Después de probar el AEGAON Peacemaker Skeleton 53M continuamos con la línea de ese reloj que vuelve donde explicaba que el Reuss Uhren Fabrik RUF500 Diver Automatic se había convertido en una de mis piezas favoritas. Tanto es así que aunque después llegó el Davosa Argonautic BG, éste no ha conseguido desbancar al RUF. Durante el análisis de ¿Cuánto cuesta fabricar un reloj? apunté a Ceccacci 1897, la firma italiana que dentro de su gama Marine Collection ofrecían su misma versión: el Ceccacci 1897 Marine 500. ¿Por qué comprar el Ceccacci 1897 Marine 500? Pues para empezar porque es más barato, pero además tiene algunas diferencias a su favor que os iré desvelando poco a poco a continuación.







Ficha técnica

Género Hombres Caja Acero inoxidable 316L. 44mm de diámetro sin contar la corona. 13mm de alto Corona Roscada de acero Esfera Azul Bisel Rotativo unidireccional cerámico Cristal Zafiro Lume Sí Trasera Cristal de zafiro de exhibición roscada Correa Brazalete de acero inoxidable de 22mm de ancho Funciones Hora, minutos, segundos, día del mes Resistencia al agua 50 ATM (500M) con válvula de helio automática Peso 206g Movimiento ETA 2824-2. 25 rubís. 28.800 vph Complicaciones Carga automática con rotor bidireccional. Remonte manual. Parada de segundero Prestaciones 38h de reserva de marcha. +/- 12 segundos/día Origen Italia. Swiss Made Garantía 2 años PVP 689€ (oferta 40% de descuento a 413€) Distribuidor Ceccacci Watches (Ceccacci S.r.l.)

Presentación

Todo cuenta, así que Ceccacci entrega sus relojes en una presentación impresionante. Un envoltorio de regalo con papel rojo oscuro y un lacito textil amarillo.







Cuando lo abrimos, en vez de la caja genérica del fabricante suizo vemos la caja de cartón negra con letras doradas de la marca.







Lo mejor viene después, cuanto tras retirar la cubierta vemos la caja de madera natural lacada, en vez de la más básica negra en símil piel que incluye RUF.







La dotación es espectacular. Diferentes catálogos de la marca, una mascarilla (Made in China), un bolígrafo de buena calidad, otro bolígrafo que además es dispensador de gel hidroalcohólico, algunas postales de la primera Orologeria G. Ceccacci, el manual de instrucciones, un paño para limpiar el reloj y un retal de la bandera italiana, todo ello firmado por Ceccacci.



















Una presentación así deja muy buen sabor de boca y dice mucho en favor de Ceccacci 1897 como marca.

Debo aclarar que con este Ceccacci 1897 Marine 500 no estamos probando un prototipo como con los Fuga Automáticos Viajero I, Wicked Pearl Diver, Reise Resolute, Mitch Mason Chronicle sino que es un sample, es decir una pieza previa suministrada por Chrono AG, pero que debería ser exactamente igual que los modelos finales.

Introducción

No soy el único que considera que Chrono AG (ahora ChronoWatch) lo han bordado con el diseño de su Sport Diver, el reloj en el que se basan todos estos. El último en incorporarse a la lista han sido los oportunistas de Tidlös Scandinavia que con mucho marketing detrás tienen en su Marin 44mm el mismo reloj a nada menos que 1.249€. La cosa no debe funcionar mal, puesto que los australianos de ENDLISS Watch Co lo vendía como Sports Diver a 1.147$ (933€ al cambio), y aún así, los vendieron todos. Por si no lo recordáis fue el propio Massimiliano Ceccacci quien se ofreció a que probara uno de sus relojes.

