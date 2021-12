Songmics. Caja de 24 relojes (JWB024)

Compré por primera vez las cajas para 24 relojes de Songmics en 2017. Desde entonces he ido adquiriendo más, y ahora tengo un total de 4 unidades de esa marca. En su momento las llegué a comprar en Amazon por apenas 31€, aunque últimamente están sobre los 49€.

El caso es que como son cajas que me han resultado buenas, siendo francos mejor aún que las más caras que venden en El Corte Inglés, he convertido a las Songmics JWB024 en mi opción predilecta.

Songmics es supuestamente una marca alemana, de hecho disponen de su tienda online principal en el dominio songmics.de, igual que tienen su versión española en songmics.es o en songmics.fr para Francia. Sin embargo quienes están detrás de Songmics es una concesionaria de Alemania (EUZIEL International GmbH) que lo que en realidad hace es gestionar la logística y la comercialización de los productos que fabrican los chinos de Zhengzhou Ledrem Network Technology Co., Ltd., una empresa fundada en 2007 (o 2010 dependiendo de dónde leas) y que a día de hoy cuenta con 500 empleados. Son los propietarios de Vasagle.

Naturalmente Ledrem tiene tienda en Alibaba donde podemos comprar esta caja no ya a esos 49€, ni siquiera a los 31€, sino a menos de 20€. Aunque indican un MOQ (Minimum Order Quantity) de 1, en cuanto les digas que eres un particular no te lo van a querer vender, dirigiéndote a la tienda de Songmics donde lo venden a esos 49€ en vez de 20€. Por suerte, otros mayoristas de Alibaba no te pondrán reparos en vendértela, y terminarás con una caja expositora de bastante buena calidad a un precio de risa.

Esta caja de JWB024 con capacidad para 24 relojes (tienen también otros modelos de 14 –JMB14-, de 12 –JMB12– o de 5 –JMB05-), es la mejor que he encontrado calidad-precio. Ciertamente hay cajas mucho más baratas, alguna vez he comprado esas de 24 unidades en Aliexpress que son en apariencia tan similares a ésta, salvo por tener cristal plástico en vez de vidrio. Pues bien, esas genéricas que a veces encuentras a menos de 15€ son pésimas, las alfombrillas terminan despegándose y la polipiel se rasga.

Sus principales atributos se ven en las características. Una capa externa de imitación a piel, pero que es bastante duradera, un vidrio mineral que es difícil de rallar comparado con el metacrilato, así como un cierre y unas bisagras metálicas que además de estar bien acabadas y ser aparentes han demostrado soportar muy bien el paso del tiempo.

En su interior hay un buen forro de terciopelo en color gris claro, es agradable al tacto y es duradero. Nada que ver con las cajas baratas que mencionaba que suelen tenerlo de color crema y que apenas tiene tejido. Las almohadillas están recubiertas del mismo material y el recubrimiento no se despega.

Parámetros del producto:

– Material: Piel sintética, gamuza y MDF.

– Dimensiones: 43,5cm X 29,5cm X 8,5cm.

– Peso: 1,12 Kg.

– Tamaño de la rejilla: 9cm X 4,5cm.

– Tamaño de almohadilla: 4,5cm X 7,5cm X 4cm.

Su peso es una de las evidencias de la calidad de los materiales que deben ser sólidos en vez de cartón piedra barato como vemos en otras cajas de relojes. Incluso en aquellos elementos que usualmente no se ven han puesto cuidado, por ejemplo con una base también recubierta de terciopelo, esta vez negro para evitar que se dañe la superficie donde coloquemos la caja, y que en mi caso me permite aplicar dos o tres de estas Songmics JWB024 sin ningún problema.