Tiempo congelado

Aproveché estos tiempos extraños de confinamiento para rescatar mi Casio PocketViewer, la PV-S660 y no la PV-S1600, puesto que fue a la que más uso le di.

Una de las cosas que me gustan de las Pocket Viewer es que mantienen el estado de su configuración en la memoria. Lo guardan en el espacio de almacenamiento, así que aunque cambiemos las pilas o éstas se agoten, no hay ninguna pérdida de información. Sorprende que una tecnología de 1999 hiciera cosas que los móviles actuales no hacen… Porque supongo que lo habéis experimentado, dejáis un smartphone que se descargue completamente, y cuando lo ponéis a cargar, veréis que ha perdido la fecha y la hora.







Con las Casio PocketViewer eso no ocurría, así que le puse unas nuevas pilas recargables y se encendió dejándome exactamente en el mismo estado donde la había dejado la última vez que la usé, un momento en el tiempo tan distante como el 20 de diciembre de 2018.







Por supuesto sabía que la PV-S660 tenía reloj, pero como en tantos otros casos, lo había olvidado. Entonces me puse a pesar en aquel jueves 20 de diciembre de 2018. Más o menos lo recuerdo, aunque soy incapaz de fijar lo que estaba haciendo a las 20:25 de la tarde. Era casi Navidad, y todo era bastante diferente a cómo es ahora. No estábamos confinados, disfrutábamos de paseos por la calle sin ningún impedimento, teníamos a gente en nuestras vidas que todavía están, y perdimos a algunos que se fueron.

El tiempo es relativo, 15 meses que han transcurrido en un abrir y cerrar de ojos, con el transcurso de un simple cambio de pilas. ¿Qué nos deparará el futuro? ¿Cómo estaremos de aquí a 15 meses más? ¿Tendremos aquello que deseamos? ¿O bien nos daremos cuenta que esos deseos no tenían sentido?