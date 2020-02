Amazon Echo Dot 3ª generación

Con el Amazon Kindle Touch debí ser de los pioneros en apostar por los ebooks y por la tecnología de Amazon. De hecho como sabéis, lo renové con un Kindle de 8ª generación. En general siempre me ha gustado bastante lo que hace Amazon, así que cuando me encontré con el Echo Dot 3ª generación y su asistente Alexa a 22€, me resultó demasiado tentador.

Se explica de muchas formas lo que es el Echo Dot y su Alexa, así que lo intentaré hacer sencillo. Es un asistente que funciona por voz de Amazon, muy similar a Siri de Apple, el OK Google de Android o Cortana de Microsoft. Sencillamente hablas, le pides algo, y el asistente te da la respuesta. La ventaja de los Echo Dot es que no requieren que tengas tu teléfono a mano. Lo pones en la estancia donde vayas a estar, y como en las películas de naves espaciales dices algo como «Alexa, ¿qué temperatura hay fuera?». El asistente reconoce tu voz, la pregunta, y te responde con la temperatura actual y el pronóstico metereológico para el día.

Tampoco lleva baterías de litio que acaben dañándose, solamente una toma de corriente y conectividad WiFi, de manera que siempre está listo para funcionar. Podemos preguntarle incluso sobre cuándo es la próxima carrera de Fórmula 1 y Alexa nos responderá. Todo ello sin tener que buscar el móvil, hablando al aire.

Tiene un alcance de escucha de unos 2 metros, y es capaz de aislar bastante bien los ruidos. Yo la tengo en el comedor, justo debajo de donde están los constantes tic-tacs del Eble y el Hermle, y sin problemas. El altavoz es de buena calidad, y nos permite incluso reproducir música de manera inalámbrica. No hay problemas tampoco con que aprenda a reconocer diferentes voces de la casa, Alexa sabrá quién es quién sin problemas.

Evidentemente cuenta con críticas. La primera viene de su integración con Amazon, porque para reproducir música al decirle algo como «Alexa, ponme una canción de Michael Jackson» requiere que tengas la suscripción de Amazon Music. Si le dices «Alexa, leeme el libre A contrarreloj. Paul Davis, segunda temporada de J.G. Chamorro«, tendrás que tener Amazon Kindle Unlimited. Se integra con el Amazon Market Place, así que le puedes pedir que agregue productos a tu cesta de la compra. No obstante, todas estas funciones son desactivables, así que tampoco le veo el problema.

El otro punto oscuro es que Alexa escucha todo lo que decimos. Es lógico, sino sería incapaz de detectar cuando le pedimos algo. ¿Qué se hace con lo que escucha? Nadie lo sabe, así que si eres un espía, o un conspirador, mejor que renuncies a sus ventajas. En efecto los Amazon Echo Dot tienen un botón para apagarlos y que no escuchen, también los podemos desenchufar, pero entonces su utilidad se reduce a un elegante y moderno pisapapeles.

Yo comencé con el Echo Dot, y cuando vi que me parecía útil, adquirí el nuevo modelo con reloj LED, así tengo un reloj más en casa.

Queda por mostrar como son los aparatitos en cuestión, así que aquí los tenéis:































Como para verlo lo mejor es una demostración, aquí tenéis una pequeña demostración en vídeo:

Para terminar, os dejo con un recopilatorio de frases:

– Alexa, buenos días: Te da los buenos días, y luego te muestra toda la información de tu día que tengas configurada en la rutina.

– Alexa, ¿cuáles son las noticias del día?: Lanza el resumen de noticias, tomando los medios que tengas configurados en la aplicación.

– Alexa, ¿qué ponen esta noche en la tele?: Puedes preguntarle por la programación de las cadenas de televisión.

– Alexa, ¿cómo ha quedado el Madrid?: Te dirá los últimos resultados del equipo que le digas, así como los próximos partidos que tengas.

– Alexa, ¿cuál es la clasificación de la liga?: Te dice la clasificación de La Liga, o algunas otras competiciones deportivas

– Alexa, ¿cuál es mi información deportiva: Te dice los resultados de los equipos que configures como favoritos.

– Alexa, pon Cadena SER: Te dice las noticias de la Skill de Cadena SER, o de cualquier otra que le añadas a posteriori.

