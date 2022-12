Entrevista a David Pedrido Otero de Oreto Watches

Estoy encantado de daros a conocer una nueva marca de relojes española, se trata de Oreto Watches, una compañía de reciente creación que desde hace algún tiempo forma parte de mi listado de marcas de relojes españolas, y que como ya es costumbre, nos va a presentar directamente su principal responsable: David Pedrido Otero. Él es un relojero suizo que ha decidido afincarse en España, pero eso no es todo, su primer modelo ofrece unas características nunca antes vistas en esta gama de precio. Un reloj muy especial que de la propia boca de David os va a encantar.

David, muchas gracias por haber aceptado mi invitación.

Muchas gracias a ti por invitarme Javier. Es un placer poder estar aquí contigo y que me des la oportunidad de presentar mi proyecto.

Si te parece vamos a comenzar un poco por ti. Eres David Pedrido Otero y no eres el típico relojero. Naciste en 1981, así que eres un hombre joven en contra del arquetípico viejo relojero. Y aunque eres natal de Le Locle en suiza, tus padres eran inmigrantes gallegos.

Así es. Primero emigraron mis abuelos a Suiza y cuando estuvieron instalados, se terminaron llevando también a sus hijos. Mis padres se conocieron en le Locle.

Otro detalle diferencial es que tus padres nada tenían que ver con la relojería, de hecho, tu carrera profesional tampoco tenía relación con ello, eras informático como yo, y ejerciste en el ámbito comercial y del marketing.

Si, es correcto. Cuando acabé la escuela obligatoria me ofrecieron dos posibilidades, ser informático en la Escuela Técnica de le Locle o empezar un aprendizaje en el Museo Internacional de Relojería situado en La Chaux-de-Fonds. Elegí la carrera de informática en la escuela técnica de Le Locle y dos días a la semana, después de los cursos, trabajaba en una empresa de telemarketing para poder tener un ingreso extra. Empezó a gustarme mucho el mundo de la venta y del marketing, que además se me daba bastante bien. Puedo decir orgulloso que lo disfruté durante más de diez años.

Todo evoluciona a partir de 2012 que entras a formar parte de Audemars Piguet, trabajando como relojero. ¡Menudo cambio!

Fue un cambio importante, la verdad. Yo acababa de cumplir los treinta y volver a los libros y los apuntes supuso un reto. Tuve que adquirir el hábito de estudio nuevamente, lo cual no es fácil después de tanto tiempo.

Se me dio la oportunidad de poder aprender en una de las mejores empresas de alta relojería con un maestro relojero apasionado por su trabajo. Recuerdo que se superaba cada día en su afán de transmitirnos su pasión. Fueron años de aprendizaje muy interesantes, practicamos todas las bases de la relojería hasta finalmente llegar a poder adquirir el diploma.

Y con mi recién estrenado diploma pude entrar de lleno en el mundo de alta relojería. Me dedicaba a preparar completamente los tourbillones de la marca para que, una vez pasados por mis manos, pudieran ser integrados directamente en sus movimientos sin tener que ser retocados.

Siempre me ha fascinado el órgano de regulación de los relojes. Es una parte complicada y delicada que es clave a la hora de proporcionar la precisión a la máquina. Durante mi formación participé en un concurso de cronometría. Pude compartir ideas con desarrolladores de proyectos e intentamos desarrollar un doble espiral para el calibre ETA 6497. Fue una experiencia única que hizo que mi interés por los mecanismos y la ingeniería relojera fuera en aumento.

Entonces en 2018 decides mudarte a España, a Vigo, donde abres un taller de alta relojería.

Más o menos. Lo cierto es que como todos los años, vine de vacaciones a Galicia para visitar a mis abuelos y familia; pero esta vez con la intención de encontrar un trabajo de relojero y poder quedarme. Mi primer intento fue con una joyería de Vigo. Ellos necesitaban un taller de alta relojería para desarrollar todo el servicio técnico de una gran marca de relojes suizos.

Cuando hice la entrevista el taller era un proyecto. Fue una experiencia muy enriquecedora desarrollar la actividad y organizar todo el trabajo de servicio posventa. También me asombró la pasión que había por los relojes en Vigo y en toda Galicia en general. ¡No me lo esperaba! Esto me animó aún más en desarrollar mi propia marca.

