Serengeti Haywood

Después del hablar sobre la marca Serengeti, ya os podéis imaginar que aquel artículo tenía un objetivo. No era más que la introducción al plato fuerte que viene hoy, la prueba de las Haywood de Serengeti.

Como aficionado a los automóviles, y puesto que Serengeti Eyewear son los pioneros en esa gama, el modelo escogido debía de ser de la familia Drivers, la que ahora denominan Driving Heritage, inspiradas en la conducción retro-vintage. Como gafa de instrumento, aquellas que priman la conducción, tenía claro que una montura metálica era lo más adecuado. Las virtudes de unas gafas de sol de piloto, pero aplicadas a la automoción. Tres modelos me llamaban la atención, el Haywood con una mayor inspiración ochentera, el Carroll que es el que yo veía como más «drive», y el Lunger. En cuanto a acabados por la misma razón buscaba una montura negra mate (Matte Black), o en su defecto plateada (Matte Silver o Shiny Silver).

No me resultó complicado decantarme por las Haywood, con el que más me sentía identificado al ser las gafas de sol que lanzarían en 1985, pensando justamente en los conductores, y equipadas con los cristales Drivers. Como valor racional, eran también unos pocos euros más económico que otros modelos.

Están disponibles en seis variantes:

– SS543001: Brushed Bronze con lentes Mineral Polarized Drivers Gold Cat 3 to 3.

– SS543002: Matte Black con lentes Mineral Polarized Drivers Gold Cat 2 to 3.

– SS543003: Shiny Light Gold con lentes Mineral Polarized 555nm Cat 3 to 3.

– SS543004: Matte Black con lentes Mineral Non Polarized Drivers Cat 2 to 3.

– SS543005: Shiny Silver con lentes Mineral Polarized Sedona Cat 3 to 3.

– SS543005: Shiny Gunmetal con lentes Mineral Non Polarized Drivers Cat 2 to 3.

De todas ellas mis favoritas eran las de montura negra mate, algo puramente estético, pero que iban conmigo y con el estilo de conducción que buscaba. En cuanto a lentes, sin duda las fotocromáticas de categoría 2 a categoría 3 eran las más adecuadas para conducción en un clima como el de Barcelona, en donde pasas de un sol relativamente radiante a la oscuridad de un aparcamiento con iluminación artificial. Por motivos largos de explicar, terminé con esta variante Shiny Gunmetal y cristales sin polarizar.

Las monturas Haywood se ofrecen en dos tamaños diferentes. El standard de 136mm de largo (56-16-150) y ha sido el que he escogido, y el small de 133mm de largo (55-15-145), por lo que son perfectamente válidas para cualquier sexo. Me sorprende que no permitan todo el abanico de posibilidades, es decir poder escoger un acabado de montura con cualquier otro tipo de cristal, como por ejemplo la montura negra mate con los cristales Sedona categoría 3, o la dorada brillante con lentes dorados categoría 3.

Como es habitual empezamos por su empaquetado, éste es de aspecto bastante convencional, pero sobrio y bien realizado. Comienza con una caja de cartón en color negro que muestra en letras plateadas el nombre de Serengeti, junto al reclamo (claim) de «The most advanced eyewear», una declaración de principios que causa expectación y que me gusta.

Al retirar la cubierta deslizante nos deja ver una caja con el mismo esquema en cuanto a material y diseño.

Un adhesivo incluye el tradicional código de barras y una descripción textual destinado a tiendas y departamentos logísticos. Si bien pocos le prestarán atención a este identificador, nos revela un aspecto importante: «Made in Italy».

Rápidamente sube el nivel porque al quitar la tapa nos encontramos con las gafas dentro de una elegante funda.

Se trata de un estuche de color negro y en imitación de cuero, pero de excelente calidad y aspecto, incluyendo unos pespuntes de costuras en blanco que son reales. El mecanismo de apertura y cierre es mediante un imán que integrado dentro del material, queda oculto a la vista.