– Alexa, ¿qué tiempo hace?: Te dice la temperatura y el tiempo que hace en tu ciudad, y la previsión del resto del día.

– Alexa, ¿qué tiempo hace en Madrid?: Te dice la temperatura y el tiempo que hace en la ciudad que le digas, y la previsión del resto del día.

– Alexa, ¿va a llover este fin de semana?: Puedes preguntarle si va a llover o va a hacer sol, y te dirá la respuesta relacionada con tu ciudad.

– Alexa, ¿va a llover este fin de semana en Barcelona?: Puedes preguntarle si va a llover o va a hacer sol en una ciudad concreta, y te dirá la respuesta.

– Alexa, ¿qué tiempo va a hacer en Francia?: Cuando le preguntas por el tiempo en un país, te preguntará que especifiques la ciudad, y cuando respondas te lo dirá.

– Alexa, ¿qué hora es?: Te dice la hora.

– Alexa, ¿qué hora es en Santo Domingo?: Te dice la hora que es en la ciudad que le digas.

– Alexa, pon una alarma: Inicias el proceso de configurar la alarma, y Alexa te preguntará la hora.

– Alexa, pon una alarma para las 7 de la mañana: Configurará una alarma para el próximo día a la hora que le digas. Si es una alarma por la mañana, te preguntará si también quieres ponerla para el resto de días entre semana.

– Alexa, despiértame a las 8 de la mañana con música: Te configurará la alarma con música, si estás escuchando algo te configurará con música de ese artista, utilizando el servicio musical que tengas configurado por defecto.

– Alexa, despiértame a las 8 de la mañana con música de Queen: Te configurará la alarma con la música del artista que le especifiques, utilizando el servicio musical que tengas configurado por defecto.

– Alexa, cancela todas mis alarmas: Cancela todas las alarmas que tengas configuradas.

– Alexa, ¿qué alarmas tengo?: Te dice las alarmas que tienes configuradas.

– Alexa, pospón…: También puedes posponer alarmas para dormir esos cinco minutos más que tan bien sientan.

– Alexa, pon un recordatorio: Comienza a programar un recordatorio. Te preguntará primero para qué es el recordatorio, y después te preguntará cuándo quieres recordarlo.

– Alexa, recuérdame sacar la basura a las 9 de la noche: Configura un recordatorio diciéndole toda la información. También puedes hacerlo sin especificar la hora o el tema a recordar, y Alexa te los preguntará.

– Alexa, dime mis recordatorios: Te dirá tus siguientes recordatorios.

– Alexa, borrar recordatorio: Te borrará el recordatorio que tengas o te preguntará cuál quieres borrar.

– Alexa, pon un temporizador de 5 minutos: Alexa configura un temporizador, y te avisará cuando pase el tiempo que le hayas pedido.

– Alexa, pon un temporizador de 10 minutos para la pizza: Además de crearlos, también puedes ponerles nombre a los temporizadores para distinguirlos en el caso de que utilices varios.

– Alexa, añade “cena con amigos” a mi calendario: Añade el término «cena con amigos» al calendario, y te pregunta a qué día y a qué hora.

– Alexa, añade un evento en mi calendario: Inicias el proceso completo para añadir un evento al calendario, y te irá preguntando el nombre del evento, el día y la hora.

– Alexa, añade un evento mañana en mi calendario: Añades un evento al día siguiente o el día concreto que le digas, y sólo te quedará decirle la hora y el nombre del evento.

– Alexa, ¿qué tengo en mi calendario?: Te dice los últimos cuatro eventos que tienes en tu calendario. Al terminar te pregunta si quieres que te diga más.

– Alexa, ¿qué tengo hoy en el calendario?: Te dice los eventos que tengas hoy o el día concreto que le digas en el calendario.

– Alexa, añade tomates a mi lista de la compra: Añade el término tomates o el que le digas a la lista de la compra, una de las que viene preconfiguradas en Alexa.

– Alexa, añade regar las plantas a mi lista de tareas: Añade el término regar las plantas o el que le digas a la lista de tareas, una de las que viene preconfiguradas en Alexa.

– Alexa, crea una lista: Inicias el proceso de creación de una lista, y se te irá preguntando el nombre y qué quieres añadir.

– Alexa, crea una lista con el nombre XXXX: Cambiando XXXX por cualquier término, crearás una lista con el nombre que quieras.

