Adidas Digital Two by Timex. Review

Los Street Digital Two de Adidas Originals Timepieces están dando mucho de qué hablar. Por fin tenemos algo que se aproxima a lo que buscábamos en los ansiados, e inexistentes Casio NeoMarlin. Un reloj digital con caja de acero y un módulo completo. Ciertamente no son perfectos, pero se acercan. En la siguiente review os explicaré lo que tiene de positivo y de negativo este reloj.

Ficha técnica

Género Unisex Caja Acero inoxidable 316L. 36mm de ancho. 10mm de alto Botones 4 de acero Esfera Negra Bisel Fijo de acero Cristal Mineral Iluminación Sí Trasera Acero inoxidable atornillada Correa Acero inoxidable de 18mm de ancho Funciones Hora, minutos, segundos, día de la semana, día del mes, mes, cronógrafo, temporizador, alarma, señal horaria Resistencia al agua 5 ATM Peso 88g Módulo Timex Complicaciones Calendario programado hasta 2099 Prestaciones N/D Origen Alemania, EE.UU, China Movement Garantía 3 años PVP 99€ (Oferta 89,10€) Distribuidor Adidas Originals Timepieces / GERESA -Grupo Cadarso- (General de Relojería S.A.) / Relojes de Moda (Valencia Time S.L.)

Introducción

Los cada vez menos numerosos aficionados a los relojes digitales llevábamos años esperando un reloj de acero, que tuviera calidad, que fuera duradero y que montase un módulo preciso y con funciones más allá de lo básico. En ese sentido, sin lugar a dudas el modelo que más se acerca a lo que todos queremos es el Casio G-Shock GMW-B5000D, pero sus 499€ de precio de tarifa lo alejan de los requisitos de reloj accesible y asequible. También pudo haber sido, y no fue, el Nixon Base All Black que montando un módulo de origen chino, tenía un desfase más típico de un reloj mecánico que de uno electrónico de cuarzo. Finalmente el inesperado Casio Vintage A1000D, un reloj que si no hubiera sido por su módulo tan básico y por su baja autonomía habría representado muy bien el papel.

Como hecho misterioso, parece ser que estos relojes, o al menos sus prototipos montaban el módulo de los Timex T80 (con los que parece compartir el armis), con día de la semana siempre presente, pero sin temporizador, sin embargo parece que rápidamente cambiaron al actual que parece no tener réplica dentro de Timex.

Así que a falta de poder probar el Elektronika 55B Stainless Steel, un reloj que tengo hace tiempo pero del que con el conflicto ruso he decidido dejar en segundo plano, parece que este Adidas Steet Digital Two puede ser una gran alternativa. La marca de ropa deportiva de origen alemán lleva tiempo ofreciendo relojes como accesorios que complementen su catálogo. Al no ser fabricantes, decidieron asociarse con los de Nixon, y se dieron cuenta de su error. Ahora lo hacen en colaboración con los estadounidenses de Timex Group B.V., todo ello apoyado bajo la campaña comercial «Time for me«.

Esta colaboración inicial entre Timex y Adidas AG, anunciada el 15 de junio de 2022 ha dado lugar a cuatro colecciones diferentes. Según nos dicen todas ellas inspiradas en la cultura urbana. Centrándose en un concepto que no entiendo, el de los exploradores de la ciudad, como si ésta fuera una jungla, adaptados a un estilo de vida que pretende revivir los relojes digitales de los años 80.

Los Digital Two by Timex de Adidas Originals’, se ofrecen en 7 variantes, sin embargo por el momento el importador ha decidido traer a España solamente las 3 primeras:

– Gold: AOST22071: Caja y brazalete de acero con recubrimiento dorado bitono. LCD positivo.

– Silver: AOST22072: Caja y brazalete de acero. LCD positivo.

– Black: AOST22073: Caja y brazalete de acero con recubrimiento negro. LCD invertido.

– Gold: AOST22074: Caja y brazalete de acero con recubrimiento dorado. LCD positivo.

– Gold-Black: AOST22075: Caja de acero con recubrimiento dorado, correa de resina negra. LCD positivo.

– Silver-Green: AOST22076: Caja de acero, correa de resina verde. LCD positivo.

– Black-Blue: AOST22077: Caja de acero con recubrimiento negro, correa de resina azul. LCD invertido.

Los PVP van de los 89€ en las variantes con correa de resina y 99€ de las de acero. La buena noticia es que independientemente del color o del recubrimiento todas cuestan lo mismo, una agradable sorpresa para aquellos que acostumbrados a las políticas de precios de Casio ven como usualmente los modelos que no tienen correa negra van con sobreprecio, igual que ocurre con los que tienen acabados dorados o negros.

