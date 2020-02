Relojes suizos en USA

Hasta los años 70, es incuestionable que la potencia industrial número uno, por encima incluso de los soviéticos era Estados Unidos. A partir de los años 1980, entrarían en juego los japoneses, con su electrónica de consumo de la mano de Sony, Casio o Panasonic, e incluso de sus automóviles: Toyota, Honda, etcétera.

Recientemente he estado viendo la serie de televisión «For all mankind» (Para toda la humanidad), no es la primera vez que algo que veo me incita a reflexionar como en series y modas. En esta serie vemos como los funcionarios de la era aeroespacial que se lo pueden permitir, disfrutan de sus televisores Philco, sus cajas registradoras Honeywell, sus espectaculares Chevrolet Corvette, las gafas de sol American Optical, o los avanzados Boeing. Llevaban la voz cantante en todo, salvo en una cosa: los relojes.







Los relojes suizos eran, si no lo más avanzado de la época, sí lo más deseado. Llama la atención que un pueblo tan orgulloso de lo suyo, cediera a todo salvo a los relojes, porque los estadounidenses querían llevar Rolex u Omega, pese a que disponían de las marcas autóctonas Benrus, Bulova y Hamilton. Así que si incluso para ellos, los coches americanos eran superiores a los alemanes o los italianos, en relojería la cosa estaba clara, relojes suizos.

Décadas antes, con el reloj de bolsillo y la industrialización, marcas como Waltham lograron hacer buena calidad a buen precio. Sin embargo incluso en aquella época, si algún norteamericano quería un buen reloj, sabía que debería ser un Longines o un Omega.

Extrañamente los Rolex no fueron relojes de dotación de las misiones Apollo, sí lo fue el Omega Speedmaster. Sin embargo, particularmente el Rolex GMT Master referencia 1675 era tan popular en el entorno aeronáutico, ya fuera civil como militar que algunos tripulantes de las misiones espaciales, así como personal de tierra lo escogieron. Son ejemplos relevantes los de Jack Swigert, James Lovell en Apollo 13; Ed Mitchell, Stuart Roosa, Alan Sheppard en el 14; y Ron Evans, en el 17.

Como explicaba en el ámbito militar, no fue hasta fechas recientes en que los hombres abandonaran los relojes de lujo suizos en favor de humildes Casio (Cuando los militares pasaron de llevar relojes de lujo a llevar Casio), sin embargo actualmente, veo muchos ciudadanos americanos que aún lo creen. Muñecas del antiguo imperio industrial, que siguen llevando TAG Heuer, Rolex, Omega, Breitling o Panerai.