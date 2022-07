Ronquina Kesmar

Dejamos un poco de lado la disciplina del afeitado tradicional y nos centramos en el cuidado y la belleza que ahora se llama «beauty». Al igual que yo, probablemente hayas oído hablar de la Ronquina o Ron-Quina. Lo recuerdo de mi niñez, cuando los hombres de cierta edad eran fieles a ese tratamiento, un imprescindible que se movía a la par de Floïd, y que asocio con Bella Aurora en las mujeres.

El caso es que sin saber exactamente para qué servía y tras verlo en los estantes de algunas perfumerías, decidí investigar un poco al respecto de la Ron Quina, dándome cuenta que a tenor de lo que mencionaban publicaciones como la revista Telva se había vuelto a poner de moda gracias a ser un tratamiento natural.

Pero, ¿qué es la ronquina? Pues tal y como se anuncia, es un tónico capilar, quiera lo que quiera decir eso. A continuación os explicaré los detalles y os indicaré si funciona o no funciona.

Encontré esas «Ronquinas» bajo diferentes marcas: Crusellas, Weleda, Myrsol, y Kesmar, la más conocida de todas y la que recordaba de mi infancia. Descubrí que se podía encontrar a buen precio, el frasco de 500ml a 4€-6€ y el botellón de 1l a 6€-10€. Los precios más baratos para la Ronquina de Kesmar estaban en Amazon, así que opté por ella. Ahora bien, hay dos versiones, una de color marrón y otra de color azul.

Pasé a analizar las etiquetas de ambas versiones. La marrón decía: «Composición químico-vegetal. Indicadísima para prevenir la formación de la caspa y ayudar a fortalecer el cuero cabelludo. Mantiene el pelo en buen estado, da volumen y ayuda a prevenir su caída, de perfume muy intenso y agradable.»

Composición: Alcohol denat (Alcohol desnaturalizado), Aqua (Agua), Cinchona 0,50% (Quina), Rosmarinus officinalis 0,50% (Romero), Parfum (Perfume), C.I 19.140 (Colorante amarillo), C.I. 16.255 (Colorante rojo), C.I. 73.015 (Colorante azul).

Mientras que la azul indicaba: «Composición químico-vegetal. Indicadísima para combatir la caspa, pobreza del cabello, infecciones de la piel, clapas, etc. Gran remedio para evitar la calvicie, de perfume muy intenso y agradable.»

Composición: Aqua (Agua), Alcohol denat (Alcohol desnaturalizado), Cinchona Succirubra Bark Extract (extracto de Quina), Rosmarinus officinalis extract oil (extracto de aceite de Romero), Glycerin (Glicerina), Sodium benzoate (Benzonato de sodio), Potassium sorbate (Sorbato de potasio), Parfum (Perfume), Citronellol (Citronelol), Coumarin (Cumarina), d-Limonene (Limoneno), Geraniol cinnamal (Geraniol), Linalool (Linalol), Citral (Citral), Eugenol (Eugenol), CI 74.160 (Colorante azul).

Debo decir que en la mayoría de webs indican la formulación incorrecta, mostrando que la composición de la Ron-quina de hierbas es la misma que la azul, cosa que como veis en esta prueba más exhaustiva no es así. En mi caso eso me llevó a optar por la versión azul, ya que me daba la impresión que su aroma me gustaría más y no había diferencia de precio entre las dos. Ahora que lo tengo en la mano, están claras las diferencias, el azul tiene menos alcohol, pero a cambio agrega más derivados químicos. A destacar también que la frase que ambos formatos repiten de «Composición químico-vegetal», es apenas decir nada salvo que no lleve carne, a fin de cuentas todo puede ser químico. Vamos, que sobre esa base como tratamiento natural no lo veo, salvo por el 1% de ingredientes, la quina y el romero.

Justamente esos ingredientes son la clave, por un lado la quina, quinina o chinchona es un alcaloide natural que se extra de algunas plantas, especialmente de la corteza de un árbol llamado quino. Tiene propiedades antipiréticas (reduce la fiebre), antipalúdicas (evitan el paludismo), analgésicas (reducen el dolor) y astringentes (evitan el sangrado). Un tratamiento eficaz contra la malaria y que está presente en las aguas tónicas o simplemente «tónica», pero de eso ya hablaremos en otro artículo. Como la corteza de quina es astringente, se favorece la irrigación del folículo del pelo, lo que debería darle mayor resistencia y vitalidad, reduciendo así la caída.

Por otro lado, el romero. El nombre de Ron-quina no es porque tenga ron, sino que debe de ser una variación de romero o «rom», y quina, me imagino que les sonaba mejor ronquina que romquina. El romero es una planta que tiene efectos antioxidantes (retrasan el envejecimiento celular), vasodilatadores (facilitan el riego sanguíneo), antisépticos (antimicrobiano), antibacterianos y astringente. Es decir, contribuye a la higiene del pelo y del cuero cabelludo además de fortalecerlo y prevenir su envejecimiento.