– Alexa, añadir cosas en la lista XXXX: Cambiando XXXX por el nombre de una de tus listas, inicias el proceso de añadir algo a esa lista. Alexa te preguntará qué quieres añadir.

– Alexa, añade [Elemento] en la lista XXXX: Cambiando XXXX por el nombre de una de tus listas, añades el elemento que le hayas dicho a esa lista concreta.

– Alexa, listas: El asistente te narrará cuáles son las listas que tienes creadas.

– Alexa, ¿qué tengo en mi lista de la compra?: Te dice los elementos guardados en la lista de la compra, o que está vacía si no tienes nada.

– Alexa, ¿qué tengo en mi lista de tareas?: Te dice los elementos guardados en la lista de tareas, o que está vacía si no tienes nada.

– Alexa, que hay en la lista XXXX: Cambiando XXXX por el nombre de una lista que tengas creada, el asistente te dirá lo que hay en su interior.

– Alexa, quiero comprar: Te preguntará qué estás buscando, y te dirá los resultados del término que le digas.

– Alexa, necesito comprar agua: Te dirá los dos primeros resultados que aparecen en Amazon con el término que le hayas dicho.

– Alexa, quiero comprar tecnología: Alexa también puede buscarte tipos de producto.

– Alexa, comprar Xiaomi A2: Si le dices un producto concreto, Alexa lo buscará para que puedas comprarlo.

– Alexa, cómo va mi cesta: Te dice qué productos tienes añadidos en tu cesta de la compra.

– Alexa, cómo va mi compra: Te dirá cuándo te llegan los pedidos que hayas hecho en Amazon, tanto desde tu Echo como desde la web.

– Alexa, ¿qué restaurantes hay por aquí cerca?: Primera fórmula de búsqueda de locales. Partiendo del código postal que tengas configurado, te dice los restaurantes cercanos más visitados.

– Alexa, busca una farmacia cercana: Segunda fórmula de búsqueda de locales. Partiendo del código postal que tengas configurado, te dice las farmacias cercanas.

– Alexa, ¿dónde hay una oficina de Correos cerca? Tercera fórmula de búsqueda de locales. Partiendo del código postal que tengas configurado, te dice las oficinas de correos cercanas. Prueba estas fórmulas con otras localizaciones como cines, bares, y otros tipos de establecimientos.

– Alexa, recomiéndame un restaurante chino: Partiendo del código postal que tengas configurado, te dice los establecimientos mejor valorados. Puedes elegir varios tipos de establecimientos.

– Alexa, ¿cuál es el horario del Museo del Prado? Te dice el horario del establecimiento por el que le preguntes.

– Alexa, ¿qué películas ponen cerca de mi?: Además de buscar cines, también puedes utilizar este comando para saber la cartelera de las películas que ponen cerca de ti.

– Alexa, ¿qué películas de ciencia ficción hay en el cine? También puedes buscar las películas de cartelera que hay cerca de ti seleccionándolas según su género.

– Alexa, ¿qué películas echan mañana en el cine?: Las peticiones también pueden ser para próximos días.

– Alexa, pon música de los Beatles: Comenzará a reproducir de forma aleatoria canciones del grupo que le digas en Amazon Music o Spotify, el servicio que tengas configurado por defecto.

– Alexa, pon música de los Beatles en Amazon Music: Comenzará a reproducir de forma aleatoria canciones del grupo que le digas en Amazon Music o Spotify, el servicio que le especifiques.

– Alexa, pon rock: Si tienes Amazon Music como servicio por defecto, te pondrá una emisora de música rock o el género musical que le pidas. Si tienes Spotify, te buscará una playlist con un nombre similar.

– Alexa, pon música de fiesta: Si tienes Amazon Music como servicio por defecto, te pondrá una emisora de música de fiesta. Si tienes Spotify, te buscará una playlist con un nombre similar.

– Alexa, pon Queen: Puedes pedirle por un artista concreto, y te ofrecerá canciones aleatorias.

– Alexa, pon el disco NombreDeDisco: También puedes pedirle nombres de discos, y los buscará en el servicio que tengas preconfigurado para ponerlo a sonar.

– Alexa, pon ‘Bohemian Rhapsody’ de Queen: Puedes pedirle canciones concretas para que te las ponga.