En Ceccacci, que desde el principio ofrecía el reloj a 689€, lo rebajaron un 40% dejando el precio de base en 413€, el más barato de todos sus competidores. No sólo eso, sino que los de RUF Watches deciden aumentar su tarifa desde los 595€ iniciales hasta los 695€ actuales. Encima el RUF500 Automatic Diver es la versión renovada que debido a falta de estocaje de calibres ETA 2824 ahora montan una Ronda R150. El Ronda no es una mala maquinaria automática, pero no está a la altura del ETA. Y lo que es peor, aunque el precio del Ronda es más económico que el ETA, como se puede ver no lo han trasladado ese ahorro al comprador, sino al contrario. Siendo honestos, y esa parecía ser una de las virtudes de RUF, la honestidad, si el reloj costaba antes 595€, ahora no debería costar más de 545€.

El Ceccacci Marine 500 (antes Marine L.E.), continúa con el ETA 2824-2 una maquinaria que cada vez veremos menos en piezas fuera de Swatch Group y que ya sólo por eso lo convierte en algo bastante exclusivo, lo venden mucho más barato, y como se irá viendo más adelante, con el máximo de personalizaciones que ofrece Chrono AG/Chronowatch. A saber, estuche de madera lacado, corona y brazalete firmado, rotor personalizado, y por si fuera poco, en una serie numerada y limitada a 100 unidades.

Ceccacci Watches Company es una de las marcas de relojería italiana más antiguas que todavía existen y ostentando el galardón de «Impresa Storica d’Italia». Todo comenzó en la segunda mitad del siglo XIX (1800) con Giovanni Ceccacci fabricando relojes a medida para compradores particulares. En 1897 abre la Orologeria G. Ceccacci, un establecimiento relojero fundado en Ceprano, una pequeña localidad de la región de Lacio, por Giovanni Ceccacci. Ceccacci había trabajado como relojero real para el emperador Menelik II. Su creatividad le llevó a comercializar gramófonos y crear piezas de relojería gruesa instaladas en diferentes torres. En la década de 1930 comienza a producir relojes de bolsillo con la marca Ceccacci.







La II Guerra Mundial destruye la tienda, así que ayudado por sus hijos Silvio, Roberto y Arturo la reconstruyen. Sería precisamente este último, Arturo Ceccacci quien poco después abriría su propia relojería en Ostia (Roma). No obstante, los tres hijos continúan la tradición relojera familiar, instalando relojes en torres.

En la década de 1980 Aureliano Ceccacci, el hijo de Roberto toma el control de la empresa. Con la ayuda de su hermano Paolo, continúan abriendo nuevos establecimientos en Italia.

En 2015 es Massimiliano Ceccacci el hijo de Aureliano el que se pone al frente de la marca. A día de hoy Massimiliano, al que le gusta ser llamado Max sigue siendo el CEO de la marca, y su sede central continúa estando en Ceprano.

Como a mí, sé que a vosotros os agrada la historia, los hechos y el contexto que hacen que los relojes sean más que los relojes. Los acontecimientos humanos que rodearon su origen, así que no os perdáis el excelente documento: La historia de Ceccacci (1,4 MB. en formato PDF).







Diseño y construcción

Sólo encontramos los Marine 500 en dos colores, el azul y el verde, algo que es extraño conociendo la pasión que suelen sentir los italianos por las diferentes gamas cromáticas y que quedó claro en los Meccaniche Veneziane.







En cuanto a diferencias sobre el RUF500 Diver Automatic y otras versiones del Chrono AG Sport Diver, además de la obvia diferencia de la marca en la esfera, nos encontramos primero de todo con una corona firmada.







Si prestamos atención a la trasera de exhibición veremos que además el rotor de carga del calibre está personalizado, lleva el «branding» de Ceccacci, pero además el hombre-rana que identifica a los Marine. Hay que fijarse todavía más para encontrar su mayor detalle de exclusividad: Es una serie limitada y cada unidad de cada color va numerada a un máximo de 100 unidades, siendo la mía el reloj cero.







El brazalete de acero va firmado, tanto en el cierre con la «C» de Ceccacci, como en el desplegable con la silueta del buceador.