En 2021, en pleno COVID decides iniciar tu propia marca. ¿De dónde surge esa idea? ¿Por qué Oreto y no Pedrido o Pedrido-Otero?

Cuando llegó el momento de buscar un nombre teníamos claro que tenía que cumplir con tres premisas. Tenía que pronunciarse en todos los idiomas igual. Nos gustaba la idea que sonara un poco a “Hora” y por último que tuviera una connotación personal. Oreto, que es mi apellido al revés, por lo que cumple con los tres requisitos que buscaba.

Efectivamente, fue durante el confinamiento que tomé la decisión de crear mi propia marca de relojes. Fueron momentos de mucha reflexión, no quería crear una marca más, quería que tuviera algo diferente.

Mi idea era ofrecer oportunidades reales a través los productos. Me explico:

Hemos apostado por una estrategia de relojes accesibles, disponible a través nuestros socios y clientes. Eso nos permite un gran ahorro de costes que se traslada al precio final del reloj, que es contenido. Hemos eliminando a muchos intermediarios y reducido los márgenes comerciales que se van quedando desde que comienza el proceso de fabricación hasta que el reloj llega al cliente.

De esta manera los compradores pueden disfrutar de precios atractivos, relojes de calidad, y beneficiarse de todas las ventajas de nuestro ecosistema.

A mayores ofrecemos a los clientes un abanico de oportunidades muy interesantes:

Personalizando su reloj de forma que se convierta en una pieza única: Ofrecemos un gran abanico de personalizaciones realizadas en España por artesanos joyeros. Me encantaría juntar relojería con joyería y poder ofrecer a nuestros joyeros una oportunidad de expresar su arte a través nuestros relojes.

Con Oreto tienes la posibilidad de ser un embajador de nuestra marca. Hemos creado un ecosistema para que la marca pueda desarrollarse a través nuestros socios y clientes.

Yo os conocí un poco después, cuando vuestra web aún mostraba una cuenta de lanzamiento todavía sin contenido, pero me llamó la atención un detalle nunca visto en nuestro país, decíais: “Marca española creada por un relojero suizo”. Estamos acostumbrados a “vender humo”, y todo eso me dejó intrigado.

Nunca he vendido humo ni mucho menos soy partidario de hacerlo. Soy un relojero suizo y estoy trabajando para desarrollar Oreto, una marca española. Nuestro objetivo es crear una marca con un sentimiento puro y auténtico. Apostamos por colaboraciones a largo plazo que nos permitan ir creciendo y mejorando.

Es cierto que me vine un poco arriba con la cuenta atrás, tenía el objetivo de lanzar la página web el día de mi cumpleaños el 11 de agosto. Tuvimos bastantes retrasos con su realización, así que no pudo ser.

Nuestra página web es donde se gestiona toda la parte de venta y de privilegios, podrás también encontrar, una herramienta que permite a los clientes y socios compartir su código de cliente de manera eficiente en las redes sociales, WhatsApp y otros servicios de mensajería privada.

Desde nuestra página web podrás gestionar y ver con toda transparencia el estado de tus puntos.

Me gustaría que Oreto sea reconocida como marca de relojes española. Que los amantes de la relojería de nuestro país estén orgullosos con nuestros relojes y se diviertan con las ventajas que ofrece nuestro ecosistema. Que viajen y que vivan experiencias únicas.

Me encantaría que nuestra alianza y sobre todo los socios que son parte de ella se vean beneficiados y que Oreto sea vista como una oportunidad.

¿Quiénes sois en Oreto y de qué os encargáis cada uno?

El equipo Oreto lo formamos mi mujer y yo. Mi mujer, antes de en Oreto, trabaja en un banco se dedica a la gestión patrimonial. Ella es quien se encarga de convertir en números reales y sostenibles todo el proyecto de Oreto. Es la cabeza pensante con toda la parte administrativa. También me ayuda con los pedidos, los envíos etc….

Yo me encargo de toda la parte de creación, fabricación y venta. Juntos atendemos a nuestros clientes para poder ofrecer el mejor servicio posible. Ambos nos esforzamos en satisfacer la demanda y la calidad de nuestros productos.

Vuestro modelo inicial es el Oreto Doble Escape que destaca sobre la esfera de corazón abierto del reloj. Se trata de un calibre modificado, algo que es más característico de la alta relojería que de un reloj de precio medio. ¿Podrías explicarnos en qué consiste exactamente ese doble escape y cómo se hacen las modificaciones?