No termina aquí lo bueno, puesto que entre la dotación que incluye tenemos el consabido paño de limpieza, de mejor calidad que en sus competidores, y en un sobrio color gris, así como un manual de instrucciones en diferentes idiomas, pero que es específico para el tipo de cristales que tenemos. Es decir, se centra solamente, y con bastante detalle, en los cuidados y especificaciones de la lente que hemos adquirido. Hubiera sido perfecto si además se pudiera descargar en formato digital.

Las Haywood llevan una montura metálica. La marca no especifica su composición exacta, pero probablemente sea una aleación de acero inoxidable, níquel y plata. Están fabricadas en Italia, confirmando lo que se mostraba en la etiqueta de la caja.

El acabado gunmetal o pavonado, no está claro si es un recubrimiento o un tratamiento que se ha aplicado a todo el metal, es menos oscuro de lo que estamos acostumbrados en otras marcas. El shiny por fortuna no lo es tanto, a caballo entre el brillo y el mate, dándole la elegancia de uno, y la practicidad del otro. Hablando de elegancia, un aspecto que me ha parecido muy característico es que la montura va completamente grabada con un mosaico que se repite. Tal vez tenga efectos antideslizantes o como forma de que el metal sea más sufrido ante los roces, pero lo que está claro es que estéticamente le da un aspecto distinguido y diferencial.

Por supuesto se montan las afamadas bisagras de Serengeti, construidas en acero inoxidable de una sola pieza, es decir, sin usar soldaduras, y que garantizan su resistencia y durabilidad. Incorporan además un muelle que evita la tensión excesiva al ponérnoslas, algo que es de agradecer sobre todo cuando estamos conduciendo y en donde es habitual que nos pongamos y quitemos las gafas con una sola mano. Las plaquetas nasales son las habituales de tipo ajustable y con soporte de acetato transparente. Los acabados son de primer nivel, con unos pulidos de calidad, y una solidez que demuestra una buena calidad de construcción y atención a los detalles.

Puesto que tienen una curvatura grado 6, (Base Curve), en caso de ser necesario aceptan cristales graduados sin ningún problema.

Las lentes drivers son a base de borosilicato de Corning®, manufacturadas con los procesos y estándares de calidad que típicamente están reservados para los cristales de grado oftalmológico. Tienen la nitidez que sólo el cristal mineral puede ofrecer, pero a igualdad de resistencia, son un 20% más delgadas y ligeras que las convencionales. Están templados de manera química para asegurar la resistencia a los arañazos y a los impactos según la norma SGST40.

Son de color ámbar amarronado, un tinte que aumenta el contraste de los colores y que por tanto mejora la agudeza visual a la hora de reconocer formas. Está diseñado para transmitir y poner de relieve los colores rojo, verde y amarillo, que son imprescindibles a la hora de conducir. Como ya expliqué en la historia de la marca Serengeti los cristales se fabrican a mano y son las variaciones de temperatura durante el proceso las que determinan el color final que tendrá. No es por tanto un tinte o una coloración que a medida que pase el tiempo se pueda ir perdiendo. La cara interna ofrece un tono azulado, supongo que debida a la capa con el tratamiento antirreflejante que se encarga de neutralizar la luz dispersa, evitando así reflejos que molesten o puedan cansar la vista.

Cuentan con Spectral Control®, un filtro propietario de la marca y que hasta el momento no ha podido ser reproducido por otras marcas que se encarga de filtrar hasta en un 96% la luz azul que lo traspasa, permitiendo únicamente aquella de tonos aturquesados.

Por último tenemos el fotocromatismo, lentes fotocromáticas que se oscurecen dependiendo de la cantidad de rayos UV en el ambiente.

Según la ISO 7000-2949 y 7000-2950 respectivamente, la categoría 2 tiene una transmisión de luz visible del 18% al 43%, mientras que para la categoría 3 es del 8% al 18%. Según las cifras proporcionadas por el fabricante, su opacidad oscila entre el 77% y el 91%, es decir del 23% hasta el 9% de transmisión de luz visible, pero no indican el tiempo de reacción.