Del resto poco más que decir, un reloj con muy buenos materiales como la cerámica para el inserto del bisel, el cristal de zafiro; robusto; muy legible y con una estética que a mí me encanta. Pero además, ofreciendo una resistencia al agua de nada menos que 50 ATM o 500M.







Movimiento

El ETA 2824-2 es el llamado «workhorse» de la relojería suiza. Un calibre Swiss Made de entrada, pero que es flexible, preciso y fiable. Es de todos conocido, lo vimos por ejemplo en el Stowa Flieger Classic 40 Ikarus además de en el RUF500, así que para no entrar en detalles, os dejo con sus especificaciones técnicas (7,2 MB. en formato PDF), y pasamos directamente a la prueba del cronocomparador.







Una imagen vale más que mil palabras y a las cifras me remito. -200 segundos/día de desfase cuando según las especificaciones de ETA no debería ser más de +/- 30 spd. Recordando el problema con el tornillo del rotor de carga del RUF, se demuestran los problemas de calidad que tienen los calibres ensamblados por Chrono AG, y es que mi teoría es que tienen estudiantes en prácticas ensamblando los relojes. Digo esto, porque el ETA 2824 tiene dos formas de ser ajustado, con el tornillo de ajuste fino que permite corregir unos pocos minutos al día, y otra que vemos una vez desmontado el mecanismo de carga automática que permite hacer ajustes mayores.







Que el retraso sea tan estable significa que es un problema de regulación, no del calibre en sí mismo. Si con el RUF alguien dejó mal apretado mi rotor, con el Ceccacci creo que alguien apretó el tornillo que no debía, el de ajuste.







Tras pensar en abrirlo y ajustarlo yo mismo, al final decidí llevarlo mi nueva relojería, después de todo mejor que lo hiciera alguien más experto que yo y que así se garantizase su hermetismo. Tras hacerlo, valió la pena, porque los resultados fueron mucho mejores que en el RUF500, demostrando que hicieron un trabajo impecable habiéndolo regulado en 2 posiciones.







Sensaciones

Ante todo me agrada que en Ceccacci 1897, a diferencia de otros, mantengan su palabra. Solucionado el problema de su falta de ajuste, el reloj me encanta. Ojalá lo hubiera conocido antes que el RUF, porque hubiera sido mi principal candidato. A estas alturas me habría gustado tenerlo con la esfera azul, pero nunca es posible tenerlo todo.







Como decía al principio, el reloj que más utilizo y que me parece perfecto en cuanto a legibilidad y prestaciones. Que es suficientemente elegante cuando es necesario, y suficientemente deportivo para usarlo en el día a día.







Conclusiones

Por poco más de 400€ es un relojazo que no vamos a encontrar en ninguna otra marca a un precio que se le acerque, porque ni el Kronos K300 ni mucho menos el Davosa Argonautic BG con la misma maquinaria, no ofrecen una resistencia al agua de 500M y teniendo en cuenta las ofertas, especialmente en el caso del Davosa salen mucho más caros.







Por desgracia para los aficionados, y tras el reemplazo del Ceccacci Marine 500 que se llama Ceccacci Marine 2000 un reloj que si bien da un paso atrás en cuanto a maquinaria (Seiko NH35) ofrece una resistencia al agua de nada menos de 200 ATM, es decir 2.000 metros, parece que la marca va a ir abandonando los modelos fabricados por terceros, algo comprensible tras el chasco con el fabricante suizo Chrono AG, porque no recordemos, son ya dos relojes de ellos que fallan en cuanto al movimiento. Su estrategia pasa por concentrarse en los relojes con caja de oro, diseñados, y ensamblados en sus propios talleres, algo que viendo su colección Heritage, tiene mucho potencial.

▲ Más ▼ Menos Mejor calidad-servicio-precio que RUF

Materiales y componentes de primera línea Pésimo ajuste del calibre

Diseño repetido