El movimiento que utilizamos es de una empresa asiática que lleva en la industria más de treinta años. Para mí el calibre siempre es una parte muy importante del reloj. Necesitaba un producto fiable y de calidad, que tuviera un diseño diferente y al mismo tiempo que no fuera excesivamente caro.

Nuestra elección es la base perfecta para el primer modelo de relojes que queremos ofrecer.

El movimiento destaca por sus dos escapes esqueletados. Lo que nos permite entrar con los aficionados en la parte un poco más técnica de los movimientos y compartir mi pasión del órgano de regulación.

La base del movimiento Oreto es automático. Por cuestiones de diseño y de calidad nos deshacemos de todo el sistema automático, lo que nos permite asegurarnos un mejor rendimiento del mecanismo. También obtenemos un movimiento de base mucho más fino.

Luego modificamos la parte frontal, que dispone de un mecanismo que permite al relojero parar el volante, para poder hacer el reglaje. No aporta nada al usuario del reloj, y por mi experiencia puede terminar causando problemas que preferimos evitar.

Optamos por otras soluciones para poder efectuar el reglaje, una solución que no generara riesgos para el utilizador del reloj y que nos permitiera llevar a cabo el mejor ajuste posible.

Controlamos toda la parte técnica del movimiento y modificamos, si es necesario, su marcha.

En la página web habláis que la base mecánica es de origen asiático, con más de 30 años de experiencia y certificado ISO 9000 de calidad total. Sin embargo lo de 47 rubís y 4 sistemas antichoque para los volantes me despista, ya que entiendo que eso es una vez ha pasado por vuestras manos para ser modificado.

Me alegra que me hagas esa pregunta. Soy consciente que en Europa tenemos arraigada la idea de asociar la industria asiática con calidad mala o baja. Pero lo cierto es que, al igual que en Europa, hay de todo.

No pretendo de ninguna manera comparar un movimiento asiático con uno suizo porque no es posible. Lo que sí me gustaría reseñar, es que yo quise crear un reloj con un movimiento diferente y si tuviera que hacer eso con un movimiento hecho en Suiza, el precio jamás podría ser el que es. Mi objetivo era crear un reloj de calidad a un precio asequible y la empresa que hace los movimientos cumple con las expectativas de calidad que yo quería para Oreto.

El movimiento de base está compuesto de los 47 rubís y cuatro sistemas antichoque. Lo he puesto en la web porque es signo de movimientos de calidad, ya que la cantidad de rubís permiten un rendimiento de fricción muy eficiente y los cuatro sistemas anti choque permiten a los volantes una seguridad añadida en caso de golpes fuertes. De todos modos y para añadir más seguridad a nuestra elección, el movimiento superó pruebas de fuerzas y marcha en manos de amigos ingenieros relojeros suizos.

En cuanto a los detalles del reloj, es algo poco común también, porque a ese calibre modificado, se le agrega también cristal de zafiro abombado con doble tratamiento antirreflejos, una original trasera de acero atornillada semivista, y una serie limitada a solamente 50 piezas por color, todo ello a 387€. Hasta donde yo sé, es algo que no existe en España, y diría que tampoco a nivel mundial.

Yo soy relojero, así que a nivel de mercado, probablemente conozcas tu más que yo. Desconozco si hay cosas similares, te diría que no, que en ese sentido es bastante único.

Con la serie doble escape queremos dar un golpe sobre la mesa proponiendo un reloj de calidad y con un servicio de personalización exclusivos, todo ello por menos de 400€ y devolvemos, a mayores, el 25% de cada reloj a nuestros clientes en forma de puntos.

La serie doble escape estará compuesta de 2400 relojes, de manera que iremos haciendo diferentes modelos hasta cumplir esa cifra de 2400 relojes.

Y lo ofrecéis en cuatro variantes: 1.0 negro, 1.1 azul , 1.2 verde, 1.3 amarillo, tanto con correa de caucho del mismo color que la esfera como con brazalete de acero.

Efectivamente. Son los cuatro primeros modelos de la serie doble escape.

Ofreceremos a nuestros clientes beneficiarse de cada modelo únicamente adquiriendo las esferas de los nuevos modelos. Estamos desarrollando servicios posventa de proximidad, para ofrecer al cliente un servicio rápido y cómodo, o si prefiere, que nos puede mandar su reloj a nuestro taller para que coloquemos su nueva esfera.

