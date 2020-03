Recuperando mis American Optical

Las American Optical Aviator que compré en 2015, las terminé perdiendo el pasado mes de agosto en la Playa de la Ensenada, en pleno Océano Atlántico. Si alguien las encuentra de aquí a unos cuantos siglos por la zona de Galicia, quiero que sepa que puede quedárselas.







El caso es que como cuando vendí mi Casio GW-M5610, que luego quise volverlo a tener, me hacía ilusión poderme volver a poner esas gafas. Y ciertamente, las que uso habitualmente son las Randolph USA Aviator Oro Blanco Edición Limitada y las Persol Modelo 3152S, pero podemos decir que me acompañaron unos años, y les tenía cariño.

Tal vez porque las tenía desde hace bastante tiempo, o simplemente porque eran las gafas que solía utilizar cuando viajaba o estaba de vacaciones, mis vivencias con ellas fueron mucho más intensas que con las otras. Incluso gran parte de mi material «oficial», como la fotografía de autor de A Contrarreloj. Paul Davis, me muestran con ellas puestas.







American Optical, que ahora usa la marca AOEyewear, ha renombrado también el clásico modelo Aviator, al que ahora denominan como Original Pilot Sunglass®. Así que mis antiguas American Optical Aviator ahora son las AOEyewear Original Pilot Sunglass.

He escogido exactamente la misma versión, con montura plata mate, terminales temple, cristales grises, y en tamaño de 55mm. Por supuesto, he vuelto a confiar en Pilotvisual para tenerlas.

Como que el artículo original, se centraba en la historia de la marca, y menos en las fotografías, esta era la opción de resarcirme.







El caso es que las AO Eyewear son unas gafas que combinan la esencia histórica de las gafas de aviador, con un precio muy competitivo (a partir de 89€), así que son ideales para usarlas sin demasiado miedo a que se nos puedan caer, o podamos perderlas. Naturalmente es algo que no gusta a nadie, pero estas cosas pasan, así que mejor recuperarlas por 89€ que por más de 200€ de unas Randolph.

Por cierto que la montura plata mate de las AO Eyewear Original Pilot que he escogido, le dan también un toque táctico muy particular y que me gusta. Además me servirá para compararlas con las antiguas, es decir, su estuche con cierre de velcro, y el sellado entre la patilla y la varilla.

La funda es ahora nueva, similar a la anterior, algo más sobria y menos moderna, pero construida a base del mismo material, pero con un más trandicional cierre por botón automático en vez del velcro. La unión entre los terminales y la varilla me parece no obstante igual al modelo anterior. En esta nueva encarnación al graduarlas, probé también con unos cristales más opacos, por un lado son más atractivos, más fieles a los originales, pero por otro, pierden gran parte del carisma al que estaba acostumbrado con los vidrios con menos colorido.

Pese a todo, estoy contento y satisfecho de volverlas a tener. Y bueno, ¿de eso se trata no?