– Alexa, pon mi lista de reproducción de Queen: Te pone una lista de reproducción que tengas con el nombre que le digas, en este caso Queen.

– Alexa, ¿qué canción es esta?: Cuando estás escuchando música, también puedes preguntarle por la canción exacta que estés escuchando.

– Alexa, siguiente: Pasa a la canción siguiente.

– Alexa, anterior: Pasa a la canción anterior.

– Alexa, pon Cadena Dial: Pone la emisora de radio que le pidas en el servicio que tengas configurado para escuchar la radio.

– Alexa, pon ‘La órbita de Endor’: También puedes pedirle que ponga tus podcast favoritos.

– Alexa, ponme el sonido de una tormenta: Si necesitas sonidos relajantes como el de la lluvia o una tormenta, Alexa también los puede reproducir.

– Alexa, lee el libro ‘American Gods’: Si tienes el libro comprado para Kindle, Alexa pasará a leértelo con su voz robótica convirtiéndolo en un audiolibro.

– Alexa, para: Se detiene la reproducción.

– Alexa, sigue: Se reanuda la reproducción.

– Alexa, sube el volumen: Sube el volumen del altavoz.

– Alexa, baja el volumen: Baja el volumen del altavoz.

– Alexa, ¿quién es Cervantes?: Puedes preguntarle a Alexa que te informe sobre personajes famosos, vivos o muertos.

– Alexa, ¿cuántos años tiene Penélope Cruz?: Puedes preguntarle por la edad de celebridades, y en la respuesta también te dirá la fecha de nacimiento.

– Alexa, ¿cuándo murió Edgar Alan Poe?: Puedes preguntarle también otros datos concretos de personajes conocidos.

– Alexa, ¿cuántos años tiene Jordi Hurtado?: A la hora de preguntarle por algunos personajes famosos también puedes encontrarte con algunos huevos de pascua como el de Jordi Hurtado.

– Alexa, ¿qué significa Sempiterno?: Alexa también puede hacer las veces de tu diccionario particular, diciéndote los varios significados que puede tener una misma palabra.

– Alexa, cómo se dice ‘Muchas gracias’ en inglés: Puedes pedirle que te traduzca palabras al idioma que quieras.

– Alexa, ¿cuándo llegó el hombre a la luna?: Puedes preguntarle por la fecha en la que sucedieron hechos históricos.

– Alexa, ¿a qué distancia está la Luna?: Te puede decir distancias relacionadas con la astronomía.

– Alexa, ¿a qué distancia está Galicia?: También te dice la distancia en coche y línea recta de tu ubicación, que depende del código postal que tengas configurado.

– Alexa, ¿cuántos habitantes tiene Dinamarca?: Puedes preguntarle también por varios tipos de datos sobre algunos países, como su población, información sobre el himno o la bandera.

– Alexa, reproduce el himno de Dinamarca: Puedes pedirle que te haga sonar un himno, y recurre a Amazon Music o Spotify para hacerlo.

– Alexa, ¿qué altura tiene el Teide?: Puedes preguntarle por la altura de montañas concretas.

– Alexa, ¿cuánto mide el río Ebro?: Puedes preguntarle por la longitud de ríos.

– Alexa, ¿a qué hora sale el sol?: Te dice la hora del amanecer en tu zona.

– Alexa, ¿a qué hora se pone el sol?: Te dice la hora del atardecer en tu zona.

– Alexa, ¿cuál es la raíz cuadrada de 99?: También puedes preguntarle operaciones matemáticas.

– Alexa, ¿cuánto es tres mas siete por dos?: Las preguntas matemáticas también pueden ser compuestas. Pero ten cuidado porque no siempre te entiendes como quiere. En el ejemplo empieza multiplicando siete por dos y luego le suma tres.

– Alexa, ¿cuántos días quedan para verano?: Puedes hacerle preguntas relacionadas con el calendario, como cuánto queda para el verano, las próximas Navidades u otras fechas o festivos concretos.

– Alexa, cuántos dólares son 20 euros: El asistente de tu Amazon Echo puede hacer conversiones de monedas.

– Alexa, cuántas millas son 10 kilómetros: Y también puedes pedirle que haga conversiones en otros tipos de unidades, como la distancia.