A ello se le pueden sumar las opciones de preconfiguración que se pueden elegir: Bisel de acero o engastado con 100 circonitas, esferas de diferentes colores con efecto guillocheado, pero sobre todo, los servicios de personalización: Esfera grabada a mano o a láser a partir de 25€; engaste de piedras preciosas o circonitas desde 50€; inserción de joyas en la esfera; impresión de imágenes a color en la esfera desde 40€. De nuevo un tipo de individualización que en absoluto vemos en esta franja de precios y donde supongo que tiene mucho que ver tu trayectoria relojera.

Si tengo el taller que me permite preparar los relojes. Pero sin la colaboración de joyeros altamente cualificados, el proyecto de personalizaciones no habría podido ser posible. Trabajamos con joyeros especializados en engastes y en grabados a mano. También me gustaría elaborar con ellos esferas para nuestros futuros modelo doble escape. Estoy convencido que con el saber hacer y los conocimientos que tenemos lograremos concebir y producir esferas muy atractivas.

Estamos a disposición de nuestros clientes Para que nos hagan saber las personalizaciones que quieren llevar a cabo, intentaremos responder favorablemente a todas las ideas que se pueden realizar. Por mi parte seguiré buscando colaboraciones para las personalizaciones de los relojes intentando encontrar diferentes posibilidades que permitan a los artistas poder utilizar nuestros relojes como escaparate.

¿Cómo se fabrica uno de estos relojes? ¿Qué es lo que se lleva a cabo desde Pontevedra?

En Pontevedra es donde se produce toda la magia de Oreto. Aquí es donde lo diseñamos, lo ensamblamos, lo personalizamos y le damos vida.

Todo comenzó con la elección del movimiento, queríamos encontrar un movimiento de calidad con un diseño que permitiera disfrutar de la ingeniería de la relojería. Nos hemos quedado con el movimiento JHLS 33 de PTS Resources dotado de doble escape esqueletado con las agujas de horas y minutos descentradas a las 12 y con un segundero central.

Las agujas descentradas a las doce horas nos permiten disponer de espacio libre de manera que los clientes puedan aplicar sus personalizaciones.

El movimiento nos ofrece juegos de altura interesantes. Hemos diseñado una caja donde reducimos lo máximo el espacio en la parte inferior. De esta manera la parte superior y visible de reloj con el cristal de zafiro bombeado, nos permite tener un espacio disponible en donde poder insertar joyas, y crear juegos de altura que permitan a nuestros relojes lucirse.

Una vez el movimiento elegido, desarrollamos un diseño de caja. Concentramos nuestros esfuerzos para que el diseño de la caja fuera elegante, pero sobre todo delgada y agradable de llevar. Hemos añadido una corona grande y cómoda para transmitir la energía al mecanismo y así poder realizar la puesta en hora de manera cómoda.

Elaboramos dos esferas: la principal que lleva las agujas de hora y minutos y la secundaria que permite a nuestros clientes integrar personalizaciones.

¿Qué expectativas tenéis para este modelo?

Nuestra idea con este modelo es primeramente darnos a conocer ante el público. Tenemos grandes expectativas para el futuro. Tengo la suerte de tener contactos en Suiza que nos ayudarán a elaborar los futuros relojes.

Pero antes de pedir ayuda a Suiza es necesario contar con el respaldo de los clientes españoles. Tengo un gran proyecto en mente, pero es cierto que yo solo no podré conseguirlo. Así que el objetivo del primer modelo que nos conozcan y llegar a los clientes; establecer una relación de confianza, con los aficionados de la marca.

También conseguir que nuestro ecosistema empiece a generar sinergias, y crezca la cantidad de puntos para así ofrecer más privilegios y mayores ventajas a nuestros clientes. Conseguir un capital interesante que sea un paso más hacia ese sueño.

Somos una marca con pocos gastos y si nuestra estrategia se hace viral rápidamente podremos afrontar nuevos retos y grandes proyectos. Me gustaría conseguir un movimiento propio desarrollado en suiza y que todo lo que se pueda realizar en España se haga aquí.

Me encantaría que la marca terminara siendo conocida por todo el mundo. Tener una marca de relojes española con un movimiento propio y con la mayoría de sus elementos fabricados en nuestro país. ¡Ojala!

