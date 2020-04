A menudo tendemos a pedir tiempo. A necesitar un respiro que nos permita tomar una decisión. Decimos que necesitamos tiempo, o pedimos al otro que nos lo de. Como si con ese tiempo extra, todo se detuviera, como si se parase el mundo. Sin embargo, la Tierra continuará girando, los días continuarán pasando cada casi 24 horas, y el otoño siempre seguirá al verano. Nada se parará por más tiempo que pidamos.

Cuando pedimos tiempo, en el fondo lo que decimos es que no queremos tomar una decisión. Buscamos una excusa que nos evite decidir. Escoger nuestro camino no es fácil en absoluto, una decisión abre una puerta y cerra otra. No nos gusta sentirnos responsables de las consecuencias de esa decisión, sin embargo, es infinitamente mejor decidir por nosotros mismos, y hacerlo lo antes posible. Por eso solemos decir, «quiero un tiempo, aunque soy consciente de que eso es lo que menos tenemos», buscamos postergar nuestro veredicto, eludir nuestra responsabilidad.

Lo cierto es que tanto si esas decisiones nos afectan a nosotros solamente, como si lo hacen también a otras personas, cuanto antes decidamos, menos consecuencias tendrá, porque mejor aprovecharemos el tiempo restante. Si se trata de una nueva oportunidad, antes comenzaremos a explorarla. Si se trata de dejar algo de lado, antes nos daremos la oportunidad de recomponer nuestra vida.

Si queremos cambiar de trabajo, cuanto antes nos decidamos, antes empezaremos y más rápido aprenderemos sus nuevas responsabilidades. Si se trata de dejar nuestro relación, más tiempo le daremos a la otra persona, y también a nosotros mismos para recomponer su vida.

No significa que debamos precipitarnos en nuestras decisiones, todo debe ser evaluado, considerado y sopesado. Pero tampoco nos hace ningún bien que estemos días, semanas o incluso meses dándole vueltas a lo mismo. Debemos marcarnos una fecha límite, y ejecutar esa decisión, sea cual sea. Lo que de verdad importa es que será nuestra propia decisión, y tomada de un modo consciente. Nada que ver con el dejarse llevar, con el esperar, o el aguantar a ver a dónde nos lleva la vida. Si no somos nosotros los que dirigimos nuestro camino, ¿quién lo hará entonces? Por supuesto, que no será el tiempo el que decida por nosotros.

No nos damos cuenta que el hecho de no decidir, o en este caso, de postergar la decisión, ya es por si misma una elección. Inconscientemente hemos optado por seguir igual que estábamos, por dejar pasar el tiempo. Ocurre que mientras transcurre ese tiempo y nosotros seguimos igual que estábamos, nada se ha detenido. Nuestro entorno ha seguido cambiando, las cosas han seguido ocurriendo, la Tierra ha ido girando, y el otoño ha seguido al verano.

Piensa por un momento en esto: ¿Qué pasaría si por tu indecisión, ese nuevo puesto de trabajo estuviera ya ocupado por otro en el momento que finalmente te decides? ¿Cómo te sentirías teniendo que aguantar en el empleo en el que te encontrabas y que querías abandonar, a causa de haber perdido tu oportunidad? ¿Y si retrasas tanto la visita a esa persona, que cuando al final te decides, se ha mudado de ciudad y ya no puedes verla como antes? ¿Y si aquella alma gemela con la que tan bien te sientes emprende una nueva vida con otra persona a causa de que no le dijiste nada a tiempo? ¿Cómo te sentirías habiendo perdido todo eso?

No pidas tiempo, y decide.