Escuela de Relojería de Chicago (Chicago School of Watchmaking)

Tiempo después de los Apuntes de relojero 1967-2021 de Juan Fernández Martínez «Galy» online y en ePub y en PDF, me recomendaron en Youtube que me hiciera con el material de la Escuela de Relojería de Chicago, la Chicago School of Watchmaking (CSW) fundada en el año 1908.

El nombre del curso era el de «Master Watchmaking. A Modern, Complete, Practical Course» firmado por Thomas B. Sweazey y Byron G. Sweazey pero por extrapolación rápidamente terminó conociéndose como el nombre de la escuela. Inicialmente se trataba de un curso por correspondencia que ofrecía el mencionado centro educativo, entre los años 1947 y 1963. Constaba de 33 lecciones sumando unas 700 páginas en total, con ejercicios prácticos y algún diagrama. Posteriormente se comercializó en diferentes formatos, incluyendo el libro físico, pero desgraciadamente todos ellos desaparecidos.

En el año 2008 se puso a la venta en formato CD, es decir el Chicago School of Watchmaking CD que tomaba el material revisado en 1963 y lo ofrecía en formato digital. Nuevamente, algo complicado de obtener… Hasta hoy, en que me permito también ponerlo a disposición de todos vosotros, no sin antes exponer el índice de contenidos.

Chicago School of Watchmaking CD

Read Me First

Lesson Index

Lesson 1 Fundamental Principles, Equipment, Casing

Lesson 2 Crowns, Stems, Sleeves, and Bows

Lesson 3 Fitting Watch Crystals and Watch Attachments for Practice and Profit

Lesson 4 Nomenclature and Sizes of Watches

Lesson 5 Mainspring in Watches

Lesson 6 Motor & Jeweled Barrels

Lesson 7 Selecting the Mainspring

Lesson 8 Assembling Watches

Lesson 9 Winding and Setting Mechanisms

Lesson 10 Cleaning Watches

Lesson 11 Timing, Rating and regulation

Lesson 12 Factory Set Train Jewels

Lesson 13 Factory Balance Hole Jewels and Roller Jewels

Lesson 14 Friction Jeweling

Lesson 15 Replacing factory Balance Staffs

Lesson 16 Truing Balance Wheels

Lesson 17 Poising Balance Wheels

Lesson 18 Truing Hairsprings

Lesson 19 Colleting Hairsprings

Lesson 20 The Overcoil Hairspring

Lesson 21 Principles of the Lever Escapement

Lesson 22 Principles of the Lever Escapement (con’t)

Lesson 23 Types of Escapements

Lesson 24 Drawing the Lever Escapement

Lesson 25 Drawing the Lever Escapement (con’t)

Lesson 26 Matching the Escapement

Lesson 27 Tools – Hardening & Tempering

Lesson 28 The Lathe

Lesson 29 Lathe Work

Lesson 30 Lathe Work (con’t)

Lesson 31 Lathe Work (con’t)

Lesson 32 – Part 1 Fitting Hairsprings to Watches

Lesson 32 – Part 2 Modern Shop Methods

Lesson 33 Electronic Timing Machines – Watch Master

Lesson 34 Electronic Timing Machines – Time-O-Graph

Lesson 35 Problems and Solutions

Tools and Materials of the Trade