Hablamos de una inversión muy importante, por eso nuestro primer objetivo es juntarnos y conseguir vender los primeros 200 modelos de la serie doble escape lo antes posible. Confiamos mucho en nuestro proyecto, por eso ya estamos preparando el diseño del próximo modelo de la serie que será dibujado por un joven talento suizo que está acabando sus estudios de diseñador de relojes. Pero esto te lo contaré en nuestra próxima entrevista 😉

¿Qué crees que aporta Oreto al panorama relojero español y global?

Aportamos por ser una marca de relojes con un diseño e ideas diferentes, con servicios de personalización que combinan la relojería con la joyería. Todo eso realizado de manera artesanal en España. También queremos aportar a nuestra marca un concepto de precios atractivos, disminuyendo márgenes de distribución y de marketing. Lo que hemos creado con nuestro ecosistema y nuestra alianza.

A qué tipo de cliente os dirigís, porque me cuesta un poco de entender. Ofrecéis unas características y una exclusividad típica de marcas por encima de los 2.000€, pero lo hacéis a precios por debajo de los 400€…

Si. Va a ser nuestro caballo de batalla, ofrecer características exclusivas a precio atractivo. No tenemos un cliente típico. Pero tenemos un modelo de negocio gestionado por nuestro ecosistema, alimentado por nuestros socios y clientes. Ellos son los actores principales de nuestra marca, los que nos permitirán conocer mejor a nuestros futuros clientes.

¿Por qué habéis escogido ese posicionamiento? Lo fácil y lo usual sería apostar por el nicho del lujo y la artesanía como hacen la mayoría, vender muy poco y hacerlo muy caro… Realmente es atrevido, y para todos los aficionados diría que muy bienvenido.

Soy un aficionado más a la relojería y es cierto que la mayoría de empresas apuestan por el segmento del lujo, relojes por encima de los 10.000€.

Nunca pude llevar los relojes que realmente me gustaban. Mí poder adquisitivo no es lo suficiente importante para ello, así que nunca pude comprar ese tipo de relojes.

Es por eso que me apasiona la idea de poder ofrecer un reloj con un precio accesible, pero con características de un reloj que en el mercado sería mucho más caro. Tampoco descarto crear, algún día una serie muy limitada de relojes de alta gama.

Estoy seguro que la mayoría de los aficionados a la relojería están en el mismo lugar que yo. Entiendo que una gran parte del sector de aficionados a los relojes de lujo disfrutan de ellos a través de vídeos, fotografías o eventos. Al igual que entre los aficionados de coches, no todos se pueden permitir un Ferrari.

Me gustaría ofrecerles la posibilidad de conocernos y de disfrutar de una marca humilde pero con características cercanas a lo que ofrecen los más grandes.

¿Por qué yo, o cualquier otro deberíamos comprar un Oreto 1.x (Doble Escape)

Creo que todos funcionamos más o menos igual a la hora de comprar un reloj. Lo primero que nos atrae es el diseño del reloj. Si el diseño nos encaja, entonces el siguiente paso es saber si nos lo podemos permitir. En caso afirmativo lo probamos, nos informamos sobre sus especificaciones y vemos si se corresponde con lo que necesitamos.

Y humildemente creo que ahí en Oreto cumplimos con todas las expectativas de los aficionados de relojería. Damos la posibilidad de tener un reloj de marca española con un diseño atípico y características únicas, que no existen este rango de precios.

¿Por qué decidisteis empezar con el Doble Escape y no otro tipo de reloj?

El dobles escape cumple totalmente con mis expectativas y mis gustos relojeros.

Me he dedicado durante muchos años al reglaje de los escapes, y todo el sistema de regulación. Es una parte del movimiento muy interesante. Me apasiona y este movimiento me permite compartirlo.

Continuando con el servicio, ofrecéis los tres años de garantía que establece la directiva europea. ¿Cómo se gestionan las garantías? ¿Qué es el código de cliente y eso del NFC (Near Field Communication) en la correa? ¿Y lo de los puntos y los privilegios?

En primer lugar, la garantía. Es una garantía estándar establecida por la Comunidad Europea. Con nuestro modelo de negocio y relojes en cantidades limitadas es más fácil gestionar el servicio de garantía. Gestionaremos nuestro stock de manera a que podamos garantizar los tres años de garantía sin problemas.

