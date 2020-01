Lee Sherpa Rider Jacket

Viví en los 80, el apogeo en España de los vaqueros, tejanos, jeans, denim o mezclilla. Ahora que ha llegado el frío, y recordando las cazadoras vaqueras con forro de borreguito que tanto se extendieron en aquella época, decidí hacerme con una. Obviamente quería una marca de aquí, y a ser posible que fuera Made in Spain. Ha sido un imposible, porque aunque llevo años sugiriéndoles las cazadoras forradas a Capitán Denim (MRC Jeans) y a Trousersland (Covartex), nunca han escuchado mi sugerencia. Tal vez ahora que las nuevas generaciones visten ese tipo de chaquetas vaqueras con borreguito se den cuenta de que algo de razón tenía.

En este caso no ha sido un capricho de marca multinacional como las Puma Easy Rider o las New Balance 373, sino una necesidad.

El tejido vaquero es duradero y muy resistente, aún uso una cazadora de la reaparecida Caster Jeans que tendrá 25 años. El problema es que aunque tengan forro interior, que son las menos, las chaquetas vaqueras no abrigan demasiado. Como con el cambio climático ya apenas hay entretiempo, necesitaba algo que pudiera usar en tiempo frío, y ahí si que el forro de borreguito era ideal. Las cazadoras con forro de borrego, borreguillo o borreguito ahora se suelen denominar como Sherpa, no me preguntéis el motivo, y todas las grandes marcas las tienen en su catálogo: Wrangler Icons Sherpa, Levi’s Sherpa Trucker y Lee Sherpa Rider. Todas ellas coinciden exactamente en su prohibitivo precio: 129,95€. Hugo Boss a 199€, Calvin Klein a 149€, Superdry Hacienda Sherpa a 129,99€, Holliser, aunque sea de invierno y no tenga que ver con el surf la tiene a 99€, la G-Star Raw 3301 Denim a 119,95€, Jack & Jones, quizás mi favorita en cuanto a calidad-precio a 89,99€ y Urban Classics a 85€.

Finalmente en Amazon encontré la Lee Sherpa Rider a 83,95€, más barata que la de Jack & Jones, así que esa fue la decisión. Estaba dispuesto a pagar unos 80€, y me habría encantado que fueran a una marca española, pero no pudo ser.

Viendo como posicionan estas firmas sus productos, parece ser que son el atuendo característico de los camioneros estadounidenses, supongo que mientras aquí se pasó la moda pop, y todos dejaron de vender este tipo de artículos, allí continuó usándose por los profesionales, por aquellos para quienes habían sido creadas estas prendas inicialmente.

La marca Lee siempre me gustó, tal vez porque en España llegó a ser tan popular que antes de la globalización, incluso fabricaban algunas de sus prendas aquí. Se fundó en 1889 en Kansas, la tierra de Superman, por Henry David Lee con la denominación primigenia de H.D. Lee Mercantile Company, dedicándose a la ropa de trabajo, siendo la marca líder del segmento entre 1930 y 1940. En 1954 decidieron adentrarse en el mundo de la ropa generalista, casual, y en 1960 vendían ya en 81 países. Fueron pioneros incluso en las adquisiciones, ya que en 1969 fueron comprados por VF Corporation (ahora Kontoor Brands), y que entre otras marcas además de Lee tienen a Wrangler (1986) o Rock & Republic (2010). En cuanto a otras marcas reconocidas, son los dueños de JanSport (1986), Eastpak (2000), The North Face (2000), Napapijri (2004), Vans (2004) y Timberland (2011). De hecho Lee opera tan en conjunto con Wrangler que forman parte de la misma compañía: Lee-Wrangler International SAGL.







Como un podría esperar, pese a estar totalmente injustificado según su elevado precio de venta, la chaqueta está confeccionada en Bangladesh. No puedo evitar en pensar la oportunidad que han perdido los fabricantes españoles.







A diferencia de las New Balance, no veo que la calidad del producto sea mala. El tejido denim es robusto, las costuras están bien terminadas, los botones son los clásicos metálicos de cobre/bronce y los forros están bien cosidos. No es un error, he disco los forros, porque las mangas no llevan borreguito en su interior, solamente un forro de tela algo más gruesa, algo que se encargan de ocultar en las fotos oficiales. Por un lado pienso que las mangas forradas de borrego harían que estar fueran más gruesas, pero al fin y al cabo, el resto de la prenda ya es grueso y pesado. Tampoco puede ser debido a que el interior de la manga sufra más desgaste, más roce hay en la zona del cuello, y ahí si que queda bien visible el borrego. Sólo se me ocurre que es una forma de abaratar costes.













Los botones son como los de los pantalones, encajan en un ojal pespunteado en vez de los que usa Levi’s, que son de tipo automático, seguramente más cómodos de abrochar y desabrochar, pero obviamente mucho menos longevos.







Puesta es un tanto peculiar. No es la estética de una chamarra, chupa o cazadora. Está hecha para ser más holgada de lo normal, similar a Carhartt, donde uno puede llevar ropa de trabajo gruesa por debajo sin ningún problema, y que le da ese toque de rapero actual, en vez de las de los 80 que eran más entalladas. Por otro lado, su longitud es corta como la de una cazadora tradicional, así que en mi opinión queda un poco extraña, corta pero ancha, o se se quiere, con poca longitud en comparación con su anchura.

A la hora de vestirla es muy bonita, a mi me gusta y este color azul claro muy lavado (Light Stone) es mi favorito, el más representativo de la década del pop. Los más serios y clásicos podrán optar por el Dark Stone o el negro (Black). Y los más atrevidos, y reconozco que si la hubiera encontrado a buen precio tal vez la hubiera escogido, por el amarillo (Nugget Gold).

Es evidente que este tipo de marcas viven de la marca y de su marketing, esta cazadora vaquera que sería una compra maestra a 50€, se convierte en casi un robo a 130€, puro oportunismo de aprovechar el momento.













Como no habéis llegado hasta aquí para verme a mi, os dejo la última foto de como queda.