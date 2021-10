Bálsamo 3 en 1 Lea

Un par de lectores me dieron a conocer el after-shave bálsamo LEA 3 en 1. Me hacían notar que era el bálsamo ideal para verano, cuando querías esa sensación especial que produce el mentol. Leyendo diferentes artículos en la web me pareció que me encontraba ante una joya que personalmente no había probado. Me llamó la atención que sus bondades era alabadas de igual forma tanto por los entusiastas del bálsamo sin alcohol como por sus detractores.

En pocas palabras podemos decir que un bálsamo, al no tener contenido alcohólico, es capaz de hidratar nuestra piel después del afeitado, y en caso de irritación o cortes no produce escozor. En el otro extremo las lociones que sí contienen alcohol producen un efecto desinfectante y refrescante sin dejar la piel grasa. ¿Sería genial poder contar con ambas virtudes verdad?

Para poneros en contexto, soy más bien de los primeros alternando entre unas pocas marcas de lociones alcohólicas que me dan la sensación que me agrada. Pero también uso bálsamos, lo hago en los casos que el afeitado me ha salido más agresivo de lo que debería. Así que hidrato y calmo la piel con ellos, y una vez que se ha absorbido, entonces me echo la loción.

Ahí es donde entra en juego el After-shave bálsamo para pieles sensibles de LEA 1823 que con todas las propiedades de un bálsamo evita el efecto grasoso en la piel y ofrece ciertas sensaciones refrescantes propias de los afters.

La primera novedad es que no nos viene en un frasco de cristal como los bálsamos más habituales (La Toja, o el mismo de LEA Classic), sino que es un tubo de material plástico parecido al de las cremas de afeitar LEA. La siguiente la hemos visto nada más adquirirlo, porque mientras que la mayoría de bálsamos no bajan de los 4€ en su envase de 100ml, los de LEA nos lo ofrecen a 2,70€ los 125 ml, 1,50€ los 75 ml o 1€ los 30 ml. Parece que estamos ante un genuino BBB (Bueno, Bonito y Barato).

Empecemos por el principio, porque desde LEA/Lascaray lo definen así:

«El after shave LEA es un bálsamo para después del afeitado, con Vitamina E, Aloe Vera, Bisabolol y Alantoína, que protege e hidrata la piel eficazmente durante todo el día. Su fórmula especial con Mentol proporciona un frescor duradero y el principio activo de la Urea, también presente, ayuda a la cicatrización de los microcortes que se puedan producir durante el afeitado. Testado dermatológicamente. Fórmula no grasa de rápida absorción con propiedades calmantes, hidratantes y reparadoras gracias a sus ingredientes activos con Alantoína, Bisabolol, Glicerina, Vitamina E y Aloe Vera. Proporciona una sensación de frescor y alivio inmediato sobre la piel recién afeitada.»

Vista su presentación o packaging, y el posicionamiento del producto, repasemos la formulación de estos bálsamos.

Ingredientes: Aqua (Agua), Alcohol Denat (Alcohol desnaturalizado), Glycerin (Glicerina), Stearyl Heptanoate (Heptanoato de octadecilo), Peg-40 Hydrogenated Castor Oil (Aceite de Ricino), Stearyl Caprylate, Aloe Barbadensis Leaf Juice (Jugo de Hoja de Aloe Vera), Tocopheryl Acetate (Acetato de Tocoferol), Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer (Acrilatos/C10-30 Alkyl Acrilato Crosspolymer), Parfum (Perfume), Hydroxycitronellal (Hidroxicitronelal), Limonene (Limoneno), Linalool (Linalool), Triethanolamine (Trietanolamina), Menthol (Mentol), Allantoin (Alantoína), Bisabolol (Bisabolol), Sodium Lactate (Lactato de Sodio), Lactic Acid (Ácido Láctico), Serine (Serina), Sorbitol (Sorbitol), Tea-Lactate (Lactato de Tris), Urea (Urea), Sodium Chloride (Cloruro de Sodio).