Después el código cliente. Es como el DNI para entrar en Oreto. Nuestros relojes son accesibles únicamente con un código cliente. Sin código no podrás registrarte en nuestra página web ni acceder a nuestros relojes. Si quieres adquirir uno de nuestros relojes, lo primero que tienes que hacer es encontrar un código cliente.

Encontraras códigos clientes en el Instagram @oretowatches o, directamente desde el enlace de nuestra página web. Es una manera en la que podremos recompensar y conocer los clientes que participen en el desarrollo de la marca.

No obligamos a nuestros clientes compartir su código, pero también es cierto qué nos gusta compartir nuestras nuevas adquisiciones. Creo que la mayoría de los mortales funcionamos de la misma manera. Cuando salgo con mi mujer a comer a un restaurante en donde la comida es buena, el servicio es de calidad y el local nos gusta; pues lo compartimos con nuestros amigos para que ellos también puedan disfrutar de esa experiencia.

Pues nuestro concepto en Oreto Watches funciona de la misma manera, la diferencia es que agradecemos en forma de puntos a los clientes que comparten su experiencia. Cada cliente recibirá su propio código en el momento que se registre en nuestra página web, y ese código se activará una vez realizada su primera compra.

Una vez que tengas tu código cliente activado podrás beneficiarte del 25% en forma de puntos por cada compra que hagas en nuestra página web. Pero también recibirás el 25% en forma de puntos de cada compra cuando alguien utilice tu código cliente.

De forma que si decides compartir tu código de cliente en redes sociales, hay muchas probabilidades que permitas a tus contactos conocernos. Darás acceso a qué otras personas puedan beneficiarse de nuestros productos, y de todas las ventajas qué ofrecemos.

También podrás utilizar el chip NFC cuando estás con tus amigos y te preguntan, por el reloj.

Simplemente acerca tu correa al móvil de tu amigo para compartir tu código cliente y permitirles el acceso a nuestros productos. Con los puntos que vas acumulando en tu cuenta podrás acceder a todos los privilegios, incluido los relojes. Podrás encontrar toda la información de tus puntos y de tu evolución de manera transparente en tu cuenta de www.oreto.es

Nuestros privilegios son el fruto de nuestra alianza, podrás beneficiarte de los servicios que ofrecen los socios que forman parte de ella. Podrás acceder a los servicios cambiando tus puntos en un bono válido. Por el momento podrás cambiar tus puntos en un bono para disfrutar de las ofertas de nuestro socio Bivestour, una empresa especializada en viajes y experiencias.

Nuestros privilegios, al igual que nuestra alianza, están en constante evolución. Estamos en este momento desarrollando colaboraciones para reforzar nuestra alianza, y ofreceros privilegios diversificados que podáis disfrutar, a lo grande. Puedes seguir esta evolución en Instagram o directamente desde la página web en la sección privilegios.

Aprovecho esta entrevista para anunciar que estoy en la busca de socios que quieran formar parte de nuestra estrategia. Busco joyerías con servicio técnico propio, restaurantes, hoteles, balnearios, gimnasios, clubs deportivos, … Me encantaría poder ofrecer a mis clientes experiencias nuevas.

Siempre me ha gustado la idea de tener un calibre fabricado en España, y con vosotros es lo más cerca que podemos estar de ello. ¿Crees que algún día lo conseguiremos?

¡Sería un sueño cumplido! Y por mi parte haré todo lo posible para que se haga realidad. Es cierto que tengo los contactos suficientes para realizar un movimiento propio, pero de momento eso queda demasiado lejos, hay que ir poquito a poquito.

Lo que te puedo asegurar es que si vendemos los 2.400 relojes de la serie doble escape en menos de dos años, nos estaremos acercando a ese sueño. Creo que sería algo fantástico para el sector relojero español.

Espero poder ser lo suficientemente bueno para lograr comunicar nuestro proyecto y que la gente se sienta identificado con él. Conseguir que nuestros clientes disfruten de sus relojes compartiendo su código cliente para después aprovechar los servicios de los socios que forman parte de la alianza. Ver que los clientes sacan el máximo partido a nuestra marca, y que juntos podamos realizar este proyecto.

Comparativamente España no es uno de los países más adecuados para emprender ni para innovar. ¿Estás de acuerdo en eso?

No creo que haya un país realmente adecuado para poder emprender creo que todos tienen su parte buena y su parte mala. Lo que puedo decir sobre mi experiencia es que si no estuviera en España, sería imposible desarrollar el proyecto con la misma inversión.

