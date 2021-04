La falta de diseño chino

Hoy coincidió una particularidad que como me ocurre a menudo me incitó a reflexionar y a compartir mis pensamientos con vosotros. Me afeité en la mañana con la Gillette Super Blue, una maquinilla que hacía mucho tiempo que no usaba. La copia china de las Gillette Tech que se vendían en los años 60 y 70.

Entonces me puse en la muñeca el reloj, un Heimdallr Sharkmaster 300 que al igual que el Heimdallr Kermit está inspirado, que no copiado, de las lineas del Seiko Prospex Marine Master Professional 300M.

No fui en absoluto consciente de estas coincidencias hasta que encendí el mechero IMCO Triplex Super 6700, el producto manufacturado en china que copia al completo, y supuestamente de manera legal los clásicos IMCO austriacos desaparecidos en 2009.







En seguida a atar cabos y reparar en detalles. Comenzando con ¿Cuánto cuesta fabricar un reloj en China? y siguiendo con La revolución china me había sorprendido el buen producto que son capaces de producir en las factorías chinas a buen precio, pero criticaba la falta de controles de calidad en donde el producto podía resultar una compra maestra si teníamos suerte, o una pérdida de dinero si teníamos mala suerte. Yo mismo viví el desastre de defectos en el San Martin SN038-G.

Pero había otra cosa en común que no llegué a analizar. La maquinilla Gillette Super Blue es una copia con ligeros cambios con la finalidad de reducir el coste sobre la base del modelo que dejó de vender Gillette hace décadas. Una maquinilla de afeitado clásica destinada a mercados emergentes que no pueden optar a los elevados precios a los que pretenden vender sus multihojas de última generación y que gracias a la globalización que ofrece el comercio minorista por internet permite que salgan de su círculo y que se entreguen también a otros países algo más avanzados económicamente como es nuestro caso.







Una maquinilla que se vende a 2€, y que si bien no está al nivel de la muy parecida Feather Popular fabricada en Japón y que se vende a unos 17€, se queda muy cerca. Tanto en la práctica como a ojos de alguien no demasiado experto ambas son indistinguibles. Con mis análisis he comprobado también que son bastante duraderas. El problema: Están copiando un diseño estadounidense de Gillette, no ofertando algo propio. Se nota que no es igual que el modelo original, que se ha escatimado en materiales, pero también es cierto que han logrado que cueste 10 veces menos.







Sigamos por el encendedor, el IMCO Super 6700 estuvo en el mercado desde los años 50 hasta la década del 2000. Entonces empezó a fabricarse en china de la mano de una compañía japonesa. Los precios descendieron hasta los 8€, y de paso, cambiaron el acero con el que estaban construidos cuando se hacían en Viena por el acero 304L de china que es un material mucho mejor. Llegamos a tener entonces un encendedor estupendo, duradero y sostenible, mecánicamente superior a los mecheros Zippo, pero a una fracción de su precio. Un diseño europeo que ha demostrado su eficacia. Si me dijeran que este IMCO se vende a 30€, me lo creería, porque en cuanto a materiales y acabados vale mucho más de lo que cuesta. Viéndolo, tocándolo o usándolo soy incapaz de distinguirlo de un original salvo por sus inscripciones de «Come of Vienna» en vez de «Vienna, Austria».













Por último el Heimdallr Sharkmaster 300M, un reloj inspirado en las exitosas y reconocibles lineas de un Seiko y que además monta una maquinaria Seagull ST-2130 fabricada también en china. Una copia casi exacta del ETA 2824-2, pero manufactura en china y vendida a 1/3 del precio de la suiza. Otra vez, un diseño europeo que se produce en china.







Con el reloj «original» a más de 3.000€, la experiencia no es la misma, algo que se nota sobre todo en el brazalete y en el cierre. Pero a la vista parece también un reloj mucho más caro y en absoluto refleja los menos de 140€ que me costó. Si me dijera que cuesta el doble, 280€ me lo creería. Y si a alguien menos conocedor le dijeran que cuesta el doble del doble (560€), quizás tampoco les sorprendería. De hecho Stührling Original pone un precio mucho más elevado a relojes mucho peores.







Tenemos entonces tres productos diferentes de tres gamas diferentes que comparten una estupenda relación calidad-precio, pero que no son diseños chinos sino copias o inspiraciones de diseños austriacos, suizos, japoneses o estadounidenses. Van madurando sus procesos productivos en base a reproducir, a copiar, haciéndolo cada vez con más calidad. Explotando también aquellos productos abandonados a quienes nosotros no les hemos hecho caso, ni en Gillette, ni en IMCO o que no hemos sabido hacerlos triunfar. Nos brindan la oportunidad de tener una maquinilla o un encendedor clásico que de otro modo sería imposible. Pero que demuestra que les falta capacidad de diseño y de ingeniería, pero poco a poco eso va cambiando también. Ahí están los calibres Hangzhou con diseños propios y unas prestaciones que incluso superan a los japoneses y algunos suizos.

Sus controles de calidad seguirán mejorando, o bien gracias a las mejoras en cuanto a automatización terminarán resultando innecesarios. Poco a poco comenzarán mejorando diseños expirados y abandonados, tal vez el del encendedor Scripto Vu Lighter o de la estilográfica Inoxcrom Sirocco y después pasarán a diseñar sus propios artículos. Es algo que ya vemos con Xiaomi / Amazfit, Lenovo y otras compañías chinas del ámbito tecnológico.

Como alguien que ha defendido y defiende las marcas españolas y el fabricado en España, sorprende que esto sea así, de manera que en alguien con menos convencimiento el caso debe ser más extremo. Ahora mismo llevo unas gafas American Optical (estadounidense Made in USA), un anorak Joma (español Made in China), un polo Sir Lemon (español Made in Portugal), una camiseta Ferry’s (español Made in Spain), unos vaqueros Trousersland/TCH/COVARTEX (español Made in Spain), calzoncillos Set/Avet Set (español Made in Spain), unos calcetines Ferry’s (español Made in Spain), unas zapatillas J’hayber (español Made in Spain) y una mochila Eastpak (estadounidense Made in Indonesia).

Mientras escribo este artículo lo hago desde un ordenador portátil MSI (taiwanesa Made in China), un monitor Philips (holandés Made in China), un teclado Lenovo (chino Made in China) y un ratón Logitech (francés Made in China).