Mechero de gasolina Star 5000B

Después de la prueba del mechero de gasolina Champ, hoy le toca el turno a otro de los encendedores tipo Zippo de los que hay en el mercado. Se comercializan con la marca Star identificándose con el eslogan «Since 1988» lo que indica ser una firma sin demasiada historia. Además es de origen chino, ya que pertenecen a la sociedad Wenzhou Star Smoking.

Pese a todo ello es uno de los encendedores que más expectativas me había creado, se pueden encontrar por unos 4€ en tiendas físicas, y en esta variante 5000B están fabricados íntegramente en acero inoxidable, al igual que los Champ o los IMCO; a diferencia de los Zippo que salvo limitadas excepciones son de latón cromado. En teoría eso quiere decir que por 5 o 10 veces menos del coste de un Zippo original tenemos algo que es muy parecido pero que utiliza mejores materiales… En algún sitio debe estar la trampa.

Los de Star o Star-I tienen una gama amplísima, además de esta serie 5000 en acero (Basic Lighter) con cantidad de variantes en su interior como este que traigo hoy aquí y que tiene una decoración similar al 5728D tienen los modelos 7000 en latón o los 6000 en Zamak (aleación de zinc).

Por el exterior su problema es la decoración, resulta casi imposibles encontrarlos en versiones más o menos neutras, y esta con el símbolo del as de diamantes de la baraja francesa o de poker roza el macarrismo.













A nivel constructivo la calidad es buena, un metal robusto y una bisagra de calidad que tiene 5 pernos. No en vano la firma dice estar certificada ISO9001-2000 y con sus 600 empleados llega a producir más de 60.000 encendedores mensuales, alcanzando un total de 260 millones de unidades vendidas. En la trasera aparece grabadada con buena calidad la leyenda: «STAR. Wind Proof Ligther. Wenzhou Star Smoking Co. Ltd. Registered Number 33484. Made in China 903». El 903 hace referencia al número de modelo. Pero lo que más me agrada se ve cuando extraemos el quemador, grabado en él podemos leer: «It is great pleasure to present Star oil lighter. Keep away from children. Wipe ligther & hands after ignition and close close lid to put fire out».







El funcionamiento no es tan agradable como un Zippo, en primer lugar porque el muelle de apertura es diferente al de estos, así que el sonido de clic no es tan puro, y en segundo lugar porque los componentes internos son diferentes. El algodón, sin tener la misma calidad que los Zippo cumple sobradamente, sin embargo la mecha y la piedra que traen son bastante malas. Nada más fácil que sustituir la mecha por una de otra marca, no importa si IMCO o Zippo y problema arreglado.



















Sus modelos se parecen mucho a los de la marca también china Zorro Ultimate Justice que es propiedad de Zhejiang Focus Smoking Set Co., Ltd. y que están cosechando bastante éxito, así que tal vez sean los mismos.

En resumen, un encendedor útil, usable, de calidad y de bajo precio que con unos mínimos cambios se puede convertir en una alternativa estupenda para cuando salimos al campo y no queremos arriesgar nuestro Zippo de 30€.

Por otro lado, la decoración con el as a medida que pasa el tiempo me va haciendo más gracia, es como si fuera una característica que refleja el folclore de la sociedad del primer mundo.