Presentación

Lo recibimos dentro de un empaquetado azul con caracteres blancos, muy acorde con la identidad corporativa de Adidas.

Al descorrer la cubierta encontramos la misma estética que la tapa. También en cartón con ese bonito color azul de la marca deportiva.

El interior tiene un molde de gomaespuma negra y horma que hace las veces de cojín es de cartón de un color similar. La parte izquierda muestra en inglés, alemán y francés el lema de «The brand with the 3 stripes» (La marca con las 3 franjas), algo que me suena a «El artista antes conocido como Prince» y que no aporta nada, porque hay muchas marcas con 3 franjas, y sobre todo porque hay espacio de sobra para traducir la consigna a otros idiomas, incluyendo el español que a fin de cuentas es uno de los mercados donde quieren venderlo.

Se nos ofrece un código QR para descargar el manual de instrucciones y la tarjeta de garantía, anticipando que no tendremos ninguna documentación en formato físico. Lo que me sorprende es que siendo una URL fácil de recordar, todos insistan en poner solamente el QR, cuando un adidaswatches.com/getstarted es igual o más eficaz.

Sin embargo sí que tenemos algunos «papeles». El primero es un díptico firmado por Adidas que hace de garantía. Pero lo que llama la atención es que GERESA haya colocado un papel específico a modo de garantía y que la tarjeta propia de Adidas AG se entregue en blanco. Por cierto que los de GERESA siguen diciendo Adidas by Nixon, en vez del Adidas by Timex actual… A eso se le llama poner poco cariño a las cosas.

El reloj se acompaña de la consabida etiqueta de precio que en el reverso muestra una serie de referencias: 01/22, GA8823 076857. Me cuadra que el 01/22 sea la fecha de fabricación del reloj, lo que confirma que la colaboración con Timex lleva un tiempo forjándose tal y como conjeturaban en Zona Casio, el GA8823 es otro número de referencia única, es decir no corresponde al módulo, quizás sea la propia de Timex.

En donde se nota la diferencia es en la documentación. Timex/Adidas se apuntan a la tendencia del todo digital, algo que ahorra costes, y no me parece estrictamente mal. Sin embargo sus manuales en PDF, creados con Powerpoint por cierto, son genéricos, abarcando tanto analógicos de 3 agujas como cronógrafos y digitales, sin llegar a ofrecer ningún detalle sobre el reloj. Es esencialmente una página A4 en donde no mencionan ni el número de módulo que lleva, ni la precisión que ofrece, ni la autonomía que ofrece, ni siquiera el tipo de pila que monta. Lo podéis comprobar vosotros mismos descargando el manual de instrucciones (337 KB. en formato PDF).

Diseño y construcción

La caja es de acero inoxidable 316L. Va cepillada en las partes superiores y pulida en los perfiles. Sin contar los botones, según la marca tiene 36 milímetros de ancho y 10mm de grosor. En mis mediciones he registrado una distancia entre asas de 43mm. Es algo más pequeño que un A1000D, aunque se percibe más grande, quizás por su solidez o por el espesor más elevado. Pese a su contundente apariencia ofrece una usable, pero discreta resistencia al agua de 5 ATM, lo que lo aleja un poco de los Casio Marlin.

Dispone de 4 pulsadores de acero, cómo en los «Casio buenos», ofreciendo uno de ellos dedicado específicamente para la iluminación, pero también algo que beneficia en cuanto a lo estético.

Monta un cristal mineral endurecido, muy curvado y de aspecto grueso que no obstante, ofrece una buena transparencia.

Bajo él destaca un panel LCD de buen tamaño, aprovechando muy bien el espacio en el frontal. Es de segmentos simples, sin ninguna zona de dotmatrix, pero es suficiente. Aunque su «tinta» es de color azul oscuro en vez de negro, ofrece una buena legibilidad gracias a que los dígitos son grandes y gruesos.

El fondo de la máscara tiene un fondo negro muy retro, y el detalle del recuadro azulado, que además de muy estilo Adidas, es muy estilo reloj digital. Deben estar muy orgullosos de la marca con las tres franjas porque lo han vuelto a incluir en su zona inferior, nuevamente en esos tres idiomas. Si les molestaba el espacio vacío podían haber puesto cosas más chulas: WR, Water Resistant, Lithium, o incluso dejarlo vacío.

La luz es espectacular y es que el Timex Indiglo es una maravilla. Resulta espectacular invirtiendo la apariencia del LCD y además ilumina uniformemente. Habrá que ver cómo afecta esto en el consumo energético.

