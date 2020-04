Recuerdos de relojes

Hace poco escribía Cuando un reloj es algo más que un reloj, intentaba narrar las sensaciones que nos proporciona un reloj, y que van más allá de su cometido puro de medir el tiempo. Después vino Recuperando mis American Optical, en dónde explicaba cómo recuperé unas gafas de sol que había perdido y que estaban llenas de recuerdos. Entonces me di cuenta que los relojes, son también un enorme almacén de recuerdos, un complemento con el que hemos compartido multitud de momentos en nuestra vida: Relojes y recuerdos.







Los recuerdos, ya sean agradables o dolorosos, siempre son positivos. Nos recuerdan a personas que estuvieron o siguen estando, a momentos concretos de nuestra vida, y en suma nos permiten compararnos, y ver cómo hemos cambiado. Como cambiar significa evolucionar, el almacén de recuerdos en forma de reloj, o cualquier otro objeto cotidiano es algo que nos ha ayudado a estar dónde estamos.

Las cosas buenas las disfrutamos, por mucho que luego se terminasen o que duren menos de lo que nos hubiese gustado, así que el reloj que llevábamos en esos momentos, es un testigo que nos recuerda el enorme privilegio que tuvimos al haberlas podido experimentar. De las malas, el reloj nos ayuda a que no las olvidemos, que sigan siendo parte de nosotros, porque de ellas extrajimos un aprendizaje que nos ha hecho ser como somos ahora.

Si hacemos memoria nos daremos cuenta que hemos vivido muchísimos momentos, algunos de ellos determinantes, porque nuestra vida cambió con ellos, y otros menos influyentes pero también importantes. Tal vez recordemos que ropa llevábamos, que gafas, que zapatos o qué reloj. Ahora podemos dar un salto más, y recordar que otras cosas nos ocurrieron con esa ropa, esas gafas, esos zapatos o ese reloj.

De vez en cuando me doy cuenta que me quedo mirando el reloj. Realmente no miro la hora, sino el correr de los dígitos, el movimiento de sus manecillas o su maquinaria. Si estoy en un lugar silencioso, soy capaz de escuchar sus latidos en forma de tic-tac. Ese hecho me proporciona cierta calma, me aísla de lo que hay afuera. Algunas veces, ver ese reloj en mi muñeca me transporta al pasado, a otros momentos, a otras personas, a otros lugares. A los recuerdos.

Por un lado podemos pensar que es sólo un reloj, por otro, podemos atribuirle más cualidades. No porque como objeto las tenga por sí mismo, sino porque al igual que un olor nos puede recordar un momento, un reloj también. Es algo que nos gusta, y con lo que nos sentimos identificados.