MOZSLY® Single Watch Winder

MOZSLY o MOZSLY® es una marca especializada en Watch Winders que opera desde mozsly.com, y que pretende ofrecer watchwinders, devanadores, cajas rotativas o rotadoras de buena calidad a buen precio. No en vano nos explican que la marca fue fundada por Sheldon, un coleccionista de relojes que precisamente estaba cansado de que los watchwinders de calidad fueran tan caros.

Si repasamos las opciones disponibles en el mercado partimos de los 25€ para los winders de Aliexpress, que si bien cumplen su cometido durante uno o dos años de uso al final terminan estropeándose, hasta opciones que cuestan más allá incluso de los 500€. De hecho un Barrington cuesta ahora 175€, lo que comparado con los 89€ de este Mozsly lo hace realmente caro.

Según la marca, ofrecen productos de alta calidad, ensamblados a mano, con buenos materiales, y dotados de motores duraderos y silenciosos. Sus winders son a prueba de polvo y campos magnéticos lo cual es también interesante. Los Single Watch Winders se ofrecen en diferentes acabados, el mío es Classic Wood Grain Paint, es decir con decoración de madera natural.

Se entrega en una caja blanca genérica para todos los Singlewinder, con una fotografía del producto en su exterior. Un embalaje de calidad para su precio.

La parte trasera de la caja es bastante curiosa, puesto que viene firmada por Prolinx GmbH con sede en Alemania, pero también por Prolinx Global LTD con sede en el Reino Unido. Ahora bien, el fabricante dice ser Guangzhou Hengkong Network Technology Co., Ltd. con sede en China, y cuya dirección no cuadra con la delegación en aquel país de Mozsly cuya central están en UK. En todo caso debe tratarse de un entramado empresarial complejo, puesto que en ningún momento ocultan ni fabricante ni país de procedencia.

Al abrir la caja nos encontramos dos cajitas más en color blanco y estéril. La de mayor tamaño trael el winder muy bien protegido, mientras que en la pequeña encontramos el cable del transformador de corriente, el transformador con conexión a red europea, un paño de limpieza, un folleto de inicio rápido, y un completísimo manual en varios idiomas e impreso en color que podéis descargar también desde aquí (697 KB. en formato PDF)

La caja giratoria ofrece un frontal de metal genuino (no es plástico pintado ni nada parecido). La tapa se abre a rosca, también de buena calidad y de funcionamiento a rosca, y va protegida por verdadero cristal mineral (no es plexy). Esta diferencia de materiales ya nos indican que no estamos ante el típico producto barato y malo.

El armazón está construido de manera sólida y aparentemente con buena calidad. No puedo decir si es madera natural, o bien un material rígido que vaya panelado, pero ciertamente al tacto parece verdadera madera.

A nivel de prestaciones, ofrece más de la media como podemos apreciar en su parte trasera:

Una entrada jack para la alimentación de corriente y un compartimento de pilas (2 AA). Ello nos da la posibilidad de que funcione a nuestra elección con un sistema de alimentación u otro. Como es habitual, no permite usar ambos, es decir no podemos decir que funcione con electricidad pero que si se corta el fluído use las pilas.

El siguiente interruptor nos permite mantener el aparato apagado (Off), o configurarlo para que gire bien en sentido antihorario, bien en ambos, o bien en horario. No entraré en detalles, pero es algo muy importante si tenemos un reloj que carga sólo en un sentido. El siguiente interruptor nos permite configurar los TPS (Turns Per Day), es decir, giros por día. Una opción muy de agradecer para garantizar que se mantiene la carga de un reloj sin desgastar su mecanismo en exceso. A saber:

– I: 650 giros al día. Funciona 3 minutos y 27 segundos, descansa 56 minutos y 32 segundos y vuelta a empezar

– II: 900 giros al día. Funciona 4 minutos y 48 segundos, descansa 55 minutos y 12 segundos y vuelta a empezar

– III: 1.200 giros al día. Funciona 6 minutos y 28 segundos, descansa 53 minutos y 32 segundos y vuelta a empezar

– IV: 1.500 giros al día. Funciona 8 minutos y 8 segundos, descansa 51 minutos y 52 segundos y vuelta a empezar

En la web hay multitud de tablas especificando cuantos TPDs requiere cada calibre, siendo en la mayoría de casos en torno a 650-800 por lo que la posición 1 o 2 sería suficiente.

A continuación otra toma jack que permite conectar en serie otro watchwinder compatible que actúe como esclavo.

La base tiene unos soportes de goma que mantienen fijo el aparato sobre cualquier superficie, y además evitan dañarla. De esos detalles que me gustan…

Para introducir el reloj es necesario apretar el cojín almohadilla, lo que nos permite extraerlo de su hendidura. Por mi experiencia este es el aspecto más delicado de ellos, ya que con el uso termina rompiéndose. Los venden por separado a 9,99€, no habría estado mal que te incluyeran otro de cortesía.

El funcionamiento es muy silencioso y suave. Por una parte la tapa a rosca cierra muy bien y atenúa el ruido. Por otro nos dicen que usan un motor eléctrico japonés que funciona de forma muy suave.

A priori todo buenas sensaciones, pero sólo una prueba a largo plazo nos dirá si su durabilidad es la que se espera.