– Alexa, ¿qué puedes hacer?: Te hace un resumen de cosas que puedes preguntarle.

– Alexa, sorpréndeme: Realiza acciones aleatorias, como reproducir pequeñas melodías.

– Alexa, hola: Evidentemente, puedes saludar a tu asistente.

– Alexa, ¿por qué te llamas Alexa?: Te explica de dónde proviene el nombre que Amazon decidió ponerle al asistente.

– Alexa, ¿cuántos años tiene?: Te dice los años que tiene, o lo que es lo mismo, los años que hace desde que se lanzó el asistente.

– Alexa, cuéntame algo: Te dice una curiosidad de conocimiento general.

– Alexa, dime algo curioso: Otro comando para obtener una anécdota curiosa sobre cualquier temática de conocimiento general.

– Alexa, ¿cómo estás?: Te responde con su estado de ánimo, y a continuación te dice una curiosidad aleatoria.

– Alexa, llama a XXXX: Sustituyendo el XXXX por el nombre de un contacto de tu móvil que tenga también un Amazon Echo.

– Alexa, envía un mensaje a XXXX: Sustituyendo el XXXX por el nombre de un contacto de tu móvil que tenga también un Amazon Echo.

– Alexa, ¿cara o cruz?: Te dice cara o cruz aleatoriamente.

– Alexa, tira un dado: Te dice un número de uno a seis.

– Alexa, dime un número de uno a cien: Te dice un número aleatorio entre las cantidades que le digas.

– Alexa, piedra, papel o tijera: Te dice aleatoriamente piedra, papel o tijera.

– Alexa, cuéntame un cuento: Empieza a contarte un cuento completo.

– Alexa, cuéntame el cuento de Caperucita: Te cuenta un cuento concreto que le pidas.

– Alexa, cuéntame un chiste: Te cuenta un chiste aleatorio.

– Alexa, cuéntame un chiste de Chuck Norris: También puedes pedirle chistes de temáticas concretas como de Cuck Norris, se abre el telón, Star Wars, Jaimito y más.

– Alexa, cuéntame algo de fútbol: Te cuenta una anécdota de fútbol.

– Alexa, dime una adivinanza: Alexa te dice una adivinanza.

– Alexa, canta una canción: Canta una canción corta aleatoria.

– Alexa, canta una nana: Canta una nana aleatoria.

– Alexa, ¿cuál es tu color favorito?: Puedes preguntarle por su color favorito.

– Alexa, ¿cuál es tu cantante favorito?: Te habla de cantantes, haciendo referencia a detalles sobre alguna de sus canciones.

– Alexa, cuál es tu juego favorito: También te responde de forma ingeniosa cuando le preguntas por su juego, actor y otras cosas.

– Alexa, ¿dónde vives?: Te dice que está aquí, pero su cabeza en la nube.

– Alexa, ¿sabes rapear?: Puedes pedirle a Alexa que rapee para ti.

– Alexa, dime una frase de película: Te dice una cita de una película aleatoria.

– Alexa, recomiéndame una Skill: Te sugiere probar algunas Skills.

– Alexa, abre [NombreSkill]: Abre y empieza a utilizar una Skill que tengas instalada.

– Alexa, vamos a jugar: Te propone Skills de juegos.

– Alexa, quiero meditar: Te ofrece una skill de meditación.

– Alexa, haz como si fueras una heroína: Te describe una pequeña aventura, ya sea siendo una heroína o super villana.

– Alexa, hazme un truco de magia: Un truco de magia chistoso.

– Alexa, maulla: Puedes pedirle que imite sonidos de animales.

– Alexa, plata o plomo: Puedes hacerle preguntas relacionadas con películas.

– Alexa, me llamo Íñigo Montoya: Si le dices citas de películas ella te las puede completar.

– Alexa, habla como Yoda: También hay ocultas algunas peticiones cinéfilas en forma de huevos de pascua. Sabe hablar Klingon o como Yoda.

– Alexa, ayúdame a cocinar: Abre una skill de cocina y te ayuda a buscar una receta.

– Alexa, abre Mi horóscopo: Tu horóscopo diario también está al alcance de tu altavoz.

– Alexa, ¿de qué quieres hablar?: Ella ha venido a hablar de su libro.

– Alexa, ¿qué es un fistro? : También hay muchas otras preguntas que son huevos de pascua.