Tras la prueba del OceanX Sharkmaster 1000 cambiamos totalmente de tercio, en esta ocasión con el Roamer Saturn II.

Roamer of Switzerland es una histórica marca relojera suiza fundada en el año 1888 por Fritz Meyer en Solothurn, en donde comenzó fabricando cilindros de escape. Poco después ya ensamblaban relojes completos, y en 1897, producían su primer calibre propio, el 38 (años antes que Smith&Wesson utilizara el nombre de Calibre 38). En 1905 Fritz Meyer se une con el relojero Johann Studeli y fundan MST (Meyer & Studeli). Tras terminar la Primera Guerra Mundial, en 1917 se hace con uno de sus competidores en la misma localidad: L. Tièche-Gammeter (LTG). Poco después, adoptan el nombre de Roamer, una marca que tenían registrada desde 1907 los de LTG.

Continúan evolucionando hasta llegar a ser casi autosuficientes, sin necesidad de partes de otros fabricantes. Gracias a ello, en 1923 venden 1 millón de unidades anuales. A partir de 1952 adoptan la denominación de ROAMER Watch Company, S.A.. Experimentan las crisis del cuarzo, y aunque no sin dificultades, son de las pocas firmas en seguir adelante, lo hacen reduciendo su plantilla en más de un 50%. En 1983 SUAG (Société Générale de l’Horlogerie Suisse SA) lo que ahora es una parte de Swatch Group, adquieren la marca a la familia Meyer. En 1985, el antiguo director de marketing Hrr. Leval, adquiere de nuevo la empresa. Sin embargo, en 1994 una firma relojera de Hong Kong, Chung Nam Company adquiere la marca.

En el año 2003 deciden volver a producir relojes mecánicos, pero poco después, en 2009 la mitad es adquirida por International Luxury Group (ILG), la dueña de marcas relojeras como Hanowa Swiss Swiss Military Hanowa. Ahora la sede está ubicada en Wallbach, la compañía Roamer AG, pese a su dilatada historia no es demasiado conocida, menos aún en España. Esperemos que con esta reseña del Roamer Saturn II, las tornas empiecen a cambiar un poco.







Ficha técnica

Género Hombres Caja Acero inoxidable 316L. 40mm de diámetro sin contar la corona. 11,4mm de alto Corona A presión de acero acero Esfera Negra Bisel Fijo de acero Cristal Zafiro plano Lumen No Trasera Cristal de zafiro de exhibición roscada Correa Brazalete de acero inoxidable Funciones Hora, minutos, segundos, día del mes, día de la semana Resistencia al agua 10 ATM (100M) Peso N/D Movimiento ETA 2836-2. 25 rubís. 28.800 vph Complicaciones Carga automática con rotor bidireccional. Remonte manual. Parada de segundero Prestaciones 40h de reserva de marcha. +/- 12 segundos/día Origen Suiza. Swiss Made Garantía 2 años PVP 699€ Distribuidor Roamer AG / Swiss Precision Europe S.L.

Presentación

El Roamer Saturn II llega en una caja de generosas dimensiones en color gris-verdoso oscuro, identificando con letras doradas de «ROAMER» a la marca.







Una vez abierta, nos encontramos otra caja de color similar. Es cartón grueso y de buena calidad, pero cartón al fin y al cabo, que no parece estar a la altura de una marca como Roamer 1888.







Al abrirla las cosas mejoran un poco, el interior tiene una parte en simil-piel, y con el reloj a la vista y sus sobredimensionados numerales romanos, la impresión es muy favorable.







La dotación es lo que cabría esperar, una etiqueta de material plástico, y que podemos conservar para el futuro sin cortarla, porque utiliza una goma, un manual de instrucciones en diferentes idioms (incluyendo el español), y una tarjeta de garantía.







Diseño y construcción

Con la referencia del fabricante 960637 41 53 90 estamos ante la variante con caja acabada en acero inoxidable (lo hay también con recubrimiento IP dorado), esfera negra (también la hay blanca) y brazalete de acero (también existen versiones con correa de piel) es un modelo lanzado en el año 2016, y que se caracteriza por sus lineas clásicas. La caja con un diámetro de 40mm lo convierte en un reloj de vestir, ya que es bastante contenido, y sobre todo muy plano considerando que es un reloj automático (11,4mm). Combina acabados cepillados y pulidos, porque aunque sea un reloj clásico y elegante, no quieren cerrarse las puertas, asi que si lo llevamos un día con bermudas, tampoco desentonará.

La esfera está muy trabajada con diferentes patrones geométricos, dándole volumen, y produciendo unos reflejos variados y sorprendentes. No obstante es discreto, y hay que fijarse en ello a propósito para percibirlo.













La corona es a presión y va firmada con el logotipo de Roamer, una característica que siempre que es posible prefiero, y que resulta muy interesante considerando su resistencia al agua de 100M, apto para nadar y bucear en la piscina sin problemas.







Los índices y numerales están aplicados, destacando el generoso VI y el XII, son plateados, al igual que las manecillas. En absoluto puedo considerarme un defensor de los números romanos en un reloj, salvo casos muy aislados como el Orient Bambino, aunque en este Roamer Saturn II, no se abusa de ellos, y aportan mucho carácter. Lo bonito de las saetas y los índices plateados es que cambian de color con facilidad, dependiendo del cromatismo del ambiente, pueden parecer plateados, negros, e incluso dorados. El problema es que cuando el reflejo los hace oscuros, cuesta de encontrar el contraste esfera-agujas. No llevan ningún tipo de lumen, esto es algo no imprescindible en un reloj de vestir, pero que considero que tampoco habría desentonado.







