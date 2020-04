Ese reloj que vuelve

Con el tiempo que llevo en la afición relojera, puedo decir que tengo unos cuantos relojes bonitos (para mi la mayoría me gustan); tengo algunos que son buenos; y unos pocos que son caros. Con tantos en sus cajas, es habitual que me cambie de reloj casi diariamente. Sin embargo me sorprende que hay uno en concreto que siempre parece volver, que se ha hecho el preferido de mi muñeca. El RUF500.

No es un reloj caro, el diseño tampoco rompe ningún molde, y adolece de bastantes faltas de detalles. Incluso algunos de sus puntos mejorables, harían que su precio final fuera más económico todavía: incorporar un calibre STP1-11 en vez del ETA 2824-2, o un cristal de zafiro plano. Como digo, no son fallos, sino mejoras. A mi modo de ver, su único fallo es el lumen, que no está mal para un reloj, pero que se queda muy corto para un tipo diver o buceo. Aún así, no descarto un buen relumen.







Si hay (y tengo), relojes mejores, ¿por qué este? Creo que son muchas cosas, para empezar su esfera en color verde, el único que tengo en mi colección de ese tono. Un reloj de construcción sencilla, pero con buenos materiales y acabados. Robusto, sólido y con una gran resistencia. Pero creo que lo más importante es su función, es elegante y deportivo a la vez, pero también muy legible de ver la hora en él.







En cuanto a marca, ya lo explicaba en la review del RUF500 Automatic Diver, estoy muy de acuerdo en su filosofía espartana. En prescindir de detalles como la firma de la corona o del rotor, a cambio de transmitir un precio más bajo al comprador. Pero es que también me gusta la filosofía de la marca, que no lo oculta, y su exclusividad derivada de ser aún bastante desconocida.







Y como decía hace unos días en Recuerdos de relojes, no es solamente que este reloj me guste, me de la hora, y que me haga sentir bien, e identificado con él. Es que con el paso del tiempo, irá acumulando vivencias y recuerdos conmigo