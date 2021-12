Sillas de escritorio y gaming más vendidas. Comparativas y guías de compra

Me han solicitado que hable acerca de la web OfisillasTOP.com, un agregador de compras para la categoría de sillas de escritorio, oficina y gaming. Noelia Albero es quien según el aviso legal se responsabiliza de https://www.ofisillastop.com/ si bien en cuanto a su texto hace referencia a tumejorropainterior.com y no a ofisillastop.com. En ella me ha resultado divertida la categoría de Sillas gaming para gordos (XXL), un concepto que en otro contexto habría parecido divertido.

En la web encontraremos los conocidos listados y comparativas de la misma categoría que si no estamos versados en el tema nos ayudarán a comprar una silla gaming o de oficina. Dentro de su contenido promocional tendremos las claves en las qué deberemos fijarnos antes de comprar un artículo así. La ventaja es que al ser una web afiliada a Amazon, todas las compras se llevarán a cabo desde Amazon.es, así que el riesgo es cero.

Un tipo de contenido que se presenta de una forma dinámica y entretenida, aunque por limitaciones de los plugins WordPress que usa (Amazon Affiliate WordPress Plugin – AAWP) no nos permite ver los precios sin tener que hacer clic. Habría sido genial montarlo en base a la API y así incrustar los precios dentro de la misma página. Sin embargo el formato que genera i2 Pros & Cons resumiendo las ventajas y los inconvenientes me parece interesante.

El nicho de mercado es como de costumbre sorprendentemente profundo: «Sillas de escritorio rosas», o las «Sillas gaming para gente alta». Los precios van desde los 50€ hasta los más de 400€.