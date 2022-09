Top Gun. ¿Dónde estaba IWC?

Días después de que acudiera al estreno de Top Gun: Maverick, la segunda entrega de la saga iniciada en 1986 por Top Gun, decidí revisionar la película original. La había visto en tres o cuatro ocasiones, y pese a las variadas críticas, tanto de la época como actuales, yo fui de aquellos a los que les gustó.

Top Gun (1986) es un filme con una trama un tanto ingenua, pero que destila gran parte de la esencia de los años 80 aderezadas con espectaculares escenas de vuelo y aterrizaje. Es verdad que la versión moderna de 2022 marca la diferencia cuando de lo que se trata es hacer real el pilotaje visto desde el interior, pero también que han transcurrido más de 35 años entre ellas, y la tecnología ha evolucionado muchísimo.

De todas formas, no quiero centrarme en el cine, si no más bien en la relojería, así que tras recomendaros que veáis ambas películas, comenzamos con lo que me ha llamado la atención.

La película parece rodeada de manera natural de todo aquello que conocíamos en 1986, y que más prestigioso y exótico nos parecía. Desde la motocicleta marca Kawasaki que conducía Tom Cruise (Pete Mitchell -Maverick-), hasta el elenco de gafas de sol estilo aviador que vemos de Ray-Ban, American Optical o Randolph USA.

En lo que respecta a los relojes, es una extensión de lo anterior, con aquellos modelos más en voga en la década de 1980. El Porsche Design Orfina Chronograph 7176S de Maverick, o el Rolex GMT Master Pepsi de Tom Kazanksky -Iceman- (Val Kilmer). Nada que ver con la versión actualizada, donde pese al guiño de mantener el Porsche Design en la muñeca del protagonista, todo se ha llenado de product placement procedente de IWC y su departamento de marketing con sus IWC «Strike Fighter Tactics Instructor» tanto en sus versiones Mark XVIII IW324705 como en los Chronograph IW389004, notorio en los planos tanto de los estudiantes como de los instructores.

La sorpresa es ver la cantidad de relojes digitales que aparecen en el película, y los pocos o ninguno de IWC. Verdaderamente pienso que es fiel a la realidad de la época, esos potentes y económicos relojes de cuarzo eran las piezas ideales para resistir el maltrato abordo de una aeronave.

Y es que aunque el material promocional explica que International Watch Company (IWC) incide en que siempre han apoyado a los chicos de Top Gun en Miramar (ahora en Fallon), la realidad nos dice que no fue hasta el 2007 en que lanzaron el primer reloj con la denominación «Top Gun». La primera y única marca comercial que ha tenido el privilegio de esa asociación desde que en 1969 se fundara la Fighter Weapons School.

Efectivamente en IWC Schaffhausen llevan décadas fabricando relojes específicos para el vuelo de enorme calidad. Sin embargo, sus precios siempre fueron muy elevados, no tanto como ahora, pero alejados de lo que podría permitirse un piloto, y lo más importante, sin ninguna ventaja práctica comparado con un Casio G-Shock, o como se puede ver en las imágenes, que casi cualquier reloj Casio o Timex digital de entrada. Cuando a partir de 2007 IWC empezó a entregar sus relojes a los alumnos y a instructores, la cosa cambió…