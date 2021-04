Mechero IMCO Triplex Super 6700

Tras un pequeño inciso en el que probé encendedores de gas tipo «turbo» con los Clipper Metal Jet Flame y los Ronson Jet Lite, en seguida regresé a los mecheros Zippo. Y es que algo ocurre con los encendedores de gas tipo jet o turbo, porque la carga cada vez les dura menos tiempo. Con precios casi imposibles para comprar un antiguo Scripto Vu-Ligher, un S.T. Dupont Lighter Line o un Ronson Varaflame decidí hacerme con un IMCO Super 6700.







Fundada en el año 1907 por Julius Franz Meister en Austria (Viena), comenzó operando como Österreichische Knopf und Metallwarenfabrik Julius Meister & Co (Fábrica austriaca de botones y artículos metálicos Julius Meister & Co) y dedicándose a la fabricación de botones de latón. Si bien es Zippo quien se lleva la fama, fue en realidad IMCO la que se reconoce como la primera compañía en desarrollar el encendedor de cigarrillos moderno. George G. Blaisdell quien fuera el fundador de la Zippo Manufacturing Company en 1932 reconocía haberse inspirado en los diseños de IMCO.

Tras el fin de la contienda mundial Julius Meister se dio cuenta que se encontraba en un sector que iba a menos, así que buscó lo que hoy en día se denomina nicho de mercado. Encontró que los encendedores de cigarrillos eran una gran necesidad de la época, tanto en los entornos militares como los civiles, así que a partir de 1918 se centró en ellos.

En la postguerra no era fácil encontrar metal disponible, así que se le ocurrió fundir los casquillos de artillería que se habían utilizado durante Primera Guerra Mundial como materia prima. Los primeros encendedores IMCO (las iniciales de Julius Meister & Co) aparecieron entre 1918 y 1919 siendo patentados en 1922. Austria sería convertiría en el país líder en cuanto a fabricación de mecheros, algo lógico puesto que el pedernal fue también un descubrimiento de la misma nacionalidad, en ese caso gracias a Auer von Welsbach.

Hoy en día, estos primeros encendedores son apreciados por coleccionistas de todo el mundo con precios para unidades originales NOS (New Old Stock) que parten de los 40€-50€. Conocido por su característica resistente al viento, el encendedor IMCO se convirtió en un producto popular para los militares. Los fumadores y los amantes de la naturaleza pronto lo siguieron.

Si pensamos que el Ronson Banjou se lanzó y patentó en 1926 y los Zippo en 1932 patentándose en 1933 nos daremos cuenta que el IMCO de 1918 fue un pionero. Es cierto que en 1913 Ronson lanzó el Wonderlighter, si bien su concepto no era mucho más que un encendedor de cerillas. El modelo que protagonista estas páginas es el IMCO TRIPLEX Super, un modelo lanzado originalmente en 1937 (IMCO Triples Super 4700) y fabricado en acero inoxidable que durante la década de 1960 recibiría algunas mejoras para facilitar su industrialización, renovándose como el IMCO Triplex Super 6700, precisamente el modelo que tenemos aquí.

A partir de la década de 1930 todos los encendedores IMCO empezaron a fabricarse en acero inoxidable, a diferencia de su rival Zippo que salvo un período muy concreto de escasez, siempre usó y usa latón.

En 1988 IMCO fue adquirida por la familia Haas y vendidos como IFA (IMCO Feuerzeuge Austria). El lastre de haber llegado tarde a los encendedores de gas, junto con el descenso del hábito fumador propició que IMCO cerrara su puertas en 2012, estimándose una ventas totales de 500 millones de encendedores en todo el mundo.

En sus casi 100 años de historia produjeron entorno a 70 modelos diferentes de encendedores, los más conocidos los Super, Junior y Streamline de la década de 1950, momento en el que también trasladan su factoría de Viena a Tribuswinkel. En 2013 son adquiridos por el fabricante japonés de pipas TSUGE, comprando la marca pero también toda la maquinaria de IMCO. La antigua fábrica de Tribuswinkel, así como la web imco.at pertenecen ahora a una firma austriaca CI-Clip dedicada a la producción de clips y material de oficina.

Los encendedores IMCO cumplían con la certificación ISO 9994 de requisitos de seguridad para encendedores, si bien no equipaban dispositivos de control para niños puesto que se englobaban dentro de la categoría de artículos de semilujo que podían prescindir de ellos.

