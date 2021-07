La web número 1 de relojes en español

Llevo unos días siguiendo el avance del ranking Alexa Rank (Alexa Siteinfo) con una sorpresa notablemente agradable. Como adelanto a la siguiente actualización de Estadísticas de webs de relojes, y según las métricas que ofrece esta plataforma de análisis competitivo, javiergutierrezchamorro.com se ha postulado como la principal web con contenido de relojería, la segunda sin incluimos foros puesto que figura justo por detrás del foro de relojes en español más popular.







Que según ellos sea la 390.205 más importante a nivel mundial, o que según otros sea las 28.000 web más visitada de España me abruma, pero sobre todo me anima a seguir creando contenido, a seguir aprendiendo y mejorando y sobre todo, a compartir con todos vosotros temas tan dispares como la relojería, el afeitado clásico, la escritura o el Made in Spain. Temáticas sin aparentemente ninguna relación entre ellas, pero que derivan de un estilo de vida y de una forma de pensar. Me da la razón en lo que expuse en la crisis de las webs y de los blogs, que los medios no están de capa caída como muchos afirman, lo están los contenidos.

Por supuesto existen otras métricas y otros KPI en donde la posición irá variando ligeramente entre uno y otro, pero siendo esencialmente bastante consistentes. Sea como fuere, se confirma el crecimiento de esta modesta página y sirve como recompensa a todas las horas dedicadas desde su lanzamiento en 2004. Los más de 20.000 comentarios demuestran que nada de esto habría sido posible sin vuestra fidelidad y vuestra participación.

URL Alexa Rank (Menor es mejor) Similar Web Global Rank (Menor es mejor) Google Page Speed Mobile (Mayor es mejor) Google Page Speed Desktop (Mayor es mejor) DMOZ Domain Authority (Mayor es mejor) DMOZ Page Authority (Mayor es mejor) relojes-especiales.com 274.434 102.718 44 94 40 40 javiergutierrezchamorro.com 390.000 538.026 100 100 36 38 relojes.wiki 462.000 435.527 92 99 25 26 mundoreloj.net 508.492 N/D 49 54 14 25 reloj.es 587.754 360.000 33 59 36 36 watchesworld.com.mx 741.000 732.936 12 47 25 30 todorelojes.net 780.863 N/D 74 61 12 12 hablemosderelojes.com 849.355 294.932 85 88 31 45 robertovaldiviesomerino.com 978.183 N/D 74 96 9 7 imperiorelojes.com 1.670.000 N/D 31 67 17 22 masquerelojes.com 1.696.000 N/D 37 90 23 28 foroderelojes.es 2.212.000 637.516 50 90 31 46 horasyminutos.com 2.323.000 650.099 66 88 31 32 zonacasio.blogspot.com 2.493.000 N/D 47 91 26 32 maquinasdeltiempo.com 2.537.000 N/D 23 32 30 28 grupoduplex.com 2.537.000 N/D 33 37 30 34 derelojes.com 2.551.000 N/D 24 62 19 19 relojesincreibles.com 2.732.000 N/D 34 62 18 17 losrelojessuizos.com 2.888.000 N/D 40 59 14 22 elblogderelojes.es 2.976.000 N/D 72 92 14 16 chronoexpert.es/blog 3.038.000 N/D 30 87 31 21 nuevosrelojes.com 3.144.000 N/D 34 46 25 29 safonagastrocrono.club 3.536.000 N/D 15 53 15 18 tiempoderelojes.com 3.544.000 N/D 6 36 30 29 relojesdelujo.net 3.621.000 N/D 54 98 5 16 relojesmadeinjapan.com 5.891.000 N/D 12 52 6 6 relojesyestilo.es 6.040.000 N/D 18 66 14 17 andhora.com 6.106.000 N/D 28 49 17 23 horalatina.com 7.281.000 N/D 27 72 26 29 cronotempvscollectors.com 8.134.000 N/D 14 67 18 20 guardatiempo.wordpress.com 8.559.000 N/D 43 89 8 12 debajodelreloj.com 8.559.000 N/D 85 99 13 12 watch-test.com 9.393.000 N/D 36 66 29 32 relojistas.com N/D N/D 86 75 27 28 inforeloj.com N/D N/D 73 91 35 32 relojesasequibles.es N/D N/D 65 95 3 4 fansdecasio.com N/D N/D 63 90 9 27 gshock-adan.blogspot.com N/D N/D 36 59 19 19 guardatiempos.com N/D N/D 51 96 N/D N/D igormo.com N/D N/D 24 76 13 19 larelojeriavintage.es N/D N/D 68 87 7 12 relojesdigitales.blogspot.com N/D N/D 97 99 10 12 relojesrelojes.com N/D N/D 16 65 7 19 repararreloj.es N/D N/D 72 97 13 18 revistacronos.com N/D N/D 39 86 11 17 revistarelojes.blogspot.com N/D N/D 86 81 10 21 clubokies.org N/D N/D 53 86 15 19 pecadosveniales.com N/D N/D 25 74 6 4 siemprecasio.es N/D N/D N/D N/D 1 1 trazosdeltiempo.com N/D N/D 8 57 20 16 asterinternacional.com N/D N/D 43 79 8 13 watchmod.wordpress.com N/D N/D 45 82 20 23