Estos dos ingredientes en la solución hidro-alcohólica dicen aportar vitaminas A, B2, B3, C, hierro, calcio, zinc y magnesio. Ahí es nada. En cuanto a las indicaciones, ambas sirven para lo mismo, aunque de algún modo la ronquina azul se recomienda para cabellos con canas ya que evita que amarilleen, me imagino que será por el colorante, porque otro motivo no parece haberlo.

El otro misterio, es que Kesmar S.A. se extinguió en 2004, lo que explica porque no hay web corporativa y el local que ocupaban en la barcelonesa calle de Balmes 32 está en alquiler. ¿Cómo es posible que se sigan vendiendo o fabricando? Pues porque desde aquel instante la empezó a producir Percomar con sede en la localidad de Canovelles, también en la provincia de Barcelona.

Sin web de Kesmar y sin nada de información histórica en la de Percomar S.L., a nivel histórico sólo puedo mencionar que tanto la quina como el romero se han usado como remedios naturales desde la antigüedad.

En internet se encuentran multitud de testimonios en favor de la ron-quina para evitar la caída del pelo, sorprendentemente, la mayoría de mujeres. Desde las que han apreciado cambios notorios a los pocos meses, a las que solamente han experimentado una leve mejoría; y a las que no les ha funcionado. A nivel científico existen grandes dudas sobre si el beneficio es realmente a nivel físico, o es algo puramente cosmético. No hay evidencias científicas ni estudios médicos que demuestren su eficacia. Eso no significa que no funcione, puede que así sea y todavía no se haya verificado.

La presentación es un frasco de plástico que contiene 1000ml de producto neto. El color azul, algo más oscuro que el de las piscinas es atractivo y elegante. El diseño vintage está conseguido, aunque no es de los mejores. Es un material relativamente fino, al igual que el tapón en verde oscuro que no son de excesiva calidad aparente. Según el etiquetado, el producto está fabricado en España, lo cual es algo siempre interesante.

Atendiendo al modo de empleo: «Mojar el cabello con la loción tónica y dar un masaje al cuero cabelludo durante unos pocos minutos. Permitir que se seque el cabello antes de peinarlo. Para mejorar resultados lavar primero el cabello». Me queda claro que entonces se puede aplicar con el cabello seco, pero también húmedo. Algunos comentarios concretan más, no sé si con cierto fundamento o no. Hablan que se debe usar al menos una vez a la semana, idealmente a diario. También que el masaje del cuero cabelludo debe durar un par de minutos, y que es importante extenderlo de manera uniforme por todo él, para así estimular el sistema circulatorio.

Leí muchos que criticaban lo intenso de su aroma. Quizás sea fuerte para ser una loción para el cabello, pero en seguida se difumina y al final quedan solamente unas notas muy ligeras. Por lo demás es un olor agradable, con toques cítricos que recuerda al de los afters azules, pero más ligero, similar al del Myrsol Blue.

Tras más de un mes utilizándolo, tanto yo como mi pareja, con 3 o 4 aplicaciones a la semana, la duración del frasco es bastante elevada, nos puede durar entre uno y dos meses. Ahora bien, el botellón no es el formato ideal para aplicárselo. Por un lado es muy pesado, y por el otro el tapón dosificador deja salir demasiada cantidad, malgastando el producto y dejando el pelo mojado. Hay que recordar que lo que hay que hacer es aplicarlo al cuero cabelludo, no al pelo. Un frasquito de menor capacidad y que sea rellenable es mucho más adecuado y es la forma en la que recomiendo usarlo.

Los primeros efectos se notan a las pocas horas de la primera aplicación, el pelo se siente más suave y sedoso, lo cual puede estar vinculado a un efecto real a largo plazo del mismo modo que podría no estarlo.

Por parte de ella ha notado que el cabello se le cae menos, se ha reducido la caída diaria hasta quedar aproximadamente en el 25% o 50% de lo que había al principio. En mi caso subjetivamente aprecio que el pelo crece algo más fuerte, aunque sin ninguna forma de medición al respecto no lo puedo asegurar, tal vez tenga un tanto de efecto placebo.

Por el precio que cuesta, sí que puedo decir que al menos vale la pena probarlo. Adquirir el frasco de litro, y usarlo hasta que se agote. A partir de ahí si cada uno nota beneficios, pues que siga con el «tratamiento».

Me quedaba por ver si el resto de fabricantes daban la misma proporción de ingredientes activos, o sea de romero y quinina, pero no pude determinarlo, de hecho los de Kesmar-Percomar son los únicos que indican la proporción que tiene, el resto de marcas lo omiten, así que un punto a favor de ellos. Otra ventaja es el precio, porque por menos de 7€ el litro, resulta vencedor también en ese aspecto. A saber: 9€ el litro de Crusellas, 10€ el litro de Vitaldiet, 14€ el libro de Phyto Nature, 15€ el libro de Phyto Rhum y 19€ el litro de Myrsol.