Capturas de programas antiguos

A menudo en ratos libres me dedico a buscar y probar software antiguo, no importa si es abandonware o no. Hago capturas de pantalla, y las guardo. Revisando copias de seguridad me topé con algunas de ellas, así que he decidido darlas a conocer, con algunos comentarios.

Alice Personal Pascal

Firmado por Looking Glass Software Limite y desarrollado fundamentalmente por Brad Templeton, tuvo una conversión a PC publicada por Software Channels Inc. Lo innovador no eran solamente las más de 700 pantallas de ayuda con las que contaba, sino que en base a menús, se podía ir escogiendo el código a escribir, casi como un autocompletado actual, pero en 1985-



















Corel Wordperfect X9

En los viejos tiempos me encantaba la potencia de Wordperfect para DOS, si bien yo prefería Framework o Works, el procesador de textos profesional por antonomasia era WP. No llevó bien el paso a Windows, y aunque aún se vende, y ha llegado en 2018 a la versión X9 o 15, aún no es compatible unicode. Tampoco hay versión traducida al castellano, ni modo portable, algo que sería muy conveniente.







Desmet-C

Desmet-C fue uno de los primeros compiladores que usé en un PC. Era bastante limitado, y sobre todo poco estándar, algo que no lo hacía ideal para aprender. Sin embargo, conseguir de manera pirata un compilador, era por aquellos tiempos casi imposible.







Lotus Word Pro

Word Pro, antes comocido como Ami Pro, era un procesador de textos para Windows, primero 3.x y luego 9x. Ami, desarrollado por Samna, era verdaderamente WYSIWYG, y hablamos de 1988. Luego sería comprado por Lotus, y ésta por IBM. Caso parecido a los asuntos con Novell y Corel.







Legend of Red Dragon

Cuando en las BBS triunfaban los juegos en modo texto, Legend of Red Dragon me dejó enganchado de Robinson Technologie me dejó enganchado. El clásico juego de rol y fantasía, pero que iba un paso más allá de los modos conversacionales.

























MegaMail Reader

También en los tiempos de las BBS, y para evitar el cargo telefónico excesivo, lo habitual era trabajar fuera de linea. Descargabas un paquete QWK con los nuevos mensajes, desconectabas la linea, los respondías traquilamente, y luego enviabas las respuestas. Así es como descubrí MegaRead de 1900 por Kip Compton. Bastante simple, pero relativamente compacto y muy rápido. Luego se pondría de moda Blue Wave, pero ese es otro asunto.













Norton Commander

El Comandante Norton era el gestor de archivos ortodoxo más conocido. Iniciado en 1986 por John Socha, y es que Peter Norton, ya llevaba tiempo sin programar. Quizás su apogeo fue con la versión 3, pero se mantuvo en activo hasta tan tarde como 1998 con la 5.51. En 1996 apareció la versión 1 para Windows, que siguió hasta la 2.0/2.01 del año 2000.







Split

Antes de que se pusiera de moda HACHA para trocear archivos, yo en 1996, de la mano de De Trans Software (D.T.S.), publicaba split. Un pequeño programa de apenas 10 KB., pensado para trocear archivos en fragmentos de tamaño personalizado. No sólo era rápido, sino que además ofrecía algo que nunca más de dio. Para recomponer los trozos, no era necesario ningún programa adicional. El propio Split generaba un archivo BAT que los unía.







Tandy Deskmate

DeskMate era un shell en modo texto, que en algunas versiones podía correr bajo modo gráfico, y que se licenció como IBM Deskmate. Comenzó en 1984, y duró hasta 1992, ofreciendo a los usuarios noveles la posibilidad de manejar un ordenador con sencillez, antes incluso que DOSSHELL y similares.







Trade Wars

Los orígenes del juego de estrategia en modo texto TradeWars se remontan a 1984, en aquel entonces programado en Basic. La última encarnación, Trade Wars 2002, mantenía el ágil y sencillo modo texto, pero ofreciendo multitud de funciones.

























True Basic

True Basic de Addison-Wesley en 1985 era un compilador de lenguaje BASIC para PC, que por aquella época superaba al popular de Microsoft BASCOM.







VISE Installer

Cuando todo el mundo amaba InstallShield, yo era un gran fan de Wise Installer. Sin embargo, antes de eso en el trabajo conocí VISE Installer de MindVision Software, que además de Windows, tenía una versión para Mac. Sí, sí, aunque no lo creáis, mis comienzos profesionales fueron en esa plataforma.







Watcom C 386

Cuando empezaba a programar, oía leyendas de Watcom, el compilador profesional de alto rendimiento. Watcom C fue mi software más deseado, y el que más tardé en conseguir, cosa que no sería hasta la versión 9.5 de 1993. Sin embargo su versión 7 de 1989, ya se ejecutaba y compilaba para DOS, además, de 32 bits, poniéndose a años luz de sus competidores.