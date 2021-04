Nulled WP-Rocket y cómo parchearlo

Hay una cosa que muchos no saben y que que el gestor de contenidos o CMS WordPress es código abierto con licencia GPL (GNU Lesser General Public License), lo cual exige que todos sus componentes también lo sean. Entre otras cosas significa que cualquiera es libre de hacer lo que quiera con él, incluso venderlo o modificarlo siempre y cuando el producto resultante también sea GPL.

Hace unos años, en un afán de simplificar mi instalación quité el caché de WordPress. Sin embargo las cosas han ido cambiando y bien es cierto que después de estar con W3 Total Cache no probé los actuales líderes en cuanto a cacheo, todos ellos plugins de pago: WP-Rocket y WP Fastest Cache Premium. WP-Rocket se lanzó en 2013 y tiene un equipo de trabajo detrás, es decir no es la obra de un hombre solo como muchos otros.

Hice unas pruebas y me di cuenta que con WP-Rocket y con WP Fastest Cache todo mejoraba mucho. Sin embargo eran plugins de pago, el primero desde 49$/año y el segundo desde 49$ de por vida. ¿Pero cómo pueden ser de pago siendo GPL? Bueno, porque GPL no impide cobrar por el software siempre y cuando se proporcione el código fuente del mismo y la libertad de estudiarlo y modificarlo entre otras.







Según indican desde WP-Media el plugin WP-Rocket está instalado en cerca de 1,5 millones de webs, así que a 49$ por año podéis hacer números vosotros mismos…

En efecto han surgido multitud de servicios que ofrecen plugins comerciales de WordPress a precio más ventajoso. El sistema que utilizan es sencillo, compran uno y cómo es GPL lo modifican y lo venden más barato, algo que es perfectamente legal.

En el caso de WP-Rocket no es necesario llegar a tanto, porque sus autores WP-Media tienen el código disponible en Github. No tenemos más que descargarlo o clonarlo y nos haremos con él, por lo que se puede ofrecer gratuitamente sin problemas.

Queda inicializarlo mediante composer, la parte más tediosa si no lo tenemos instalado y que con muchas dependencias de software nos instalará las dependencias que necesita:

composer require wp-media/wp-rocket







El primer paso para tenerlo nulled, nuleado o registrado es introducir nuestros datos de usuario. Es lo mismo que deben hacer aquellos que lo han comprado desde wp-rocket.me, sólo que nosotros nos los inventaremos.

license-data.php

// Your license KEY. if ( ! defined( 'WP_ROCKET_KEY' ) ) { define( 'WP_ROCKET_KEY', '1234567'); } // Your email, the one you used for the purchase. if ( ! defined( 'WP_ROCKET_EMAIL' ) ) { define( 'WP_ROCKET_EMAIL', '[email protected]' );

También debemos introducir nuestra clave privada, que de nuevo es inventada:

wp-rocket.php

define( 'WP_ROCKET_PRIVATE_KEY' , '365tredstq3gy5egftae45t4y5twegd');

Ahora queda retornar que el software está licenciado y que su licencia es válida hasta el timestamp que queramos, en este caso 2030:

inc/Engine/License/API/UserCLient.php

public function get_user_data() { return (object) [ 'licence_account' => '-1', 'licence_expiration' => 1893456000, ]; }

Y finalmente saltarnos las validaciones de claves que están en un par de sitios del mismo archivo:

functions/options.php

function rocket_valid_key() { return true; } function rocket_check_key() { Logger::info( 'LICENSE VALIDATION PROCESS STARTED.', [ 'license validation process' ] ); $rocket_options = []; $rocket_options['consumer_key'] = 'activated'; $rocket_options['consumer_email'] = '[email protected]'; $rocket_options['secret_key'] = 'activated'; if ( ! get_rocket_option( 'license' ) ) { $rocket_options['license'] = '1'; } Logger::info( 'License validation successful.', [ 'license validation process' ] ); set_transient( rocket_get_constant( 'WP_ROCKET_SLUG' ), $rocket_options ); delete_transient( 'rocket_check_key_errors' ); rocket_delete_licence_data_file(); return $rocket_options; }

Para ahorrarte el trabajo puedes descargar tu mismo el archivo nulled_wp-rocket_3.8.8.zip (2,5 MB en formato ZIP), que además he aprovechado para optimizar con FileOptimizer, así que podríamos decir que es aún más rápido que el genuino.