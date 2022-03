Cierran las webs de relojes

Me encontraba actualizando mi listado con estadísticas sobre webs de relojes, esas que según en donde leamos me posicionan como la web número 1 de relojes en español cuando me di cuenta de la cantidad de webs con contenido relojero que han cerrado últimamente. Todo ello es un reflejo de La crisis de los blogs y las webs, iniciativas en su vertiente aficionada requieren tanta dedicación como si fueran un empleo, y donde cuando son profesionales cuesta encontrar contenido de calidad.

Si exceptuamos los Clickbaits, nos encontraremos con el siguiente panorama:

Relojes Made in Japan (relojesmadeinjapan.com)

La web de Josep Bolart que cerró en octubre de 2021, y que ahora parece que está enfocada en su propia marca de relojes: Oceanix Scuba Watches.

Relojes Increíbles (relojesincreibles.com)

El proyecto de Mauricio Amoroso cerrado en junio de 2021.

Muy Relojes (MuyRelojes.com)

La web dedicada a la relojería impulsada por Total Publishing Network (tpnet) los mismos que MuyComputer y que empezaron en 2008 para dejarla de actualizar en 2015 y terminar cerrándola en septiembre de 2021.

Relojes para Todos -RPT- (relojesparatodos.com)

El foro de relojería en español que cerró en 2020.

Como digo, son ejemplos de webs de temática relojera que han desaparecido, pero los casos de aquellas que están moribundas por falta de actualización son todavía mayores:

Info Reloj (inforeloj.com)

Uno de los proyectos del pionero en el sector Ernest Valls que lleva sin contenidos nuevos desde 2015.

CronoforVm (cronoforvm.com)

Página dedicada a la alta relojería que cerró en 2017.

Relojes Digitales (relojesdigitales.blogspot.com)

La interesante página para los amantes de los relojes digitales de esRevistas (antes LaOcho) que se desaparecería en 2017 tras unirse con Revista Relojes.

Destempo (destempo.es)

Sin contenidos nuevos desde 2017.

Tiempo de Lujo (tiempodelujo.com)

Sin contenidos nuevos desde 2019.

Trazos del tiempo (trazosdeltiempo.com)

La plataforma de una de las pocas féminas en la industria Mar García Santurde, que lleva sin actualizarse desde 2020.

Estovaderelojes (robertovaldiviesomerino.com)

La web mantenida por Roberto Valdivieso Merino, sin nuevos contenidos desde enero 2021.

Doce en Punto (docenpunto.com)

Sin contenidos nuevos desde febrero 2021.

Relojistas (relojistas.com)

Sin nuevos posts desde marzo de 2021.

Fans de Casio (fansdecasio.com)

Foro especializado en relojes Casio cuyo último contenido data de octubre de 2021.

ClubOkieS (clubokies.com)

El foro inicialmente dedicado a la comunidad de seikoaholics de Rubén Serrano que rápidamente dio cabida a otras marcas y temáticas en enero de 2022 dejó expirar su dominio perdiendo desde entonces toda su actividad pese a que sigue estando activo en clubseiko.foroactivo.com.

Adan G-Shock (gshock-adan.blogspot.com)

La página de Adán de GES al que yo llamo «Maestro G», que desde 2011 se dedicó a divulgar los por aquel entonces poco conocidos G-Shock. Le insisto para que lo retome, así que aún hay esperanza.

El mercadillo de relojes (elmercadillo.foroactivo.com)

Iniciado a mediados de 2021 como una iniciativa conjunta entre Revista Relojes y un servidor, la falta de interés por parte de la comunidad nos llevó a decidir desactivarlo a finales de aquel mismo año.

Entonando el mea culpa, un proyecto personal centrado en la relojería que se rodeaba de web, Instagram, Facebook, Telegram y Twitter y que por falta de tiempo terminó siendo unos destacados de javiergutierrezchamorro.com.

Aclarar que aunque este post se publica en marzo los datos se obtuvieron entre noviembre y diciembre de 2021 de manera que las cosas pueden haber cambiado ligeramente, probablemente a peor. En ZonaCasio lo extendían en ¿Qué fue de las páginas más famosas de G-Shock?, poniendo de manifiesto la desaparición de G-People.com o MyGshock.com y mostrando así un panorama más amplio y desolador. De hecho incluso el equipo de ZonaCasio estuvo a punto de cerrar.

¿Cuáles son las causas? Me imagino que cada caso tendrá su propia explicación, pero doy por sentado que hay casuísticas comunes a muchos de ellos. Diría que lo fundamental es el equilibrio o tradeoff entre el esfuerzo dedicado y el beneficio. Publicaciones que requieren una implicación en serio y que no se ven compensadas de ningún modo. Por un lado las marcas pretenden que publiques sus comunicados de prensa, algo que sólo les redunda beneficios a ellos, porque a fin de cuentas consiguen publicidad gratuita. En algunos casos, la situación se agrava, ya que ni siquiera te permiten que reúses ese contenido. Es decir, pretenden que copies la nota de prensa tal cual, y que sólo puedas utilizar el material en ese contexto, un absurdo.

En otros casos, te facilitan la labor para que digas lo que a ellos les interesa. No les importa invertir/desperdiciar su dinero en ineficaces campañas publicitarias, pero a la hora de que pruebes su reloj en la realidad, son reticentes. Aducen que no tienen presupuesto, que son pequeños… Todo ello pienso yo, movido porque quieren evitar un análisis exhaustivo que pueda sacarle los colores.

Esto desemboca en que es difícil mantener una web de calidad solamente por afición, el sacrificio y el esfuerzo es notable, yendo mucho más allá de lo que podríamos considerar un hobby saludable. Por el otro lado es difícil obtener la compensación a ese tiempo dedicado en forma de periodismo relojero, un trabajo cualificado que resulta casi imposible de rentabilizar. Y si las marcas no van a pagar ese trabajo, hay que buscar otros modelos de financiación, por ejemplo inundar la página con contenido patrocinado como vimos en WristReview.com, o vendiendo contenido promocional a troche y moche (Las 500 webs que más cobran por un artículo patrocinado).

Porque si no, solamente queda que sean los lectores los que corran con esos gastos que nadie quiere cubrir. La razón por la que cada vez más medios dejan de ser gratuitos y pasan a ser de pago (ya sea premium o freemium). Como dato anecdótico que no pondré en práctica, he hecho mis números. ¿Estaríais dispuestos a pagar 2 céntimos por cada página que visitáis en javiergutierrezchamorro.com? Esa es justamente la compensación que sería necesaria. 2 céntimos que no parecen nada pero que pongo la mano en el fuego que nadie estaría dispuesto a sufragar, aunque fuera ese perfil de lector ocasional el que luego no tiene inconveniente en suscribirse a Netflix, Spotify o o ATresplayer.