Fueron productos de gran calidad, ampliamente copiados y falsificados. Se dice que hay constancia de al menos 20 marcas, la mayoría de ellas rusas como Коминтерн (Comintern) y ЭБЛ (Ebl), pero también indias y asiáticas. Los modelos originales se encuentran raramente por debajo de los 50€, por eso me sorprendió encontrarlos nuevos en Amazon.es por unos 20€. Pero cuál fue mi sorpresa cuando en Aliexpress.com encontré este pack que os muestro formado por el IMCO Super 6700, un paquete de piedras y una mecha de recambio por 9€ con envío incluido.

¿De dónde sale todo esto? Es algo que nadie sabe, probablemente de factorías chinas que antaño se dedicaban a la falsificación o quizás a la producción legal de IMCO y que ahora dado el poco interés que tienen los actuales dueños de la marca campan un poco a sus anchas. Si seguís leyendo veréis que todos los enigmas, en vez de resolverse como hace Paul Davis, en realidad se cierran cada vez más.

Empezamos por el sobre donde llega el IMCO, de esos plateados y acolchados que protegen bastante bien el contenido pese a ser ligeros. La declaración de aduanas indica un valor de 5$ que ya habéis visto que es falso y que si hubieran puesto el importe real tampoco habría pasado nada, pero también un contenido que es «DIY craft peeling tools» o sea herramientas para «pelar» artesanías de bricolaje. Menos mal que no hubo inspección aduanera porque esa falsedad habría retrasado el envío notablemente. Lo normal es declararlos como un encendedor de gasolina vacío.







Cuando abrimos el lote nos encontramos con los recambios: el paquete de 10 piedras, la mecha y también el encendedor. Los dos primeros apuntan a la web imco1918.com, un dominio que no está activo y que fue abandonado en 2009. ¿Acaso estos IMCO son restos de estoc chinos? Los pedernales en su packaging tienen polvo, o bien se fabricaron hace tiempo o bien el almacén donde se guardaron no era lo ideal. El resto parece completamente nuevo y reciente. Todas las leyendas están en chino salvo el «IMCO Since 1918. Legendary lighters», algo que nos sugieren que evidentemente se trata de una reedición.













En cuanto al encendedor su cajita de cartón se inspira en el primer modelo de IMCO, muy sencillo y minimalista. El segundo y último era de color rojo con una fotografía del producto.







Al abrir el estuche de cartón nos encontramos con el encendedor desmontado en sus piezas, casi todas envueltas en plástico protector. Hay también un pequeño e inesperado manual de instrucciones escrito en chino, pero con abundancia de diagramas. Hasta el momento la impresión es mucho mejor de la esperada.



















Al ensamblarlo verificamos que las dimensiones cuadran con el original 61mm de largo, 28mm de ancho y 16mm de diámetro. El peso es de 34g. El encendedor viene con una piedra y lógicamente con su mecha.







Estéticamente lo veo un encendedor elegante, pero a su vez con la esencia de los mecheros de trinchera de las tropas.







La ventaja de comenzar montándolo es que inevitablemente uno se familiariza con su modo de funcionamiento. Cómo no hay demasiada información al respecto, me he permitido traducir el documento que os expongo a continuación: Mantenimiento y cuidados de los encendedores IMCO (139 KB. en formato PDF).

Lo primero que llama la atención es que su depósito es más pequeño que el de un Zippo, aproximadamente 2,5 veces menor, lo que significa que le entra menos gasolina. Sin embargo el cierre invertido y con tapón, parece también más hermético, igual que el cierre de la boca. En seguida transmite mucho encanto, las piezas mecánicas que se mueven, su mantenimiento… Resulta entretenido.

No he comparado la calidad de la piedra y la mecha con las de Zippo, pero desde la primera operación, enciende a la primera, un grato resultado y que además es muy agradable gracias al pulsador que acciona todo el mecanismo. Es apretar y enciende, no como en un tipo Zippo que tenemos que abrir la tapa y luego girar el accionador del perdernal. Además, el sistema evita que nos manchemos.







Se cuenta una historia de un relato escrito por Roald Dahl titulado «El hombre del sur». Un anciano apuesta su Cadillac a que el encendedor de un niño no se encenderá diez veces seguidas. Si el encendedor es 100% fiable y no falla ni una vez, entonces el niño ganará su Cadillac. En caso contrario, incluso si fallase sólo una vez, el anciano cortaría el meñique del niño con un cuchillo de carnicero. Si Dat que es como se llamaba el niño hubiera tenido un IMCO, habría ganado el Cadillac de la apuesta…







En cuanto a mi IMCO Triplex Super 6700 la tapa posterior lleva la inscripción «Come of Vienna. Austria», la misma que llevaban los últimos IMCO genuinos y que ya no estaban producidos en Viena, a diferencia de los modelos vintage que lucían un «TM Reg. Vienna. Austria». Si es una falsificación, lo es cuidando los detalles que incluso respetan el «IMCO Pat.» del interior del mecanismo.













