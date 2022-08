Serengeti, materiales excepcionales

En Serengeti, marca icónica nacida en EE. UU. que combina la tecnología más avanzada del sector, fruto de más de 140 años de investigación y desarrollo, la cultura americana y un exquisito sentido de la estética, el diseño y la creatividad, prestan atención especial atención a los materiales que usamos para proteger nuestros ojos, a fin de ofrecer la mejor agudeza visual del mercado. Desde las materias primas más puras hasta las capas protectoras, cada paso del proceso de producción y cada componente se comprueba minuciosamente para garantizar la mejor calidad y protección.

Sus lentes minerales te ofrecen la mejor agudeza visual y protección que puedas imaginar y cumplen el compromiso de la marca sobre sostenibilidad y reducción del impacto ecológico gracias a su extensa vida útil, con el fin de conservar nuestro planeta y sus recursos de la mejor forma posible. Están fabricadas con cristal óptico de borosilicato creado 100 % con elementos naturales, sobre todo arena, y son totalmente reciclables. Sus lentes de cristal de borosilicato son un 20 % más finas y ligeras que otras lentes minerales. Cada par de lentes minerales de Serengeti es único: cada lente fotocromática pasa por un horno Lehr que funciona con hidrógeno, lo que activa la tecnología Spectral Control. Las temperaturas variables determinan el tono exclusivo de la lente. Asimismo, se tratan cuidadosamente para garantizar que sean resistentes ante golpes y rasguños. Para completar esta experiencia sin parangón, añaden una capa antirreflectante a la parte posterior de la lente para anular la luz dispersa que provoca los reflejos.

Hechas en Italia y de acetato ecológico

Todas las monturas de Serengeti se fabrican en Italia, donde monitorizan el proceso de fabricación para asegurarnos de que esté a la altura de la perfección y la calidad que se asocian a la marca. Esto también les permite controlar y limitar nuestro impacto medioambiental, ya que los tiempos de envío más cortos se traducen en una reducción de las emisiones de CO2.

Las nuevas monturas de acetato ecológico están hechas de acetato de celulosa creado con recursos renovables presentes en la naturaleza, como algodón o materias vegetales con certificación FSC. Además, este acetato ecológico es biodegradable y no contiene plastificantes derivados del petróleo. Mientras crecen, las plantas absorben el CO2 y repelen el oxígeno durante el proceso de fotosíntesis tradicional, lo que supone una mayor repelencia del CO2 en nuestras monturas de acetato ecológico, en comparación con las monturas tradicionales derivadas del petróleo. Este concepto ecológico no afecta a la calidad de las monturas. El acetato usado por Serengeti es ecológico y ofrece las mismas propiedades físicas y mecánicas que el acetato tradicional: ligereza, ajuste personalizado, comodidad y una gran variedad de colores y estampados que permiten crear gafas de sol de una elegancia extraordinaria. Otro factor positivo es que este material no es irritante ni provoca sensibilidad cutánea.

Finalmente, destacar que las monturas están diseñadas para ser una prolongación de tu personalidad, y buscamos continuamente formas de expresar tu singularidad a través de nuestros diseños. Para mejorar los diseños en metal, fabricados con materiales de la mejor calidad, hemos creado un estampado grabado especial que se aplica a la montura.

Serengeti Eyewear