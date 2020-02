En 2006, cuando solía usar Youtube y estar más involucrado en el mundo del automóvil publiqué un vídeo titulado «Polski Fiat Absolute Crazy«. El caso es que debido a una denuncia por parte de Merlin Beggars, una entidad de la que la comunidad acusa de falsas denuncias, Youtube bloqueó el acceso al vídeo.

Desde que se publicó el 29 de octubre de 2006 hasta que se cerró su acceso, recibió 40.000 visualizaciones, lo que en aquella época era muchísimo.

Unas semanas atrás me escribió un usuario particular. Recordaba haber visto el vídeo en mi canal, y me pedía si podía hacerle llegar el archivo para publicarlo él. Se lo pasé, y a los pocos días Youtube aplicó la misma censura con él. Fue precisamente esa persona la que me sugirió publicarlo en mi página, así que aquí lo tenéis: Descargar vídeo Polski Fiat Absolute Crazy (10,22MB en formato MP4).

A modo de SEO, esta era su simple descripción:

A crazy Fiat 126 in Poland, modified to be able to run backwards. Quite mad, crazy and funny.