No se da información oficial acerca del peso del conjunto, según mis mediciones son 32 gramos, una cifra liviana para tratarse de unas gafas de metal con cristales minerales.

El muelle de las bisagras mantiene las gafas en su posición aunque nos movamos, por ejemplo al circular por un firme en no demasiado buen estado con el coche, o incluso aunque no sea su caso de uso, cuando corremos a pie. Es un mecanismo que ayuda a proteger las bisagras, pero que también repercute en el confort cuando las llevamos, adaptándose a la forma de nuestra cara y sin llegar a apretar excesivamente en ningún momento.

Un problema que vivimos los que nos gustan las lentes minerales, es que puede ocurrir que ese peso extra haga que la gafa cabecee, que el peso extra haga que no mantenga una postura estable sobre nuestra nariz. Con las Serengeti Haywood eso no ocurre, puede que debido a que los cristales son muy delgados y livianos (pese a ser minerales), a que las plaquetas apoyen bien, o al mencionado resorte de las varillas haga que la masa quede mejor repartida.

El color marrón del cristal es agradable en el sentido que aporta una visión cálida y con mucho contraste, no en vano son el color recomendado para miopes puesto que mejora la agudeza visual a largas distancias. Noto que la visión es más descansada con ese color, quizás porque no haya que forzar tanto el ojo, pero es cierto que la alteración de colores que proporciona no es tan natural como en lentes verdes o especialmente gris neutro.

En entornos oscuros de interior, el tinte de los cristales es más claro que en las gafas de sol habituales de categoría 3. Por ejemplo los B15 marrones de Rayban transmiten un 15% cuando no son polarizados, en las Serengeti aumenta hasta el 23%. Lo que nos permite realizar una actividad normal en entornos medianamente bien iluminados, incluyendo las maniobras en aparcamientos. En exteriores con mucho sol, se quedan en un 9%, son visiblemente más oscuras que los mencionados B15 y por tanto ofrecen un grado de protección muy superior.

A medio camino, dentro del habitáculo de un coche, y aunque haya mucha luminosidad exterior, no se llegarán a oscurecer por completo, ya que el sistema photochromic actúa en base a intensidad de rayos UV y no de radiación visible. Como el cristal del parabrisas y las ventanillas ya filtra una parte de los rayos ultravioleta el resultado será que obtendremos una opacidad similar a la de un cristal convencional marrón no polarizado.

No se declara el tiempo de reacción, es decir lo que tardan en oscurecerse y aclararse. Según mi experiencia, el proceso de transición es rápido a la hora de oscurecerse, a los 30 segundos aproximadamente ya se nota, pero más lento a la hora de aclararse, unos dos minutos. Eso significa que en túneles mal iluminados tendremos que quitárnoslas como hacemos con unas gafas de sol estándar. Sin embargo si conducimos durante varias horas, y el día va avanzando con mayor o menor luminosidad, entonces se adaptarán perfectamente. Lo mismo que ocurrirá si circulamos por una ciudad donde pasamos de entornos con muchas edificaciones altas y menor luz, a otros de mayor intensidad.

Los cristales no son polarizados, lo reduce el precio de venta en 30€, pero además aporta ventajas a la hora de visualizar pantallas, ya que podemos verlas desde cualquier ángulo, con el inconveniente de ofrecer menos protección ante reflejos.

A 240€ tienen un precio que está ligeramente por encima de marcas de gama media, pero al mismo tiempo resultando inferior al de modelos de gama alta. Sin embargo su principal inconveniente es que al no estar tan extendidas como otras marcas que podemos encontrar a precios del 50% de su PVP, con estas Haywood Shiny Gunmetal Mineral Non Polarized Drivers Cat 2 to 3, difícilmente las encontraremos por menos de 190€.

Video

Galería