El quemador tiene un escudo de protección, sirve para no quemarnos, pero además actúa de cortavientos, lo mismo que en los mecheros tipo Zippo, sin embargo tiene varias novedades que los de Zippo no copiaron. Se puede extraer el dispositivo de combustión, es decir el depósito o contendedor de gasolina junto a su mecha, lo que nos puede servir como vela, pero también facilita el trabajo a la hora de prender chimeneas o el tabaco en una pipa. El encendido se hace actuando directamente sobre la rueda de fricción, sino pulsando un botón. En los 6700 la llama es ajustable en altura desplazando el cuerpo hacia arriba (menos llama) o abajo para tener una llama más larga.







El compartimento que contiene el algodón impregnado de gasolina es más estanco que el de los Zippo, por lo que las pérdidas de fluido en forma debidas a la evaporación se producen solamente por la boca, más pequeña que la de los Zippo, haciendo que el combustible nos dure entre 2-3 semanas en vez de 1-2 semanas. Como novato en IMCO me había parecido que la tapa que daba acceso al depósito era roscada, sin embargo no es así, va a presión.

En los encendedores dotados de mecha o mecheros es la piedra de pedernal la que hace saltar la chispa. Son piedras más suaves que las de los encendedores de gas porque necesitan producir más chispa, por tanto su duración es también más corta. Zippo recomienda guardar las piedras de reserva junto al algodoncito de la gasolina, algo que funciona, pero que es poco elegante. Por eso los IMCO Triplex llevan un pequeño espacio en el interior del encendedor donde siempre podremos llevar un pedernal de reserva, un poco como las plumas estilográficas con espacio para dos cartuchos internacionales, el que se usa y el que guardamos.

No puedo comparar su calidad frente a un IMCO original de los que eran Made in Austria, pero sí que me da la impresión que tras unos cuantos usos, el IMCO 6700 asiático es un buen encendedor y que parece que durará. Claro que en esto los chinos son unos maestros y son capaces de dar buena apariencia y sensaciones a las cosas… El tiempo lo dirá.

Para aquellos que conocéis los Zippo y no los IMCO, he aquí un pequeño resumen:

Ventajas del IMCO Triplex Super 6700 sobre el Zippo M250 High Polish Chrome:

– Mecanismo de encendido semiautomático que se activa con una mano, evita que nos manchemos el dedo y que enciende a la primera.

– Posibilidad de ajustar la llama en altura (sin tener que estirar de la mecha).

– Construcción de acero inoxidable en vez de en latón cromado.

– Tamaño más compacto y ligero, cabe mejor en el bolsillo.

– Precio más económico (aproximadamente 8€ contra 20€).

Ventajas del Zippo M250 High Polish Chrome contra el IMCO Triplex Super 6700:

– Made in US en vez de China.

– Podemos dejarlo encendido un minuto y el encendedor no quemará.

– Mejor resistencia al aire.







En algún lugar he leído que este tipo de mecheros con mecanismo de encendido semiautomático los hace proclives a fallos cuando se quedan sin piedra, y que hay que evitar que actúe en vacío. Es algo que no me he atrevido a comparar, pero que menciono.







El vendedor dispone también de mechas y piedras IMCO, sin embargo, y debido a que Zippo se inspiró en los IMCO todos los consumibles o fungibles son compatibles. Por supuesto puedes usar gasolina Zippo en tu IMCO, pero también sus mechas o sus piedras.

Me da la impresión que el caso de este encendedor IMCO Special es parecido al de las Gillette Super Blue, una patente que quizás haya expirado, o un desinterés de la marca propietaria que ha hecho que otras factorías lo vuelvan a producir usando la misma marca, ya sea de forma legal como ilegal, y en todo caso demostrando que es un artículo que vendido a buen precio, todavía tiene mercado.

Está también el aspecto de apariencias cinematográficas ya que si los Zippo suelen usar «product placement» de pago, como hacen los relojes Hamilton, el IMCO es algo desinteresado, exactamente igual que los cronógrafos Agat. Desde La Gran Evasión de 1963 con Steve McQueen o En busca del arca perdida con Harrison Ford en 1989 hasta Watchmen de 2009 en todas ellas hemos ido viendo estos encendedores originalmente austriacos.