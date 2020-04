After-shaves Epsilon y Perfect Shave

Desde Gifts and Care y El Mirall Distribuciones, con su marca propia Epsilon, han estado trabajando en una nueva linea de masajes o lociones para después del afeitado. Supongo que una vez vieron la estupensa acogida de su anterior masaje Epsilon Blue Mediterranean, decidieron profundizar en ello y ofrecer más variedades a los entusiastas como nosotros, todas ellas Made in Spain.







Las variaciones disponibles hasta el momento son el Blue Mediterranean del que ya pudisteis leer una reseña, así como el Amber y el Scottish Spirit. En todos los casos han aprovechado para renovar el packaging y los formatos. Los encontramos en 100ml y 400ml, ambos en frascos de cristal bastante alargados. Es decir, se pierde el generoso tamaño de 500ml que antes producían, a cambio de tener un envase más atractivo.

La review no sería completa si además no incluyera una maquinilla, en este caso es el modelo estrella de Epsilon, la Perfect Shave que con algunos cambios, lleva entre nosotros ya varios años.













Amber

Epsilon Amber responde a las incertidumbres empresariales de la marca Floïd. No sabemos si lo continuarán produciendo, así que Amber es el homenaje ideal a Floïd The Genuine. No es una copia exacta. Al principio es más suave, menos intenso, quizás por llevar menos mentol. Después es más duradero que Floid, como si tuviera algo del Myrsol F. Extra.

Se ofrece en dos presentaciones, la de 400 ml (17,95€) y la de

100 ml (8,95€). Algo que como decíamos se irá repitiendo en el resto de las variaciones, y en las que cabe pensar que es recomendable ir directamente a por el tamaño grande.

Composición: Alcohol Denat (Ethanol), Aqua (Water), Glycerin, Parfum (Fragrance), Sorbitol, PEG-40 Hydrogenated Caster oil, Benzyl Alcohol, Linalool, Menthol, Benzyl Benoate, Limonene, Benzyl Alcohol, Linalool, Menthol, Benzyl Benzoate, Cinnamyl Alcohol, Benzyl Cinnamate, Alpha-isomethyl Ionone, Citric Acid, CI 19140, CI 16035, CI 42090.

Scottish Spirit

El aroma del Scottish Spirit es una mezcla florar y amaderada. No es particularmente dulce. A diferencia de Amber / Floïd, no es empalagoso ni excesivamente intenso, aunque resulta muy agradable porque sus vestigios perduran por bastante tiempo. Como Amber, tiene mucha personalidad, masculino y actual. Se siente y huele diferente de otros afters.

Las opciones de compra disponibles: 400 ml (17,95€) y 100 ml (8,75€).

Composición: Alcohol Denat (Ethanol), Aqua (Water), Glycerin, Parfum (Fragrance), Sorbitol, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Menthol, Linalool, Eugenol, Limonene, Citronellol, Coumarin, Cinnamal, Citric Acid, Geranoil, CI 19140, CI 16035, CI 42090.

Blue Mediterranean

Ya habíamos hablado de él, un aroma y unas sensaciones que replican a la perfección el desaparecido Flöid Blue y que me encanta. Ahora disponible en dos presentaciones, la de 400 ml (17,95€) y la de 100 ml (8,75€).

El after-shave Epsilon Blue Mediterranean resulta el complemento perfecto al jabón Epsilon Blue Mediterranean.

Composición: Alcohol Denat (Ethanol) Aqua (Water), Glycerin, Parfun (Fragrance), Sorbitol, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Menthol, Linalool, Limonene, Alpha-isomethyl Ionone, Benzyl Salicylate, Cinnamyl Alcohol, Butylphenyl Methylopropional, Hydraxyiaohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Citral, Coumarin, Geranoil, Eugenol, CI 42090.

Maquinilla Perfect Shave







La Perfect Shave es una maquinilla que lleva ya algunos años en el catálogo de Epsilon. Se trata de ofrecer los mejores componentes en cuanto a calidad-precio, y entregarlos juntos a un precio asequible. Mientras que inicialmente montaban mangos Ikon Bulldog, ahora lo hacen con el Rockwell Razors 6S (24,5€). La diferencia es que se trata de un mango de acero mecanizado. No es latón o Zamak cromado, sino verdadero acero inoxidable de calidad.



















El mango se combina con cabezales Mühle, el R89 (19,95€) de peine cerrado, y el R41 (19,95€) de peine abierto. Si compráramos el conjunto por separado nos saldría a 44,45€.







No se explica por tanto que la Perfect Shave cueste más que eso, EPMA2 de peine cerrado (46,5€) y EPMA1 de peine abierto (46,5€). Eso sí, como cortesía nos hacen entrega de una cuchilla Voskhod.







El mango de 85mm, fabricado en USA, es sólido y con un buen agarre. Mientras que el cabezal R89 es de los mejores peines cerrados que he probado. Muy suave y excelente para el afeitado diario sin demasiadas complicaciones ni precauciones, pero con un apurado que va mucho más allá de la Feather Popular o de la Wilkinson Premium.







Pese a todo, contamos con una maquinilla de gran calidad y durabilidad que nos durará muchísimos años. El mango lo podremos aprovechar para cualquier otro cabezal, mientras que los R89 y R41 de Mühle son los únicos cabezales que podemos comprar fácilmente por separados.