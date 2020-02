Ronson Jetlite

Durante el periplo de comprar un encendedor finalmente el Clipper Fit tampoco estuvo a la altura, durándome solamente unos meses. Se daño el pulsador de encendido.

Descartados los Zippo que pese a ser preciosos son un engorro en cuanto a mantenimiento, y el Clipper Jetflame que tiene una autonomía ridícula, mi elección en cuanto a fiabilidad es el Bic Maxi. No obstante, por ideales que sea un encendedor desechable, de usar y tirar es algo que no me agrada, así que continué en la búsqueda.

Tras darle vueltas a mi favorito, el Ronson Varaflame que se cotiza a más de 100€, opté por quedarme con Ronson, y conseguir un modelo asequible en eBay, el Jetlite o Jet Lite.













El Ronson Jet Lite es un encendedor con cuerpo de metal, y llama tipo antorcha, torch, turbo, soplete o jet. Aunque está fabricado en China (Made in China), nada que ver con los Zippo, al menos de momento, la calidad aparente es buena. Muy buena para su precio diría yo. Tal vez el punto más flaco sea la bisagra de la tapa basculante, parece lo más débil del conjunto, pero no tendría porque dañarse.







Subjetivamente el diseño es moderno y atractivo. Un encendedor bastante plano y que por tanto es fácil de transpormar. Sin embargo, carece de ventana para poder comprobar la cantidad de gas restante, algo que es especialmente útil en mecheros tipo turbo que consumen más que uno de llama.

Es un encendedor recargable de gas, lo cual es importante de cara a la durabilidad del mismo. Es piezoeléctrico o electrónico en vez de a piedra. Este mecanismo es más cómodo, más duradero y más limpio. El problema es que con el uso el mecanismo de encendido termina desgastándose. No indican una duración estimada, pero por ejemplo en el Zippo Jet hablan de 10.000 ciclos, dudo que en este Ronson la cifra sea superior. El inconveniente es que no es un componente reemplazable (ni en Ronson ni en Zippo). Así que una vez se dañe, habrá que tirar el encendedor.







Costaban 14,95$, digo costaban, porque aunque aún se encuentran en eBay, Amazon y similares, el Jet Lite ha desaparecido por completo de la página web oficial de Ronson.com. Sí que venden las reediciones de los Varaflame y Mini Varaflame, a precios de 66€ y 125€ respectivamente. Estuvo disponible en cromado mate, cromado mate grabado, pavonado mate, y pavonado mate grabado.







No importa que su cuerpo metalizado sea duradero, porque al final, nos quedaremos sin encendedor por agotamiento del sistema de encendido, quizás sea ese el motivo de que los Varaflame que son de chispa y van con piedra que podemos reemplazar aún se vendan.

Visto lo cual no lo veo como la compra perfecta, probablemente sale más a cuenta el mencionado Clipper Fit, o incluso un Bic desechable. Pero me sigue molestando, tener que tirar algo porque se ha agotado el gas, la piedra, o en el caso del Ronson Jetlite, el sistema de encendido. Esta conclusión viene a reforzar la clave del éxito de Zippo, sus recambios. Algodones, mechas, y piedras que el usuario podía reemplazar con más o menos esfuerzo, pero que al final mantenían el encendedor en funcionamiento durante décadas.







En Duraderos hablaban precisamente de eso, de los nuevos Zippo Jet y Zippo USB que sin recambios o consumibles, están destinados a ser perecederos.







Continúo igual que estaba, y al final la opción tendrá que ser algo como el Ronson Varaflame. Por más vueltas que le demos, y más caros que sean, parece la única opción verdaderamente duradera.