¿Por qué no puedo usar un digital que dure siempre?

Con los relojes todo son épocas, creo que a todos nos ocurre. Fases en las que te encantan todos tus relojes y otras en las que te transmiten algo menos o que te parece que son muy iguales. En mi caso hay una dualidad añadida, me gustan los relojes digitales, tal vez porque esa fue el tipo de presentación con la que viví. Así que desde que empecé en esto de la relojería he ido alternando analógicos y digitales.

Rara es la semana en la que no me pongo un digital en la muñeca, si bien la mayoría del tiempo llevo relojes mecánicos. Me generan interés porque son una tecnología del pasado, una maquinaria que es fácil de entender (aunque difícil de construir), y también porque es algo que no vemos en la mayoría de muñecas.

Recientemente me he sorprendido porque las tornas se han invertido, me suelo pasar semanas con relojes digitales, y solamente uno o dos días llevo relojes automáticos. Sé que pasado un tiempo volveré a cambiar, pero de momento es así, y creo saber los motivos.

En primer lugar porque mis últimas incorporaciones, el Casio G-Shock GWX-8900 y el Casio G-Shock GXW-56 me encantan. Son relojes que ofrecen todo aquello que yo valoro: Digitales atractivos, completos y sobre todo muy legibles. Si en esas gams el GW-6900 era muy favorito, no me sorprende que el GXW-8900 que siempre tener le haya superado. Su precioso indicador de mareas, un LCD con dígitos aún más grandes… Tiene de todo. No me entendáis mal, también tengo el GW-9400 con sensores, y ciertamente ofrece más cosas. Pero ocurre que los sensores, salvo que me vaya al campo o de viaje no me van a aportar nada, así que en cuanto a facilidad de lectura y atractivo, me quedo con los otros dos.

Estamos viviendo un momento de declive en relojes digitales, no quiero decir su fin, pero considerando que Casio es la única que sigue apostando por ellos y que sus políticas empresariales los están alejando de su público, creo que puede que sea su fin. Es comprensible, un digital ya no es algo de futuro, es el pasado. Muchos prefieren un smartwatch o una smartband en vez de un reloj digital, no olvidemos que los smarts, tienen también presentación digital, así que son los sucesores de los digitales clásicos. Cada vez somos menos los que valoramos un reloj digital, y creo que eso es también parte del atractivo. Llevar un reloj digital es sentirte diferente, es tener algo que ya casi nadie usa.

Es una sensación curiosa cuando veo que los relojes digitales que más uso son modelos que ya no se fabrican, porque termino pensando que serán relojes que no podré disfrutar siempre. Del GXW-8900 lo tengo tan asumido que me compré dos unidades, si no va a haber recambios, al menos que me duren el doble de tiempo. No son relojes hechos para durar ni para disfrutar durante mucho tiempo. Así que si en el futuro quiero seguir usando relojes digitales, completos y de cierta calidad, sólo van a quedar clásicos como el Casio W-780.

Estaréis pensando que el Casio G-Shock GMW-B5000D entra de lleno en esa categoría, y no lo voy a negar, pero es que esencialmente no aporta nada que no tenga el W780 de los años 80, es casi lo mismo. Y bueno, permitidme que tenga dudas sobre un reloj solar como el GMW-B5000D que no tiene indicador de nivel de carga en la pantalla. No me cabe duda que el 5000 será muy duradero, pero lo será en una medida similar a la del W-780. En un reloj de ese precio uno espera que al menos tenga cristal de zafiro, a fin de cuentas Orient o Citizen tienen relojes con ese cristal y no cuestan más de 200€.

Así que me parece que con el paso del tiempo cada vez menos personas llevarán un reloj digital en su muñeca, espero que yo pueda seguir siendo uno de ellos.