Hace tres años que hablaba de la buena experiencia con las Segarra 810 Tostado, me decidí a probar las Segarra 806. Con un diseño similar a la Segarra 810, pero que cambia la piel de serraje exterior en color marrón, por el color blanco con detalles en verde. Por lo demás, mantiene su principal cualidad, el ser Made in Spain y a menos de 24€.







Lo primero que vemos es su empaquetado. La habitual «caja de zapatos» de cartón, pero con un diseño más moderno y elaborado que las 810, una buena mejora que creo Calzados Segarra debería extender a su gama de productos. Eso sí, han tenido el acierto de mantener el mensaje de «Segarra desde 1882», algo que dice mucho de la tradición de la marca.







Su PVP es de 23,95€, sin embargo las encontré algo más baratas (22,50€). La gente de Calzados La Plazoleta, donde hice la compra, tuvieron el detalle de incluir unas plantillas de cortesía. Son de Plantillas S.L. (Plantillas2001), y lo bueno que tienen es que son específicas para cada número, no como otras en que tienes que recortarlas a tu talla. Lo malo que pese a ser una empresa española, no indican que se trate de un Hecho en España.













Tal vez las dimensiones de la caja sean un poco justas para contener el calzado. En mi talla (44), no es un problema grave, aunque como las Segarra 806 están disponibles desde el número 35 al 46, no sé si con los más grandes habrá algún problema. Ya que mencionamos las tallas, ello significa que son aptas tanto adultos como para jóvenes de ambos sexos, lo cual está muy bien.







En algunas fotografías, incluso en las oficiales de Calzados Segarra parece que el exterior de la zapatilla sea de cuero, no es así, es piel de serraje, o piel flor, como decía, exactamente igual que las 810, sólo que en color blanco. La piel tiene un grosor de entre 1,2 y 1,4mm.







La suela es de caucho natural vulcanizada sobre la horma, en color caramelo y el modelo que denominan Sport, exactamente igual al de las 810. El forro interior es de velour en color blanco, muy similar al marrón de la 810 con la salvedad que en la parte trasera está más acolchado y por tanto las hace más cómodas de llevar. En mi caso que suelo castigar esa parte por mi forma de andar, las hace mucho más agradables, pero también susceptibles a ser desgastadas.







No llevan plantilla como tal, si bien en las 810 el acabado era rústico, en estas 806 va recubierto con el logotipo de la marca en color azul. Los ojales de los cordones van perforados directamente sobre el serraje, sin aros metálicos. Podría parecer un problema, pero con el tiempo que tengo las 810 no ha sido así. Los cordones son de color blanco, pero un blanco puro que no casa perfectamente con el blanco algo más roto del serraje. No queda mal, pero sí raro.







La sensación creo que es la misma que con las 810. Un calzado ligero, y muy flexible que lo hace cómodo de llevar. La suela tiene mucho agarre, aunque el precio es que el caucho se desgasta bastante rápidamente, en especial si nuestra pisada no es del todo regular. Es fácil acabar viendo como se va gastando por un lado, parecido a lo que vemos con las Converse Chuck Taylors.







También me parece que estéticamente están más logradas, el blanco y los motivos verdes la hacen más joven, más informal. Pero me da la impresión que ese blanco no será demasiado sufrido, y a diferencia del marrón tostado de las otras, irá adoleciendo de suciedad.







Es un producto quizás demasiado sencillo, pero con una relación calidad-precio excelente. Un calzado que nos demuestra que no hay que pagar dinerales por el Made in Spain. La lástima es que en Segarra no hayan decidido ofrecer más combinaciones cromáticas, colores más sufridos que el blanco, y variantes que ayuden a combinarlas mejor (azul, rojo, rosa, negro, …). Le daría mucha flexibilidad a un producto que ya de por si es muy bueno.