Me he dado cuenta que tenéis la web en español y en francés, pero no en inglés. ¿Es algo en lo que estáis trabajando, o simplemente una declaración de intenciones?

Sí, estamos trabajando en ello, pero con calma. Es un tema que no me urge ,porque mi objetivo es desarrollarme primeramente aquí, en España.

¿Cuál ha sido vuestro mayor éxito y vuestro mayor fracaso? ¿O si lo prefieres, qué ha sido lo más fácil y lo más complicado?

Lo más fácil ha sido crear el reloj en sí mismo. Todo estaba bastante claro en mi cabeza. La creación del ecosistema fue bastante complicada, tenía las ideas bien definidas pero no sabía cómo darles forma. Poco a poco fui avanzando por ensayo y error, hasta que encontré la manera más adecuada de poder encarar el desarrollo de la marca, sin intermediarios y con pocos gastos de marketing, centrando al cliente en el corazón de la marca. Lo más complicado creo que va a ser comunicar y empezar a ver que el ecosistema funciona a pleno régimen.

¿Qué planes de futuro tenéis?

Una vez terminado de desarrollar Galicia me encantaría llegar a la Capital y seguir expandiéndonos por toda España con servicios técnicos de proximidad y con artesanos que puedan desarrollar las personalizaciones de los clientes. Después Francia, Portugal y Suiza.

¿Qué valoras de un reloj y qué otros relojes tienes en tu colección?

Te voy a sorprender, pero no tengo relojes. Los únicos relojes que tengo en mi colección son los relojes heredados de mis abuelos. Hay uno en particular que es un reloj de bolsillo que me encanta.

Lo que más me gusta de la relojería son los mecanismos que llevan los relojes. Es realmente increíble ver todas esas minúsculas piezas encajadas y funcionando coordinadamente. Valoro mucho todo el trabajo de ingeniería y de búsqueda que hay detrás de esos movimientos. También, toda la parte artesana de decoración de los puentes y los elementos que componen el mecanismo, les hacen ser auténticas obras de arte. Es una maravilla ver un movimiento de alta gama latiendo y resolver la ecuación del tiempo.

De la última década para aquí, con los relojes inteligentes y conectados, el sector está cambiando rápidamente. Unos lo comparan con la revolución de los relojes digitales, pero yo más bien lo veo como la disrupción del cuarzo. ¿Cómo ves el futuro de la relojería?

Creo que cada vez más, el mundo de los relojes mecánicos y electrónicos se están yendo por dos caminos totalmente diferentes. Hoy en día aún podemos tener dudas acerca de si un reloj es mecánico o electrónico. Pienso que con el paso del tiempo se diferenciarán mucho más, teniendo muy claro cuáles son los electrónicos y cuáles son los mecánicos.

Veo y veremos cada vez más un cambio abismal en los mecanismos de los relojes.

La relojería está en un punto de inflexión al igual que otros mercados. Las tecnologías y la evolución de la ingeniería, nos permite hoy en día, realizar piezas mucho más rápido, con menos gastos y con un mejor rendimiento. Veo un gran futuro para los dos sectores.

En cuanto a España, ¿cómo ves el panorama relojero? De los años 50 a los 70 fue brillante, muy cercano a lo que hacía Alemania o Francia, pero poco a poco nos hemos ido desinflando, a pesar de tener la multinacional Festina Group.

Sí creo que desinflar es la palabra. Deberíamos preguntarle al Grupo Festina porque no apuestan más fuerte por los relojes españoles. Hay muchas tiendas de relojería en nuestro país, que ofrecen productos de muy alta gama, la mayoría o la totalidad de esos productos son relojes de marcas extranjeras. Me entristece no tener una marca que nos pueda representar y enorgullecer a todos los apasionados de relojería española.

Hay mercado para los relojes de esa categoría. Estoy convencido que las tiendas de alta relojería españolas, estarían encantadas de tener en sus escaparates marcas de relojes nacionales, que puedan competir con Tissot, Hamilton, Longines, etc…

Esto ha sido todo David. De nuevo muchísimas gracias por tu tiempo, y por tu transparencia a la hora de hablarnos de Oreto.

Fue un placer poder compartir contigo esta charla. Espero que te haya gustado el proyecto, y que pronto volvamos a hablar para anunciarte otras buenas noticias.