Cámara Sony DSC-H300

Hace muchos años me hice con una de las primeras cámaras digitales compactas que tenían un precio asequible, la Nikon Coolpix L20. No la utilicé muchos años, porque cuando empecé a usar el Samsung Galaxy S4, me di que su cámara era incluso mejor que la de la Nikon. Era lógico, estábamos comparando un smartphone, en aquel momento de última generación y gama alta, con una cámara fotográfica con 3 o 4 años a sus espaldas, y de gama media.

Dejé de lado la cámara, y luego pasé a un Samsung Galaxy S8 que me hizo olvidarme completamente de ella. Hasta que llegó un momento en que varias personas me sugirieron que para mejorar la calidad del blog, debía invertir en una cámara digital. Aquello tenía sentido, no quería gastarme mucho dinero, aunque finalmente contando cámara, bolsa, trípode y tarjeta de memoria, la broma acabó superando los 250€.

Como quería calidad, la opción más conveniente era una cámara tipo reflex. Sony siempre fue una de mis marcas favoritas, y tras mucho buscar, la DSC-H300 tenía un precio bastante competitivo. Además de la Sony DSC-H300, valoré otras opciones: Panasonic Lumix DC-FZ82, Kodak Astro Zoom AZ422. Me decanté por la Sony, ofrecía mayor resolución, el objetivo era de buena calidad, la marca me gustaba, y funcionaba con pilas que podían ser recargables, lo que me evitaba los problemas con las baterías de litio recargables.

La calidad de la DSC-H300 estaba a la altura del fabricante japonés, pesada, buenos materiales, y muchas funciones. No decepcionaba.







Los primeros días me dediqué a aprender su funcionamiento. Una cámara digital es más difícil de usar que un teléfono, tiene muchas posibilidades de ajuste, tarda más en capturar la fotografía, requiere un enfoque más estable y más certero, y también es más sensible a la intensidad lumínica. Pasado ese tiempo, fui incapaz de sacar mejores fotografías de las que tomaba con el Samsung Galaxy S8. Es extraño, pero la cámara con su trípode y buena iluminación, no llegaba al nivel del teléfono a mano alzada y con buen pulso.

Localicé el problema en su modo macro. Una función que es la que necesitan los objetos que traigo a esta página, y con fotografías que se toman de cerca. La Sony DSC-H300 no tiene ese modo, sólamente un modo en donde su software detecta a lo que estamos enfocando, y si determina que es algo cercano, pasa a macro. Algo que no funciona bien.

Pensé que tal vez debería haberme gastado más dinero y comprar el modelo superior, la Sony DSC-HX350. Sin embargo, un par de meses después, renové mi teléfono, el nuevo fue un Xiaomi 9T Pro, con una capacidad fotográfica aún superior a la del Samsung. Ahora el teléfono estaba ya a años luz de distancia de la cámara. Me refiero solamente a lo que yo requería, a objetos cercanos. Porque para fotografías a dos metros, o panorámicas lejanas, la cámara sigue sacando ventaja. En lo que a mi respecta, ha sido una de las peores compras de mi vida.

Analizándolo ahora, me doy cuenta que estoy comparando una cámara reflex de gama media-baja que se lanzó en 2013, con un teléfono móvil de gama media-alta, que apareció en 2019. Son casi 6 años de diferencia, suficientes como para que, por irónico que parezca, un teléfono haga mejores fotos que una cámara.