Réplica: La nueva agencia de comunicación de IWC

Hace unos días, el pasado 15 de octubre, los medios recibíamos un anuncio por parte de IWC Schaffhausen la relojera del grupo Richemont que llamó mi atención y de la que nadie se ha hecho eco, a pesar de toda la ironía que conlleva. Decía lo siguiente:

Replica Comunicación se complace en dar la bienvenida a IWC Schaffhausen

Desde Replica Comunicación estamos encantados de anunciar la incorporación de IWC Schaffhausen y de empezar a llevar su comunicación de prensa, y relaciones públicas.

En 1868, el relojero y emprendedor norteamericano Florentine Ariosto Jones viajó desde Boston hasta Suiza y fundó la «International Watch Company» en Schaffhausen. Su visionario sueño era combinar los avanzados métodos de fabricación estadounidenses con la artesanía de los relojeros suizos para conseguir los mejores relojes de bolsillo de la época. Al hacerlo, no solo sentó los cimientos del exclusivo enfoque de la ingeniería aplicado por IWC, sino que también estableció la producción centralizada de relojes mecánicos en Suiza. A lo largo de sus 150 años de historia, IWC Schaffhausen ha afianzado una reputación basada en la creación de complicaciones funcionales – especialmente cronógrafos y calendarios – ingeniosas, resistentes y de fácil uso.

Replica es una agencia de comunicación especializada en moda y tendencias con sede en Madrid y Barcelona, por lo que doy por sentado que la colaboración se limita solamente al territorio nacional.

A primera vista parece un cambio de proveedor como tantos otros que ocurren, antes esa labor corría a cargo de antes lo llevaban desde The Qode, y ahora decidían cambiar. Actualmente es una práctica muy extendida, prefiriendo las compañías delegar a alguien de fuera la imagen que proyectan hacia el exterior. Es algo que no suelo defender, y en dónde es difícil sentir los colores de la marca si ahora llevas IWC y mañana Omega por citar un caso.

Pero la desafortunada coincidencia es el nombre de la agencia de prensa: Replica Comunicación; es decir Réplica, el término que se utiliza para denominar aquellos relojes que son falsificados y no genuinos y que es una práctica que afecta gravemente a todas las marcas del sector del lujo siendo IWC una de las más afectadas.

Según el informe de 2019 Trends in Trade in Counterfeit and Pirated Goods (Informe Tendencias en el comercio de bienes falsificados y pirateados) con datos actualizados hasta 2016, el valor en ese año de todos los productos falsificados, réplicas o fakes se elevaba a la cantidad de 509.000 millones de dólares, y que según se ha ido analizando tiene una tendencia al alza. Por cierto que en cuanto al sector relojero, Baume & Mercier o Dior también colaboran con Replica.

Hay un destello de inteligencia que seguramente os ha pasado desapercibido; escriben Replica sin tilde, lo que equivale a la tercera persona en singular del presente del verbo replicar, no réplica que con tilde es la acción de copiar. Es una diferencia tan sutil que probablemente a la mayoría les pase desapercibidos en primera instancia y que ciertamente se presta a confusión puesto que el título de la página web incluye ambos términos: «Replica Comunicación – Réplica».