Va acompañado de un brazalete de acero cepillado. Los eslabones simulan estar divididos en siete partes usando para las tres centrales el pulido. Es muy del estilo de los 80 y me gusta. Además con 18mm de diámetro y asas estándar admite cualquier tipo de correa que le queramos montar, toda una ventaja. Se va estrechando progresivamente hasta llegar el cierre que tiene unos 10mm. Va firmado por Adidas y sigue el esquema de cierre ajustable sin bloqueo de seguridad como en los Casios más económicos, inferior al del Casio A1000 que es desplegable y con pulsadores.

La trasera es de acero inoxidable también cepillada, anclada a la caja por cuatro tornillos. La zona central tiene un grabado láser de la marca alemana, mientras que en el perímetro salvo el «Stainless Steel», el resto no nos aporta nada de información útil, ni la resistencia al agua, ni el tipo de pila que monta, muy en la línea de la documentación del reloj. Se vuelve a notar que a lo que dan prevalencia es a la marca, no a sus características. Llama la atención que no es un reloj que Adidas haya encargado a Timex, sino que es un reloj que Timex ha marcado como Adidas, es decir, aquí el protagonismo lo tiene Timex (Made under license from Adidas AG).

Oficialmente se cifra el peso en 88 gramos que según mi balanza de precisión calibrada son 84g. Es una cifra ligeramente superior a la del A1000D con todos los eslabones del brazalete puesto, así que en mi muñeca estimo que la diferencia real son de unos 15 gramos entre ambos. Un 20%, que realmente se nota.

Módulo

Bajo un simple panel LCD de segmentos se esconde un módulo que ofrece mucho más de lo que parece. La pantalla principal, la TOD (Time Of Day) en terminología Timex es configurable para mostrar el día del mes o el día de la semana. Los segmentos aunque de un azul muy oscuro en vez de negro, son de generoso tamaño y bastante gruesos, así que se ven bien en cualquier ángulo. Ofrece horario de 24 horas o de 12 (AM/PM) a elección del usuario, así como la iluminación por Indiglo® que introdujeron los de Timex en 1992 antes de que llegara el EL o Electroluminescence de Casio.

El cronógrafo, que no cronómetro, tiene un rango de 24 horas con resolución de centésimas durante la primera hora, y de segundos en las sucesivas. El temporizador o cuenta regresiva tiene capacidad también hasta de 1 día ajustable en segundos y con resolución de un segundo. Como función curiosa, se activará un icono de TMR en el modo de hora normal mientras esté funcionando y al terminar la cuenta atrás sonará un pitido.

Ofrece una alarma diaria muy simple, sin capacidad de despertador, y mi querida señal horaria o chime. Ambas suenan con una intensidad que me parece similar o incluso más elevada que la de un Casio F-91W. Curado de espantos con el Nixon, me preocupaba el grado de precisión del módulo, eso del China Movement, unido a que en sus especificaciones no se indicara, y por tanto no se garantiza nada, y que otro aficionado me reportó un atraso de 4 segundos cada 3 días (-40 segundos al mes).

Medido de manera muy aproximada me ha dado un adelanto de 1 segundo en 3 días, o sea +10 segundos por mes, que es una cifra buena. Sin embargo al cotejarlo con otros 4 relojes idénticos, las diferencias has sido de entorno 40 segundos al mes. 10 segundos los mejores y 40 los peores. Una variabilidad grande en la que el problema es que al no darse ninguna especificación, ni Timex ni Adidas garantizarán nada. Así que si el tuyo sale a 60 segundos/día, tendrás que aguantarte.

Por cortesía de Zona Casio que se atrevió a abrirlo aún siendo completamente nuevo os puedo mostrar su interior.

Vemos un módulo sin nada especial, pero con un compartimento para la pila que facilita su reemplazo, parecido al de los Casio F-105W/W-86 y con una pila tipo botón CR-2016 fabricada por Maxell, algo habitual en módulos hechos en China. La 2016 es un indicio de que la autonomía no será ninguna maravilla. Se habla de un rango de entra tan solo 18 meses, hasta los 10 años; parece que influenciado en primer lugar por el uso de la luz, y en menor medida de las alarmas. Habrá que verlo, pero intuyo que a igualdad de condiciones y con la misma pila, estará en la línea de los A700/A1000, o si acaso algo menos.