El cristal es de zafiro plano con un buen tratamiento antireflejos, permite una visibilidad óptima, y le queda bien.







La trasera de exhibición adopta una solución muy original, el «SINCE 1888 ROAMER» no es el rotor de carga como podríamos pensar, sino una placa metálica en el interior del fondo visto, que cubre unas tres cuartas partes del movimiento. A través de la pequeña «ventana» que queda disponible (no está claro si es de cristal mineral o también de zafiro), podemos ir girando el reloj para apreciar las diferentes partes del movimiento, incluído el rotor, que va personalizado. Es una opinión subjetiva que a algunos les agradará y a otros no. Ciertamente parece un contrasentido dotarlo de trasera vista, y luego cubrir una buena parte de ella, pero también es cierto que eso mismo lo hace ser muy diferente.







El brazalete de acero inoxidable, combina también las superficies brillantes con las mates, como ya vimos en la caja, la calidad es muy buena, y los acabados, al igual que en el resto del reloj están a la altura. El cierre es de dos partes, aunque en este caso asimétricas, es decir se requiere cerrar primero una, y luego la que va indicada con el logotipo de la marca. Cuenta con pulsadores para facilitar la apertura, así que perfecto en ese sentido.







Movimiento

El Roamer Saturn monta el calibre ETA 2836-2, la versión con día del mes y día de la semana en la misma posición, y que de otro modo es muy similar al ETA 2834-2 del Certina DS-1 Day Date, o al ETA 2824-2 del Hamilton Khaki Field y equivalente al Sellita SW-220-1 del Mondaine SBB Classic Automatic.

Movimientos mecánicos de carga automática de origen suizo, que siempre he dicho resultan muy agradables de manejar. Desde darles cuerda, hasta ajustar la hora, todo es suave y preciso. Son además viejos conocidos que han demostrado su fiabilidad, por lo que no habrá problemas en cuanto al mantenimiento en el futuro. Late a 28.800 vph (alta frecuencia), cuenta con 25 rubís, y ofrece rotor de carga bidireccional, parada de segundero y remonte manual. Como ocurre a menudo con ETA, el ensamblador declara mayor reserva de marcha que el fabricante (40 horas Roamer contra 38 horas de ETA), lo cual confirma lo prudentes que son en ETASA en ese sentido. Siendo un grado standard, podemos esperar una desviación media de +/- 12 segundos/día, que habitualmente es algo menos. Tenéis más detalles al respecto en sus especificaciones técnicas (9,3 MB en formato PDF).







Sensaciones

En la muñeca sienta muy bien con cualquier tipo de ropa. Tiene dimensiones razonables, que permiten un tamaño suficientemente generoso a la hora de ver la hora, pero sin molestar bajo la ropa. Lo que más me gusta de él es el deleite que producen las diferentes formas geométricas en la esfera. Ves la hora, pero también ves el reloj. La parte negativa es que las agujas no son ni cortas ni largas. La segundera no llega hasta el final del marcador, y la minutera termina a mitad de los índices. Probablemente sea una concesión para hacerlo diferente, pero que no termina de gustarme.







La esfera en color negro, el color que habitualmente se atribuye a los relojes más deportivos, hace que no desentone con vestimentas más informales o hasta deportivas. Por su parte, el clasicismo del brazalete, los numerales romanos o las manecillas, lo convierten también en un reloj elegante, digno de llevar con traje.

Pero quizás las emociones que más nos lleguen sean las de los intangibles, la historia desde 1888, la historia de supervivencia de la marca, y la cantidad de innovaciones que llegaron a desarrollar, en cierta manera, como si formáramos parte de su historia.







Conclusiones

El Roamer Saturn II me parece un reloj que está muy bien construido, una pieza elegante y atemporal a la que no se le puede poner ninguna pega. Sin embargo su precio de tarifa de 699€ lo aleja bastante de los 525€ que cuesta por ejemplo el Tissot Le Locle Powermatic 80 (T006.407.11.053.00) o el Hamilton American Classic Valiant Auto (H39515134) de 575€, que aún siendo discutible que la calidad de su movimiento fuera mejor, son marcas que «suena», y que tienen el atractivo pre-compra de sus 80 horas de reserva de marcha. No ayuda que la marca sea tan parca en cuanto a la cantidad de detalles y de fotografías que proporciona en su página web oficial.

Por supuesto la compra de un reloj casi nunca es una decisión racional, e influyen mucho los gustos concretos de cada uno. Las particularidades que hemos visto en cuanto a la elaborada esfera, la longitud de manecillas o la trasera de exhibición le dan algo que el resto no tienen. El que sea de una marca con mucha tradición y menos popular como es el caso de Roamer, es interesante, aumentando su exclusividad. Hablamos de diferencias de precios de unos 150€, que puesto al lado del monto total, tampoco es determinante.







▲ Más ▼ Menos Decoración de la esfera

Apto para vestir y para sport Manecillas cortas

Precio elevado