La sorpresa es que en la lista de ingredientes vemos alcohol, alcohol desnaturalizado o etanol absoluto. Ese debe ser el motivo por el que la fórmula agrada a los entusiastas de las lociones alcohólicas. Por otro lado, debe ser una proporción relativamente baja, lo que de esa manera explique el porqué a los entusiastas del bálsamo también les gusta.

El producto es menos denso que un bálsamo convencional. Echamos unas gotitas en la mano con el tubo dosificador y procedemos a extenderlo por la cara. La primera sensación que produce este aftershave 3 in 1 es de un agradable frescor, algo que no suelen proporcionar el resto de bálsamos y que comienza a explicar porqué es tan apreciado. Incluso en las presentaciones más pequeñas, el poco contenido que hace falta implica que nos ofrecerá una duración muy elevada.

Efectivamente se absorbe con rapidez y no produce esa sensación de piel grasa. A los pocos segundos notamos como la piel está más hidratada, más relajada. La sensación de frescor se ha atenuado considerablemente pero aún se nota. El aroma es difícil de describir, como solemos estar acostumbrados en LEA. Es no obstante agradable, aunque como digo discreto.

Algo que no suele comentarse es que en afeitados más agresivos de lo normal, produce un picor inicial que cesa rápidamente. Intuyo que se debe al contenido alcohólico, pero que al serlo en pequeña proporción, hace su trabajo y desaparece. Normalmente no lo experimentaremos, pero hay que decirlo porque es una de las diferencias con los bálsamos de La Toja o Nivea que todos conocemos. Se comporta como un punto intermedio entre una loción y un bálsamo, pero estando más cerca de los no-alcohólicos. A mi modo de ver es algo positivo, esa baja concentración desinfecta y tiene un efecto astringente, pero a algunos puede no gustarle.

Con el transcurso de los minutos el aroma se convierte en prácticamente un recuerdo, ha evolucionado hacia otras notas algo diferentes, sigue produciendo un buen aroma, pero ahora sí que es imposible reconocerlo. La eficacia en la piel se mantiene, incluso con las pinceladas de frescor.

Algunos, los fans de las lociones, suelen aplicarlo a la portuguesa, es decir, mezclándolo en la palma de la mano con una loción más fresca; combinándose las virtudes de cada uno. Personalmente soy más partidario de no hacerlo, no dudo que a algunos les funcione bien, pero en lo que a mi respecta prefiero aplicar este bálsamo, y minutos después una vez que estoy vestido, echarme unas gotas de loción.

Personalmente me ha convencido. Yo sólo recurría a los bálsamos como opción de emergencia ante cortes en la piel, este «tres en uno» va a pasar a ser mi tratamiento de cabecera, aplicándolo por norma al terminar cualquier afeitado. Todos sabemos que cada persona es un mundo, que hay diferentes preferencias, tipos de piel y de vello, así que no puedo afirmar que se adapte a tus gustos. Pero sí que puedo decirte que por el increíble precio que tiene, te animes y lo pruebes. Hablamos de que parte de 1€, y que como a mi me ha pasado, puedes llegar a descubrir algo que ni te imaginabas que pudiera existir. Si eres de los que piensa que a los bálsamos les falta algo de personalidad, de sensaciones, el LEA 3 en 1 creo que te va a encajar muy bien.

No podemos olvidar que además es un producto 100% Made in Spain, de esos pequeños milagros y que encima se ofrecen a precio enormemente atractivo y que me hacen sentir orgulloso de empresas como LEA/Lascaray.

Para aprovechar el pedido veréis que he repuesto mi crema LEA mentolada, una de mis favoritas y que me parecen el complemento perfecto al Bálsamo 3 en 1, reforzando así la sensación de frescor durante el afeitado desde el principio hasta el final. Mencionar también la maquinilla LEA Traditional que por apenas 4€ nos da una maquinilla clásica de metal y con apertura de mariposa, una Weishi 9306 muy similar a la Wilkinson Premium Classic que se basa en el mismo modelo (9306-P). Antes las LEA Traditional eran como las conocidas Wilkinson Classic o Treet Platinum, usando un cuerpo de material plástico.

Me he quedado con las ganas de haber probado la Loción sin alcohol de la marca, quizás otra alternativa que valga la pena considerar y que anoto a mi lista de reviews pendientes.