Sensaciones

La primera impresión es la de un reloj que por sus materiales, es muy sólido y está bien construido. No me cabe duda que si en vez de Adidas dijera Seiko o Casio en su frontal, fácilmente pudiera pasar por un reloj de 300€ o incluso más. También da la impresión que los acabados son peor que en un Casio A1000D, pero es sólo apariencia, seguramente a consecuencia de unos toques de diseño que no son tanto de los 80 como dice la marca, sino de los 70, recordándonos a esos Casiotron o a los relojes LED. El diseño del brazalete, con su acabado bitono satinado y brillante, y especialmente el cristal abombado son los responsables de ello. La curvatura del cristal en lo estético no me gusta, hubiera preferido un más sencillo y económico vidrio mineral plano. Pero en la práctica tiene otro problema, y es que genera bastantes reflejos.

Había dos cosas que inicialmente no me gustaban, la primera es que lleve la marca de Adidas; la segunda era el color de los dígitos con ese azul oscuro que rinde tributo a Adidas, pero que en negro hubiera sido más legible. A ambas cosas te acostumbras y no tienen mayor problema, que dijera Timex y el LCD fuera negro son simplemente mejoras, pero no correcciones a ningún problema. Con mi desgastada vista no puedo leer las tres líneas de texto de la parte inferior de la esfera, y es una suerte porque cada vez que soy consciente de la chorrada que dice en inglés, alemán y francés (The Brand With The 3 Stripes) me saca de quicio. Casi parece un anuncio publicitario en el que ni siquiera han tenido la delicadeza de incluir el español.

En la muñeca las sensaciones son casi inmejorables. El reloj es cómodo y suficientemente pesado como para sentir que lo llevas, pero sin que sea excesivo. El LCD, parecido al de un Casio F-108W/W-217/Casio B650W tiene buen tamaño llenando gran parte de la esfera. Pero además aprovecha bien el espacio con unos dígitos muy grandes y gruesos que se leen muy bien en cualquier momento.

Por prestaciones, el módulo es más que suficiente, claro, me habría gustado que pudiera mostrar el día de la semana y el mes al mismo tiempo como hace un viejo Casio W-780, pero es una carencia que perdono, a fin de cuentas se lo perdoné también al muchísimo más caro Casio Pro Trek PRW-3100T. Me gustan las frikadas de la vieja escuela, que tenga etiqueta 24h, que haya una etiqueta que nos indica si el temporizador está funcionando, la intensidad sonora de la alarma y la señal horaria, o lo bonita que queda la iluminación indiglo.

Conclusiones

La conclusión es sencilla: No es un reloj perfecto, pero si tienes por ahí 90€ disponibles y te gustan los relojes digitales, cómprate este Adidas Digital Two. Realmente da muchísimo para lo que cuesta. Si el Casio AE-1500 me pareció el mejor Casio Collection reciente, y el Casio G-Shock GW-M5610U el mejor lanzamiento de Casio G-Shock de 2021, este Adidas Digital Two es el reloj de 2022. Es el mismo precio que el Timex T80 x PAC-MAN™ con caja y cristal de resina.

Lo que ya no sé es si aconsejarte que lo compres ahora o que esperes. Por una parte las marcas de moda, y Adidas no deja de ser eso, tienen un ciclo de vida de producto muy corto, cabe la posibilidad que en unos meses este reloj no se encuentre, y ocurra como aquellos Quiksilver Resistor o Armitron The Rubik de los que ya no queda ni rastro. Por otra parte, ahora está teniendo mucha demanda, pero es de esperar que si siguen sirviéndolo puedas comprarlo por 80€ o incluso menos; es poco más que el PVP de un A171WEMB.

La experiencia de compra en Relojesdemoda.com empezó mal, notificándome el lunes que el pedido del reloj que había podido cursar y pagar sin problemas el domingo se encontraba agotado. Por lo visto el sábado los vendieron todos en la tienda física, y por algún motivo no lo actualizaron en la web. Me indicaron que tenían más unidades pedidas, y que durante esa misma semana les llegarían. Así fue, y el miércoles, sólo dos días después me informaron que estaban preparando mi pedido y al día siguiente lo recibí, tan fácil como eso. Durante todo ese lapso de tiempo fui recibiendo emails por parte de RdM, incluyendo el número de seguimiento de Nacex. Encima con un 10% de descuento sobre el precio de tarifa, que no está nada mal; es verdad que los de PlanetaRelojes lo tienen con un 20%, pero de momento no tienen disponibilidad de esta versión.

▲ Más ▼ Menos Materiales y acabados nunca vistos en ese precio

Módulo con funciones curiosas Cristal abombado que produce reflejos

Poca «creatividad» en la esfera (Three stripes)

Valoración

Diseño 8 Materiales 7 Acabados 8 Rendimiento 9 Calibre 7 Prestaciones 7 Precio 7 MEDIA 7,6

Vídeos

Galería