un mundo donde hay tanto contenido, por más que una gran parte sea de baja calidad, hay que estar ahí para demostrar que el nuestro no es así, que vale la pena.







Llevo con mi blog desde 2003, casi dos décadas, y he vivido de primera mano la de sacrificios que requiere. No me refiero solamente a lo económico que es lo de menos (dominio, correo, alojamiento), es sobre todo un coste en cuanto a tiempo, a dedicación. Cada semana fácilmente me paso 16 horas con mi página… Es mucho tiempo, y que para sacarlo, lo tengo que quitar de otras cosas que también me gustan.

Sin embargo, el éxito de este espacio y la cantidad de visitas no deja de aumentar, casi doblándose anualmente. Mi conclusión de esto no es que la crisis de los blogs sea debida a que a la gente no le interesa consultarlo o consumirlos, sino que a sus editores no les sale a cuenta mantenerlos. El trabajo, la constancia y el tiempo han demostrado que estos reportajes son interesantes y necesarios, por una parte reseñan productos poco conocidos o no muy habituales, pero también a modo de editorial, reflejan opiniones personales.

¿Por qué lo hacemos entonces? Hablando por mi diría que es porque me encanta divulgar, comunicar y dar a conocer. Creo que además es una tarea que me aporta gracias a todos los que comentan y colaboran aportando su granito de arena. Ellos (vosotros), aprenden, pero yo también. Es un tipo de transcendencia que no se paga con dinero, que creo que hace que el mundo sea un lugar un poquito mejor. Una meta que ninguno de nosotros debería olvidar.